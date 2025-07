Una colaboradora de 'Ni que fuéramos tentáculos' se cuela por sorpresa en 'Tardear' y Telecinco

Si este jueves, 'Tardear' sorprendió al incorporar a su equipo a un rostro que hasta hace unos meses era uno de los colaboradores de 'Mañaneros' antes de su reestructuración; un día después el programa conectaba con un miembro habitual de 'Ni que fuéramos tentáculos'.

Así, Frank Blanco conectaba en directo con Carolina Sobe, una de las colaboradoras más habituales del programa de Carlota Corredera en TEN y Canal Quickie y lo hacía para hablar con ella de una de las noticias que más está dando que hablar en los últimos días: el preocupante estado de Miriam Sánchez.

Fue Pipi Estrada el que hace unos días en 'El chiringuito de Jugones' y posteriormente en 'Y ahora Sonsoles' daba la voz de alarma sobre la situación que atraviesa la que fuera su pareja y madre de su hija. Algo que ha hecho que Miriam Sánchez vuelva a ser protagonista en televisión muy a su pesar pues desde hace unos años se retiró.

Y aprovechando que Carolina Sobe es muy amiga de Miriam Sánchez, en 'Tardear' han querido hablar con ella para saber cuál es el estado real de la que fuera ganadora de 'Supervivientes 2008' y colaboradora de programas como 'Mujeres, hombres y viceversa' o 'El programa de AR'.

"Hoy vamos a saludar a una muy buena amiga de Miriam, conocida por todos vosotros, Carolina Sobe, buenas tardes", comenzaba diciendo Frank Blanco antes de darle la bienvenida. "Holi", contestaba ella. "¿Qué sabes tú? ¿Cuál es la última vez que has hablado con Miriam y cómo está?", trataba de saber Frank.

Carolina Sobe, de 'Tentáculos' a 'Tardear'

Y era cuando la colaboradora de 'Ni que fuéramos tentáculos' sorprendía a todos en 'Tardear' al decir que había hablado con Miriam hace apenas una hora. "He hablado con ella hace aproximadamente una hora y está bien, es que que anden diciendo que está mal, que está depresiva y que está sola no es cierto", soltaba Carolina Sobe.

"Ella habló de que le dio un bajón hace unos años, que estuvo con depresión y que estuvo delicada, pero ahora mismo está más tranquila que una foto", explicaba Carolina. "¿Y cómo ha encajado ella que se esté hablando de lo que se está hablando?", se interesaba Frank Blanco. "Pues como todos los veranos que a este señor le da por hablar de ella. Ella quiere ser anónima, no quiere saber nada de tele y casa x tiempo a Pipi le da por resucitarla y a hablar de cosas que no son verdad como lo de que le habían dado un coma inducido hace tiempo, algo que no es cierto", añadía Carolina Sobe.

Por último, Frank Blanco quería saber si Miriam Sánchez le había dicho algo para que dijera en 'Tardear'. "Sí, que por favor que la dejen en paz, no quiere que Pipi hable de ella y que no resucite un fantasma que no existe contando mentiras. Si Miriam quisiera hacerle daño a Pipi y se quisiera meter de nuevo en televisión tiene muchos motivos para hacerlo, pero es que pasa totalmente", concluía la colaboradora de Carlota Corredera y 'Ni que fuéramos tentáculos'.