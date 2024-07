La categórica frase que se oye decir a Antonio Rossi en ‘TardeAR’ y que sentencia a Escassi

La polémica en torno a Álvaro Muñoz Escassi sigue siendo el tema principal de todas las tertulias de corazón en televisión. Así, ‘TardeAR’ no ha parado de hablar del asunto tanto en la tertulia VIP como en la sección de ‘SalseAR’. Y ha sido precisamente ahí cuando Antonio Rossi se ha deslenguado.

Y es que el colaborador ha sido contundente al opinar sobre el ex jinete sobre todo a raíz de escuchar la reacción de Sonia Ferrer en ‘En boca de todos’. La colaboradora que tuvo una relación con Escassi tras conocerse en el programa ‘¡Mira quién salta!’.

«Yo lo que me pregunto es si la persona que lo está extorsionando lo conoce bien…», epezaba diciendo Sonia Ferrer. «Yo creo que no sabe con quién se está metiendo, y que probablemente salga perdiendo«, aseveraba la colaboradora. Y cuando Nacho Abad le preguntaba si ella podría hablar mal de su ex pareja, Sonia era contundente. «No sé cómo vive ahora su vida, pero yo tengo claro que no querría a Álvaro Muñoz Escassi como enemigo», sentenciaba.

Tras recordar lo que había dicho Sonia Ferrer en ‘En boca de todos’, era Antonio Rossi el que se pronunciaba en ‘TardeAR’ dejando claro que para él la colaboradora de Cuatro no es que sea una gran amiga es que es parte de su familia y no dudaba en recalcar sus palabras sobre el ex jinete.

«Sonia Ferrer es mi hermana, es parte de mi familia», explicaba Antonio Rossi. «Claro es muy amiga tuya», apostillaba Boris Izaguirre después de recordar que él también vivió en primera persona ese noviazgo pues era jurado en »¡Mira quién salta!’. «No, pero no solo amiga, es familia’, le matizaba el colaborador.

Antonio Rossi, contundente con Escassi: «Es lo peor que le pasó en la vida»

«Solo quiero decir que ha sido muy valiente, que subrayo y repito todo lo que ha dicho de la primera a la última letra. Y que bueno, que tiene mi apoyo y ha sido muy valiente y bastante ha dicho», destacaba Antonio Rossi. «Pero la pregunta es si las anteriores relaciones sabían que a Escassi le gustaban ciertas cosas», le replicaba Marta López.

A lo que Antonio Rossi exponía que eso él no lo sabía pero que suscribía todo lo dicho por Sonia Ferrer. Aunque lejos de quedarse ahí, el colaborador no se podía contener y lanzaba un último dardo a Escassi con el que le sentenciaba después de que Silvia Taulés opinara que Sonia callaba y que ese silencio a veces es más acusador que una palabra. «Yo solo digo que ha sido valiente y que aplaudo todo lo que ha dicho», insistía.

«Tiene todo mi absoluto apoyo público, privado sabe que lo tiene y lo tuvo todos los años que estuvo con Álvaro, que de mi cosecha digo fue lo peor que le pasó en la vida«, soltaba Antonio Rossi. Y cuando varias colaboradoras hacían hincapié en lo que había dicho, el colaborador lo repetía. «Si, para mí ha sido la peor relación que ha tenido Sonia en la vida», concluía.