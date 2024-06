La surrealista denuncia de Ginés Corregüela en ‘Fiesta’ sobre el destrozo de su casa que apunta a Yaiza

Hace unas semanas que descubríamos que Ginés Corregüela y Yaiza Martín habían roto su relación. Desde entonces, la pareja de concursantes de ‘Supervivientes 2023’ protagonizan una guerra encarnizada. Y este domingo, ‘Fiesta’ se ha hecho eco de la denuncia de Ginés contra su ex pareja.

Y es que Ginés Corregüela ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que roto en lágrimas enseña los destrozos que han hecho en su casa. «Mirad lo que me encuentro. No voy a decir su nombre, no se merece que ni la mente. Toda la ropa está para tirarla. Se ha llevado un chaquetón y unas deportivas nuevas», destaca el ‘rey de los bocadillos’.

Según, él, ha sido Yaiza la que ha dejado su casa destrozada y se ha llevado varias cosas que eran suyas. «A ella ya se le ha olvidado de dónde vino, pero bueno… al final se ve cada uno la persona que es. No voy a mentar el nombre porque no se lo merece», prosigue diciendo Ginés Corregüela. Así, El tiktoker no menciona el nombre de la persona que estaría detrás de estos destrozos y el robo de unas zapatillas pero por sus palabras queda claro que se refiere a su ex pareja, Yaiza Martín.

‘Fiesta’ analiza lo sucedido entre Ginés y Yaiza

Tras ofrecer el vídeo de Ginés Corregüela llorando, ‘Fiesta’ se desplazaba hasta Sevilla con uno de sus reporteros. Así, Jota explicaba que no había podido hablar con él aún aunque detallaba lo sucedido. «Ese vídeo dice muchas cosas. Hay ropa destrozada, han echado lejía dentro de los armarios, está todo por medio…», destacaba el reportero.

«Mira que él se ha enfrentado en los últimos meses a cosas complicadas, pero nunca lo habíamos visto tal y como lo hemos visto en estas imágenes. Él no da nombres, espero hablar con él y que me diga nombre y apellidos de esa persona que le ha destrozado por completo», añadía el reportero de ‘Fiesta’.

«Él también dice que ha habido una serie de robos, que tenía una serie de zapatos, zapatillas nuevas, de ropa nueva, que también habrían desaparecido y señala a una mujer como culpable», proseguía diciendo. Tras escuchar a su compañero, Emma García reflexionaba y aseveraba que si había sido en su piso tendría que ser una mujer y alguien cercano que tuviera la llave.

Finalmente, la psicóloga Lara Ferreiro tomaba la palabra para poner sobre la mesa que es común que tras rupturas sentimentales se produzcan actos así. «Esto es muy habitual. Hay parejas que son muy explosivas que se mueven en esa conflictividad y que, de repente, tienen muchísima pasión y, cuando rompen, pues ocurren venganzas, se tiran los trastos a la cabeza…», confesaba la psicóloga.

Ginés Corregüela habla con ‘Fiesta’ sobre lo sucedido

Después, Luis Rollán explicaba que él había podido hablar tanto con Ginés como con Yaiza. Y el periodista explicaba que Yaiza le ha dejado claro que ella va a poner todo en manos de la justicia si se le acusa a ella de ser la culpable de lo sucedido en la casa del tiktoker.

«La llave del piso la tenemos ella y yo y nadie más», aclaraba Ginés explicando que este domingo cuando ha llegado al piso se ha encontrado con toda su ropa destintada con lejía. Todo después de que Yaiza dejara la casa y compartiera un vídeo en sus redes en el que se veía a la mujer dejando el domicilio en perfecto estado. «Es mentira había más llaves, el me escribió el otro día de que la había perdido», le escribía Yaiza a Luis Rollán.

Después Ginés junto al reportero de ‘Fiesta’ explicaba que solo había dos llaves y que las suyas le habían desaparecido pero han vuelto a aparecer. «Al piso no han entrado más que ella y yo», insistía el tiktoker.