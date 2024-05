El plantón de un invitado al programa de Sonsoles Ónega: «Es la primera vez que pasa»

Este jueves, Arancha Pérez Ponce, una de las reporteras de ‘Y ahora Sonsoles’ ha sufrido un gran plantón de uno de sus invitados. Y así se lo ha hecho saber la propia periodista a Sonsoles Ónega cuando la presentadora conectaba con ella para abordar uno de los asuntos que abordaba el espacio de Antena 3.

«Imagínense que ustedes cogen su nómina y ven concepto: Nómina de abril maricón. Pues esto le ha pasado a un trabajador de 34 años en una panadería de Málaga», exponía Sonsoles Ónega al empezar a abordar el tema. «Claro el señor ha denunciado lógicamente a su jefe por homófobo, por cambiarle el horario al enterarse de que era gay», proseguía explicando.

Tras ello, Sonsoles Ónega anunciaba a los espectadores de ‘Y ahora Sonsoles’ que iban a entrevistar al dueño de la panadería. «Ahora vamos a hablar con el jefe, con Lucas, porque el empleado está con un ataque de ansiedad», avanzaba la presentadora antes de dar paso al vídeo.

Así, el espacio de Antena 3 se hacía eco de la denuncia de este trabajador que aseguraba que desde que su jefe se enteró de que era homosexual no le pagaba las horas extra ni festivos. Por si fuera poco, ahora ha recibido la nómina de abril con el insulto de «maricón».

El plantón de un invitado a Sonsoles Ónega y su reportera

A la vuelta del vídeo, Sonsoles Ónega aclaraba que les había dejado tirados el jefe. «A última hora ha dicho naranjas de la china. Claro a ver como lo explica», soltaba la presentadora conectando con su reportera Arancha Pérez Ponce. «Yo he hablado con él esta mañana Sonsoles», empezaba exponiendo ella.

«Y cuando he llegado a Málaga no me coge el teléfono, no e contesta al WhatsApp, vamos un plantón en toda regla. Es la primera vez que e pasa Sonsoles. Pero bueno siempre hay una primera vez. Igual que es la primera vez de una nómina de este calibre», seguía explicando la reportera de ‘Y ahora Sonsoles’.

«Nos hubiera encantado escuchar, ese era nuestro objetivo, escuchar a este señor que nos iba a dar su versión de lo sucedido, no hemos podido hablar con él en directo, pero escuchen como explica lo sucedido», añadía Arancha Pérez Ponce.

Justo después, el espacio ofrecía unas declaraciones del jefe de la panadería excusándose que él no es homófobo pues tiene trabajando a lesbianas y que eso ha tenido que ser un error del banco. «Lucas miente porque es la empresa la que pone el concepto tal y como hemos comprobado», sentenciaba Sonsoles.