Sonsoles Ónega, incapaz de seguir en su programa tras lo que le ocurre: «No puedo más»

Presentar un programa en directo tiene sus riesgos para bien y para mal. Si un presentador se emociona y llora en directo se ve y si tiene un ataque de risa también se escucha. Y si no que se lo digan a Sonsoles Ónega con lo que le ha sucedido este viernes en pleno ‘Y ahora Sonsoles’.

Así, la presentadora se encontraba en el flash debatiendo sobre María del Monte junto al resto de compañeros cuando algo que había escuchado le había hecho tener un ataque de risa irremediable que le hacía casi no poder seguir al frente del espacio de Antena 3.

«Carlos Pérez-Gimeno y Pilar Vidal tienen información. Pilar primero y luego Carlos», expresaba Sonsoles Ónega. «Yo no tengo ningún problema», le decía Carlos Pérez-Gimeno. «Ni yo tampoco», apostillaba Pilar Vidal. «Bueno pues yo tampoco. Ay cómo estáis hoy», soltaba Sonsoles empezando a reírse.

Justo después, el colaborador de ‘Y ahora Sonsoles’ explicaba que María del Monte está tranquila y que no va a mandar ningún tipo de comunicado ni nada ante todo lo que se está diciendo sobre la guerra familiar tras la detención de Antonio Tejado. «Según me cuenta gente muy allegada que no va a hacer absolutamente nada y que confía en la justicia, hasta ahí puedo llegar porque no me dejan hablar más», añadía el periodista.

Pilar Vidal, ante el ataque de risa de Sonsoles Ónega: «Te vas a mear»

«A mi sí», respondía entonces Pilar Vidal. «Y si no da igual que me castiguen», añadía la colaboradora entre risas provocando que Sonsoles Ónega tuviera ese ataque de risa sin poder controlarlo. «¿Qué es esto?», preguntaba Pilar al ver a la presentadora mearse de la risa. «¿Pero por qué se ríe?», se escuchaba decir a Carlos. «Ay que te vas a mear», espetaba Pilar Vidal entre risas mientras la presentadora no podía contenerse.

«Ay no puedo más», reconocía Sonsoles Ónega sin poder parar de reírse sin motivo aparente y provocando que todo el público del plató no parara tampoco de reírse. Y es que cabe decir que la presentadora suele beber mucho durante el programa y alguna vez han bromeado con que se va a mear en pleno directo al no tener publicidad.