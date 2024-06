Sonsoles Ónega se planta en ‘Y ahora Sonsoles’ por lo que hacen con su padre: «Me voy»

Este miércoles 19 de junio se cumplen 10 años desde que Felipe VI fue proclamado rey de España tras la abdicación de su padre. Y por ello, en ‘Y ahora Sonsoles’ han querido analizar con detalle todos los actos que han tenido lugar para celebrarlo y hacer un repaso a estos diez años de reinado. Para ello, Sonsoles Ónega conectaba con alguien muy especial para ella: su padre Fernando Ónega.

El célebre periodista entraba por primera vez en ‘Y ahora Sonsoles’ después de que ya coincidiera con su hija en ‘Ya es mediodía’ en Telecinco. Y aunque Sonsoles Ónega quería evitar cualquier comentario personal sobre este hecho, la presentadota ha tenido que escuchar a su padre mostrándose orgulloso de ella.

Así, después de hablar con Fernando Ónega sobre los diez años del reinado de Felipe VI, era Pilar Vidal la que pedía el turno para lanzarle una pregunta al periodista relacionada con su hija Sonsoles Ónega. «¿Cómo se siente entrando en el programa?«, le preguntaba la periodista mientras se escuchaba a la presentadora quejarse de que le hiciera esa cuestión. «Porque si no no va a venir», le replicaba Ónega a su compañera. «Has dicho que solo te llamaba cuando bajaba la audiencia», espetaba Pilar Vidal.

«Es que me lo recrimina muchísimo en cada comida familiar», explicaba Sonsoles Ónega. «Efectivamente. Dicho lo cual, es la la primera vez que vengo al programa. Creo que, por principio, el padre no debe estar en el programa de su hija. Es una cuestión de creencias», sostenía Fernando Ónega.

«¿Qué siento? Naturalmente, emoción, pero lo que más me emociona es saber lo mucho que la queréis. He dejado de ser Fernando Ónega, ahora soy el padre de Sonsoles y es un orgullo», sentenciaba el periodista consiguiendo que su hija empezara emocionarse.

Sonsoles Ónega amenaza don dejar ‘Y ahora Sonsoles’

Así, Sonsoles Ónega le pedía que no siguieran por ese terreno porque no iba a poder seguir haciendo el programa. «Ya está que me vas a sonrojar y me voy a equivocar. Ya sabes que tengo 120 minutos para equivocarme todos los días», pedía la presentadora.

Pero Nacho Gay insistía y no dudaba en lanzarle otra pregunta a Fernando Ónega relacionada con su hija. «Tú que has hecho tanta tele, ¿cómo ves a la niña?», le preguntaba el colaborador al periodista. Era entonces cuando Sonsoles Ónega no se lo pensaba y se levantaba de su asiento amenazando con irse. «¡No, no, no! Bajo ningún concepto. Se acabó. ¡Me voy y aquí os dejo!«, aseguraba Sonsoles imponiéndose a sus colaboradores.