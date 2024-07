La explosión de Sonsoles Ónega por la encerrona de su equipo al despedirse: «Sois lo peor»

Este jueves, ‘Y ahora Sonsoles’ ha querido hacerle una encerrona a Sonsoles Ónega justo al final del programa. Algo que ha provocado que la presentadora se enfadara con su equipo por lo que ha sido capaz de mostrar en pantalla para dejarla mal.

Ya es habitual que ‘Y ahora Sonsoles’ cuente con una sección de nutrición con el nutricionista Luis Alberto Zamora, que este jueves llevaba al plató un bocadillo saludable y perfecto para llevar a la playa. Y aprovechando que había un bocadillo de filetes empanados, Sonsoles Ónega optaba por cogérselo y llevárselo a su mesa.

Y lejos de quedarse ahí, después Sonsoles Ónega no se cortaba nada y se llevaba el bocadillo a la sección de corazón. «¿Esto no te gusta?», le preguntaba Sonsoles a Pilar Vidal que la miraba raro al verla llegar con ese bocata. «Si que me gusta pero con mahonesa», replicaba la colaboradora. «Todos hemos llevado a la playa bocadillo de tortilla, bocadillo de atún y no hemos muerto», apostillaba Pilar.

«Esto es mi cena como alguien me lo quite cuando me vaya con Santiago Segura la tenemos os lo aviso», soltaba entonces Sonsoles Ónega advirtiendo a sus compañeros para que ninguno le quitara el bocadillo que se había llevado a la mesita.

«Es que huele bien», aseveraba Sonsoles. «El pollo empanado sí», decía por su parte Isabel González a lo que Carlos Pérez Gimeno apostillaba un «qué rico». «Yo ahora os doy un poco, pero poco», confesaba la presentadora antes de seguir con el programa.

La encerrona de ‘Y ahora Sonsoles’ a Sonsoles Ónega

Ya al final del programa, Pilar Vidal se dirigía a la presentadora. «Oye Sonsoles, ¿qué ha pasado con el bocadillo?», le preguntaba la colaboradora. «Pues nada que no te lo has comido», contestaba Sonsoles Ónega. «Yo no, ¿y tú? ¿Tú has comido?», le espetaba la periodista. «Yo sí, ¿por?», contestaba la presentadora. «¿Mucho o poco?», repreguntaba Pilar Vidal. «Bueno un poquito, un par de mordisquitos», explicaba Ónega.

Y justo después las cámaras de ‘Y ahora Sonsoles’ enfocaban lo que habían grabado de Sonsoles Ónega cuando no estaba en directo y ella creía que no le grababan. «Qué fuerte, sois lo peor», soltaba Sonsoles mientras se veía a la presentadora comiéndose el bocadillo con gusto. «¡Qué horror!», insistía ella al verse en la pantalla.

«¡Qué vergüenza!», repetía una y otra vez. «Este equipo son traicioneros ehhh», le soltaba Santiago Segura. «Son lo peor», insistía Sonsoles Ónega al ver la encerrona que le habían hecho sin ella ser consciente. «Venga las cámaras aquí», pedía Sonsoles que enfocaran la camiseta de Santiago Segura promocionando su película.