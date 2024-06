Sonsoles Ónega responde de este modo a Ana Rosa tras atacar a su reportero en ‘TardeAR’

Ana Rosa Quintana está en boca de todos desde este jueves tras paralizar un directo de ‘TardeAR’ al colarse un reportero de ‘Y ahora Sonsoles’ y emprenderla contra él. La comunicadora quiso llevarlo a la guerra que hay entre ambos formatos por la audiencia e hizo ver que se trataba de una especie de sabotaje a su conexión.

‘TardeAR’ conectó en directo con Carolina Barceló, su reportera, que estaba desplazada en Sax, en Alicante, para hablar con cuatro chicas, afectadas porque su jefe las grababa en el baño en la empresa. El problema es que, justo en ese momento, casualidad o no, el programa de Sonsoles también iba a establecer esa conexión y, de repente, en el plano de Telecinco apareció Pablo Muñiz, el periodista de Antena 3.

«Oye, hay un compañero ahí que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque yo esto no lo he visto en mi vida. Estamos entrevistando a unas personas. Si se quiere hacer famoso, está bien. Pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que, en serio, yo no lo he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale compañeros, no todo vale», sentenció Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa explota al ver a un reportero de #YAS6jun en directo #Television pic.twitter.com/6gOuS0m2Y9 — TVMASPI (@sebas_maspons) June 6, 2024

Sin embargo, fuentes de Atresmedia informaron a El Televisero que los dos reporteros, el de ‘Y ahora Sonsoles’ y la de ‘TardeAR’ habían llegado a un acuerdo previamente entre ellos para que la reportera de Ana Rosa entrevistara a tres de las afectadas y el de Sonsoles Ónega se quedara con una de las chicas. Por tanto, ateniéndonos a esta versión, fue ‘TardeAR’ y Ana Rosa quien habría provocado el lío al abrir el plano más de lo debido y mostrar al reportero de Sonsoles.

Ante toda esta polémica, Sonsoles Ónega ha publicado un post en su cuenta de Instagram este viernes por la mañana que es muy significativo. La periodista y presentadora ha lanzado un vídeo con los reporteros de su equipo, entre ellos el atacado por Ana Rosa, con un texto escueto pero contundente: «Equipo, buena gente».