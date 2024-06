Ginés Corregüela y Yaiza Martín, irreconciliables tras lo que se llegó a presenciar en ‘Fiesta’

Hace más de una semana que se supo que Yaiza Martín y Ginés Corregüela habían roto su relación. Fue la hija del tiktoker, Miriam Corregüela la que destapaba la noticia en sus redes sociales y después tanto ‘Ni que fuéramos’ como ‘Fiesta’ se hicieron eco y llamaron en directo a Yaiza.

Este domingo, Yaiza Martín se sentaba en el plató de ‘Fiesta’ para aclarar todos los motivos de su ruptura con Ginés Corregüela y lanzar un órdago a la familia, y en concreto a la hija del que fuera concursante de ‘Supervivientes 2023’. Lo primero que hacía Yaiza era dejarle claro a Emma García que ellos no estaban casados como se había llegado a decir.

«Yo no tengo mucho más que decir sobre él y creo que me voy a mantener, solo voy a contestar a los ataques», recalcaba. «Siento decepción, estoy muy dolida, no es rabia pero no merezco este comportamiento», aseveraba cuando Emma le preguntaba qué sentía al verle y si ya no le quería.

Tras ello, Yaiza Martín contaba que ella ya le dio un últimatum hace meses cuando él se marchó y la dejó sola. «Él único que no ha luchado por esta relación ha sido él. Fui yo quien decidió que ya no se puede seguir más, pero los motivos no son los que se están dando. El motivo es una suma de muchas cosas, el entorno de él es insoportable y los comentarios de ciertas personas que van sumando», sentenciaba Yaiza.

Después, Yaiza quería dejar claro que ella nunca había insultado ni había dicho nada de Miriam Corregüela. Pero si que aprovechaba para lanzarle un órdago a la hija mayor de su ex-pareja: «Se han puesto palabras en mi boca que yo no he dicho, yo nunca he sacado ciertos temas en televisión, pero ahora que ya no tengo relación con su ADN, como ellas le llaman, sí que voy a decir algo muy clarito. Para la mayor tengo un regalito porque ella dijo que yo nombré a su pareja y que hablé de su aborto, pero no señora, eso lo hiciste tú en redes sociales, habla tú de por qué no quieren a tu pareja en la familia«, soltaba la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2023’.

Lejos de quedarse ahí, Yaiza Martín destapaba que Ginés Corregüela le debía dinero. «Ginés me debe un dinero que yo le presté», confesaba antes de contar que los dos tenían una cuenta a medias. «Esa cuenta de la noche a la mañana se quedó a cero, ese tema lo tengo ya judicializado», explicaba Yaiza en ‘Fiesta’.

Ginés Corregüela irrumpe en ‘Fiesta’ y se enfrenta con Yaiza Martín

Harto de ver lo que estaba diciendo y haciendo Yaiza, Ginés Corregüela se ponía en contacto con Luis Rollán y pedía entrar en directo en ‘Fiesta’. Todo después de que Yaiza dijera que Ginés no era valiente de entrar y de contestar si no había un cheque de por medio para sacar tajada.

Pero el ‘rey de los bocadillos’ decidía intervenir para defenderse y contestar a Yaiza Martín después de que dijera que no se iba a callar con respecto a ninguna de sus hijas ni a la «madre que los parió». «Yo estoy con mis padres, mi hija y mi familia en el campo», aclaraba cuando Emma García le preguntaba cómo estaba él.

«Voy a pasar de las amenazas de esta señora, lo único que digo es que el tema va con mi hija, no sé por qué metes a terceras personas que no tiene por qué meterlas. Mis hijas no se han metido con ella y espero que ella haga lo mismo», recalcaba Ginés Corregüela.

«En esta relación yo he puesto las cosas en una balanza y he decidido luchar por mi familia. Yo ya paso de hablar, cuando tenga que hablar lo haré tranquilamente, yo estoy tranquilamente sembrando patatas en mi casa con mis padres, estoy con mis hijas y con mi gente, buscándome la vida», añadía Ginés antes de enfrentarse a Sergio Pérez, el colaborador que aseguraba que Ginés y toda su familia habían tratado de vender sus problemas y ahora que ha roto con Yaiza se ha juntado con la familia con la que se habían puesto verdes por todos los platós.