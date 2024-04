Sonsoles Ónega impone esta línea roja en Antena 3 con Pedro Sánchez: «No voy a hablar»

Este lunes Pedro Sánchez ha sido el gran protagonista de todos los programas de televisión con su decisión de seguir en el Gobierno. Así, por ejemplo Ana Rosa Quintana no ha dudado en volver a lanzar un editorial super crítico con el Presidente del Gobierno. Sin embargo, su gran rival, Sonsoles Ónega ha sorprendido por llevar otra estrategia en ‘Y ahora Sonsoles’.

Y es que a diferencia del resto de programas que han analizado al detalle lo de Pedro Sánchez, ‘Y ahora Sonsoles’ ha optado por mantener su escaleta habitual y tratar otro tipo de asuntos sin hablar de la política. Algo que contrastaba sin dudar con lo que había hecho Ana Rosa Quintana minutos antes.

Así, por ejemplo Sonsoles Ónega conectaba en directo en ‘Y ahora Sonsoles’ con una pareja de dos ancianos de 100 años que acaban de festejar sus 87 años de amor. Tras acabar dicha conexión y cuando se disponía a desplazarse por el plató para arrancar el ‘Flash’, no dudaba en dejar claro que se había negado a hablar de Pedro Sánchez.

No obstante, ya previamente había soltado un recado a la comparecencia del Presidente del Gobierno al ir a saludar a sus invitados. «A todos los incrédulos que no creen en el amor desde lo de Pedro Sánchez, pues menos, les tengo que presentar a Petronilo y Socorro, que empezaron a gustarse cuando tenían 12 años y siguen celebrando su historia de amor», afirmaba la presentadora.

«Eso no lo vamos a vivir nosotros», aseveraba Ángel Antonio Herrera en alusión a la historia de amor que acababan de vivir. Nosotros, ya no sabemos, porque con este país tan extraño que tenemos… ¡Me voy, pero que no voy a hablar! ¡No voy a hablar yo de este señor!«, soltaba Sonsoles Ónega mientras se movía por el plató mientras sonaba el ‘Despechá’ de Rosalía’.

Sonsoles Ónega, clara sobre Pedro Sánchez: «Me aburro de hablar de este señor»

Después de presentar a los colaboradores de la crónica social, Sonsoles Ónega no se cortaba nada al decir que se negaba a hacerle la campaña al Presidente del Gobierno. «¡Me aburro ya de hablar de este señor y de hacerle la propaganda!», sentenciaba llevándose un fuerte aplauso de todo el público.

Todo después de que el pasado miércoles si cubriera en directo la última hora en torno a la carta publicada por Pedro Sánchez en sus redes sociales. No obstante, la presentadora ya paró los pies a un espectador del público que expresó su crítica al Presidente del Gobierno mediante un gesto que Sonsoles censuró.