Ana Rosa estalla contra ‘Y ahora Sonsoles’ al sabotear un directo de ‘TardeAR’: «No todo vale»

Este jueves, se ha vivido algo completamente insólito en ‘TardeAR’ y es que Ana Rosa Quintana ha estallado contra un reportero de ‘Y ahora Sonsoles’ por colarse en el plano durante un directo cuando su reportera estaba entrevistando a unas afectadas porque su jefe las grababa en el baño en la empresa.

Así, ‘TardeAR’ conectaba en directo con Carolina Barceló, su reportera, que estaba desplazada hasta Sax en Alicante. «Nos vamos hasta Sax. Rosa es la portavoz de las víctimas de este jefe mirón», advertía Ana Rosa al conectar con su compañera.

Y en pleno directo cuando el cámara abría el plano mientras la reportera de ‘TardeAR’ estaba hablando se podía ver a un reportero de ‘Y ahora Sonsoles’ justo al lado entrevistando a la vez a otra de las afectadas. Algo que provocaba la indignación de Ana Rosa Quintana.

El ‘repaso’ de Ana Rosa Quintana a un reportero de Sonsoles Ónega

«Oye disculpadme un momento. Perdona Carolina. Oye hay un compañero ahí que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque yo esto no lo he visto en mi vida», espetaba Ana Rosa Quintana al ver al reportero del espacio de Sonsoles Ónega justo al lado de su reportera y sus entrevistadas.

«Estamos entrevistando a unas personas, oye si se quiere hacer famoso está bien. Pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que en serio yo no lo he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale compañeros, no todo vale», sentenciaba Ana Rosa Quintana llevándose los aplausos del público.

«Disculpadme de verdad Carolina y Rosa», les pedía Ana Rosa a su reportera y a sus invitadas después de que todas se desplazaron un poco para evitar que Pablo Muñiz, el reportero de ‘Y ahora Sonsoles’ siguiera saliendo en el plano de ‘TardeAR’.

Pero cabe destacar que según fuentes de Atresmedia a El Televisero, los dos reporteros, el de ‘Y ahora Sonsoles’ y la de ‘TardeAR’ habían llegado a un acuerdo entre ellos para que la reportera de Ana Rosa entrevistara a tres de las afectadas mientras que el de Sonsoles Ónega se quedaba con una de las chicas. Y por tanto fue ‘TardeAR’ quien provocó el lío al abrir el plano y mostrar al reportero de ‘Y ahora Sonsoles’.