Sonsoles Ónega pega esta réplica a Ana Rosa ante la crítica que más repite hacia su programa

La ‘guerra’ entre Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega se recrudece. No son pocas las veces que la presentadora de ‘TardeAR’ ha acusado a ‘Y ahora Sonsoles’ de ganar la batalla por las audiencias gracias a que no cuenta con publicidad durante las dos horas de emisión, a diferencia del programa de Telecinco, que tiene varios bloques publicitarios.

Ahora, Sonsoles Ónega ha concedido una entrevista a ‘El Correo’, en donde hace balance de su segunda temporada al frente del programa vespertino de Antena 3. Una temporada donde ha ganado la mayoría de los días a ‘TardeAR’, el espacio de Telecinco conducido por Ana Rosa que se estrenó el pasado mes de septiembre.

Pese a este éxito, la ganadora del Premio Planeta prefiere mantener los pies en el suelo: «La victoria creo que siempre sabe a gloria, pero lo difícil no es llegar sino mantenerse. Este ha sido el objetivo durante toda la temporada; no congelarnos de frío en la cima». Sobre la competencia, Sonsoles Ónega cree que «nunca hay competencia sencilla. Todas mis experiencias presentando programas han sido con rivales fortísimos». De hecho, ha recordado que cuando conducía ‘Ya es mediodía’ en Telecinco competía con un formato imbatible como es ‘La Ruleta de la Suerte’ de Antena 3.

Sonsoles Ónega responde a los ataques de Ana Rosa

«Lo de la reina de la tarde no me gusta nada, no soy reina de nada ni tengo reino. Solo trabajar, trabajar y trabajar; además de algo de acierto para seducir al espectador, que a lo que nos dedicamos. Es el que tiene la última palabra cuando está delante de la tele con un mando. Soy muy consciente de lo que cuesta perder un espectador, así que me empleo al máximo para que no suceda», reconoce la presentadora.

Sonsoles Ónega ha querido también dar las gracias a Atresmedia por blindarla sin publicidad: «Yo me siento protegidísima por Antena 3, gracias a Dios. Si mi empresa no me protegiera, quizás tendría que pensar en pedir el finiquito. Es decir, mi empresa me cuida, me anima, me consiente y eso es un gusto. Supongo que forma parte del proceso de enamoramiento».

Respecto a los ataques de Ana Rosa Quintana precisamente por esa ausencia de publicidad, la comunicadora no duda en responderla: «No es del todo cierto que juegue con ventaja al no tener publicidad. Nosotros competimos contra Telecinco durante casi una hora completa en la que rivalizamos solo con contenido y también ganamos. Creo que los datos a veces estropean el relato«. De esta forma, la periodista deja claro que durante una parte del programa ‘TardeAR’ tampoco cuenta con publicidad y, pese a esto, ‘Y ahora Sonsoles’ también le gana.