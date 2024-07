Loles León confronta a Sonsoles Ónega y desacredita a la dirección de su programa: «Mienten»

Sonsoles Ónega puso el broche final a la emisión de ‘Y ahora Sonsoles’ este martes conectando en directo con Loles León. La actriz se prestó a una breve entrevista con el programa de Antena 3 desde la alfombra roja de la premier de ‘Padre no hay más que uno 4’. Si bien, fue un encuentro marcado por las risas, pero la interprete tuvo que ponerse seria y corregir a la presentadora cuando esta le llamó la atención por no ir a visitarla en el magacín vespertino pese a las invitaciones.

La actriz comenzó explicando su papel en la cuarta entrega de la saga, en la que interpreta a una suegra de férreos valores cuya hija de 18 años está a punto de casarse. «Es una abuela que lo que le gusta es que se bauticen, que hagan la comunión, se casen y esto lo apoyo. Yo soy de la opinión de que casarse joven es lo que hice yo y todos lo tienen que hacer… Estoy hablando de Milagros», aclaró la invitada.

Loles León frena las insinuaciones de Sonsoles Ónega

Y aunque Loles León matizó que estaba hablando en nombre de su personaje en el film de Santiago Segura, Sonsoles Ónega se vio obligada a preguntar movida por la confusión. «Claro, claro… porque Loles León como tal no piensa así ¿no?», preguntó la comunicadora. «No, yo no me he casado nunca, a mi no me gustan las bodas. Son un poquito coñazo… los bautizos me gustan más y las comuniones y todo eso, pero las bodas no», espetó la actriz.

Sonsoles Ónega y Loles León en ‘Y ahora Sonsoles’

«¿Pero por qué no te gustan las bodas?», preguntó Sonsoles algo sorprendida por la determinación con la que la intérprete afirmó detestarlas. «Hija, porque en todas estas cosas hay gente a la que les gusta y gente que no… Yo soy del grupo que no», sentenció Loles, pero la presentadora continuó insistiendo. «Dice Beatriz Cortazar que en las bodas se liga un montón», sugirió la periodista.

«Sabes lo que pasa… lo de ligar tampoco lo llevo muy bien, no me gusta mucho», añadió Loles León desatando el revuelo en plató. «No me lo creo, yo creo que eres de las que liga y mucho», exclamó Cortazar desde el otro lado del plató, introduciéndose así en la entrevista. «Pues no. Esa es la fama que tengo, pero mi vida en realidad no es así. El amor viene y se va pero yo me quedo tranquila, me lleno la mesita de noche de silicona y tan pancha», afirmó León entre risas.

Sonsoles Ónega, algo atónita ante las declaraciones, procedió a despedir la conexión en directo, aprovechando para dejarle un directo recado a la intérprete. «Nos encanta tenerte, y que hagas el favor de venir a este plató. Me dicen que estamos hartos de invitarte…», le recriminó la presentadora cuando de repente le cambió la cara a la actriz. «¡No tan hartos eh! Te mienten… te mienten», apuntó Loles antes de despedirse, desacreditando esa versión de la dirección del programa y prometiendo visitarles pronto.