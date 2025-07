Pipi Estrada da en el programa de Sonsoles la última hora del crítico estado de Miriam Sánchez

El aplaudido testimonio de Ricky Rubio sobre la depresión en 'Lo de Évole' llevó a Pipi Estrada a sincerarse sobre los problemas de salud mental de su expareja y madre de su hija, Miriam Sánchez. Primero lo hizo en 'El Chiringuito de Jugones' y, este miércoles 9 de julio, en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, donde ha dado la última hora sobre el estado de salud de la televisiva.

El periodista deportivo ha empezado recordando su relación con Miriam y cómo estuvieron en boca de todos desde que anunciaron que estaban juntos. Pipi Estrada reconoce que cuando los problemas de salud de su ex aparecieron él no pudo vivirlo de cerca, ya que en ese momento estaban separados: "Era espectacular. No solo era inteligente, también era lista. De repente, un día, se apagó la luz".

"A la hora de gestionar nuestros problemas emocionales, nos da mucho miedo salir por vergüenza. Confundimos problemas con incomodidad. No estoy dentro de esa mente, pero todo brillaba", confiesa el colaborador. Además, asegura que fueron sus adicciones las que le pasaron factura y que su pasado como actriz de cine para adultos le hace "tirar para atrás": "Hay mucha crueldad". Incluso reconoce que su hija ha sido víctima de las burlas de sus compañeros por el pasado de su madre.

Pipi Estrada sobre Miriam Sánchez: "Su medicación es una trampa"

Pipi Estrada confiesa que él intenta ayudarla en todo lo que puede, pero "sin invadir su espacio. Si lo intentas te conviertes en un ser incómodo. Hay que tener tacto, sensibilidad". Y, aunque admite que lleva tiempo sin saber nada de ella, sí que es conocedor, gracias a su hija, de que en estos momentos está "en un proceso muy bonito".

"Se vale por sí misma. Está en un proceso de intentar salir adelante, pero con la medicación es muy difícil. Calma una situación, su medicación es una trampa. Al problema hay que darle la cara", advierte el periodista deportivo sobre este tipo de medicamentos que se suelen recetar para los problemas de salud mental.

El objetivo de Pipi Estrada es que el problema de Miriam no sea "más grave" y que vaya disminuyendo con el tiempo. "Que la luz que se ha apagado se vuelva a encender", desea. Además, ha explicado que ahora mismo vive del alquiler de dos pisos en propiedad que posee en Madrid. También ha reconocido que la relación entre su ex y su hija es cada vez mejor, tanto que incluso le ha dado clases particulares de matemáticas.

Por otro lado, reconoció que si se sinceró en 'El Chiringuito' sobre la situación de su ex es porque son muchas las personas que sufren problemas de salud mental: "Me pudo el corazón y el sentimiento. Pienso que podemos estar en un momento determinado con empatía y solidaridad. Uno de cada tres ciudadanos tiene un problema de salud mental. Muchos lo visibilizan, pero otros se esconden por miedo o por vergüenza", lamenta.

De hecho, él mismo pasó por un duro momento tras la separación de su primera mujer: "Entro en pánico y no supe afrontar la situación. No me quería levantar para trabajar. El director del programa me dio cariño y respeto. Era tu padre", le confesó a Sonsoles Ónega, haciendo referencia al veterano periodista Fernando Ónega.