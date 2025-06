Sale a la luz en Telecinco el estado real de Montoya, "atrincherado" y aislado tras 'Supervivientes 2025'

Crece la preocupación en torno al verdadero estado de Montoya, desaparecido de la vida pública desde la final de 'Supervivientes 2025'. No llegó a aparecer ni siquiera en el debate final del programa, donde sí que estuvieron el resto de concursantes. Según se ha sabido, incluso ha cortado el contacto con sus más allegados, como es el caso de Carmen Alcayde.

El sevillano se encuentra refugiado en casa de sus padres, en Utrera. Y ha dejado hasta de seguir a la cuenta oficial de 'Supervivientes' en Instagram. Una actitud que llamó mucho la atención, ya que parece indicar que quiere cortar el contacto con todo lo que tenga que ver con el reality. Aunque hay quien asegura que con Carmen Alcayde sí que sigue manteniendo relación. Así lo confesó Omar Suárez el pasado sábado en 'Fiesta': "Te puedo asegurar que ellos sí han hablado".

Sin embargo, la colaboradora prefiere respetar el silencio de su amigo y no pronunciarse al respecto: "Prefiero no hablar de eso, tengo que respetar esa baja médica". Además, pese a las palabras de Omar Suárez, ella insistía: "No estoy en contacto con él en estos momentos. Yo siento que me quiere y que somos amigos. La familia me adora".

"Con lo que eres tú, que siempre respondes, esta vez te has mantenido ahí", le decía Emma García. Pero para ella es más importante seguir contando con la confianza de Montoya que su labor como colaboradora de televisión. Así es que respeta su silencio y su desaparición.

Gran preocupación por el verdadero estado de Montoya

Este domingo 29 de junio, en 'Socialité' han vuelto a hablar del verdadero estado de salud del ex de Anita Williams. "El médico le ha recomendado alejarse de los medios y centrarse en sí mismo. Está mal. Tenía apalabrado un single como el de 'La Gamba' y ha dejado tirada a mucha gente. Ha dejado de ir al gimnasio y de hacer vida normal", aseguraban desde el programa de Telecinco.

Montoya se ha atrincherado en casa de sus padres en Utrera, desde donde casi no sale a la calle. Todo parece indicar que el joven ha tocado fondo tras dos realities seguidos, 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. Y es que, pese a ser el gran favorito para hacerse con la victoria en 'Supervivientes', el sevillano tuvo que conformarse con la tercera posición, por detrás de Álvaro Muñoz Escassi y de Borja González, el ganador.

La preocupación entre sus seres queridos y entre sus seguidores va en aumento. Hay quien apunta a que pronto dará explicaciones en algún medio de comunicación. Pero, hasta que eso pase, él continúa sin querer saber nada de nadie, ni siquiera de Anita Williams, a la que incluso ha bloqueado, según ella misma confesó.