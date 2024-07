Anabel Pantoja desmiente en ‘TardeAR’ lo difundido por Antonio Rossi: «Seguís inventando»

Después de que Isabel Pantoja fuera ingresada de urgencia el pasado viernes mucho se está hablando del estado de salud de la tonadillera. Este miércoles, Antonio Rossi aseguraba en ‘Vamos a ver’ que Anabel Pantoja se habría puesto en contacto con Isa Pantoja y Kiko Rivera para pedir que llamaran a su madre.

Según Antonio Rossi, la colaboradora de ‘TardeAR’ habría intercedido pidiendo a sus primos que llamaran a Isabel Pantoja para preocuparse por ella e intentar arreglar las cosas. Pero según él, tanto Isa como Kiko le habrían dicho a Anabel que no.

«Anabel Pantoja no solo llama a los hijos de Isabel sino que llama a más personas, concretamente a una», proseguía contando Antonio Rossi en el espacio que presenta Joaquín Prat en las mañanas de Telecinco. «Le dice ‘mi tía te necesita y necesito, por el bien de todos, que haya un acercamiento», relataba el colaborador sin desvelar de quién se trataba.

Anabel Pantoja desmiente indignada a Antonio Rossi

Una información que ha indignado a Anabel Pantoja. Así, la influencer no dudaba en llamar a Leticia Requejo para desmentir lo que había contado Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’. «Me dice que no ha llamado a ninguno de sus primos, que fue su prima Isa quien le pregunta por cómo estaba su madre», explicaba la colaboradora.

No obstante, Leticia Requejo aseguraba que podía confirmar la noticia que había adelantado Antonio Rossi. «La tengo muy contrastada y entiendo que es un tema muy delicado», exponía la colaboradora. Y era cuando Miguel Ángel Nicolás leía el mensaje que le había enviado Anabel. «Es mentira, no he llamado a nadie para pedir nada y es lamentable que os seguís inventando toda la película que queréis», sentenciaba.

Por otro lado, Leticia Requejo contaba que Isabel Pantoja habría decidido abandonar Córdoba definitivamente en lo que a médicos se refieren. «Echa de menos a Mariló pero Agustín ha decidido cortar toda comunicación entre su hermana y ella», destacaba la colaboradora. Así, aunque Isabel Pantoja querría reconducir su relación con Mariló «porque la necesita», Agustín Pantoja le habría dado un nuevo ultimátum. «Le ha vuelto a decir ‘o ella o yo’ e Isabel ha optado por estar al lado de su hermano», añadía la periodista de ‘TardeAR’.