‘Fiesta’ destapa la gran mentira de Álvaro Muñoz Escassi en su entrevista en ‘¡De viernes!’

Álvaro Muñoz Escassi se sentó el pasado viernes en ‘¡De viernes!’ para aclarar los motivos de su ruptura con María José Suárez y responder a todas las polémicas que le rodean. Una entrevista muy polémica que fue analizada al detalle un día después en el programa ‘Fiesta’.

Y fue precisamente en el espacio vespertino de Telecinco donde se destapó una de las mentiras que contó el jinete. Según Marisa Martín Blázquez, Álvaro Muñoz Escassi no fue sincero a la hora de contar el motivo real del enfado de María José Suárez.

«Puede ser que María José, cuando recibe ese mail, llama por teléfono y me cuadraría con eso de que mantenían una relación abierta. Le dice a Álvaro ‘me ha escrito una chica que dice esto y tal’. Parece que María José no le extraña esta historia», explicaba la colaboradora.

El motivo del enfado de María José Suárez con Álvaro Muñoz Escassi

«Ella sale muy enfadada en el momento en el que se ve a él con cierta intimidad con Hiba Abouk y es cuando ella cuenta lo del mail y como una novedad que acaba de recibir cuando la información que yo tengo es que lo hablaron en un tono nada alarmante. A lo mejor ella era conocedora de historias de este tipo», añadía la periodista.

Por lo tanto, el verdadero enfado de la modelo surge después de ver al jinete con la actriz y al verle decir que él es «una persona libre». Ya que, según María José, ellos no habían cortado. Una mentira que habría contado Álvaro Muñoz Escassi y que dejó muy mal parada a su ya expareja.

En otro orden de cosas, Marisa Martín-Blázquez también contaba que «hablaron de un contrato de confidencialidad que Álvaro niega haber hecho para que (la amante) eliminara documentación, fotos, mensajes y conversaciones a cambio de un dinero que él no le ha dado. No da ese dinero, lo que hace es denunciar, la chica recibe el dinero, se hace ese contrato de confidencialidad y la firma, aunque se parece, no es la misma».