Ginés Corregüela da la cara tras la separación de Yaiza Martín y desmiente lo sospechado

Fue Miriam, la hija pequeña de las dos que tienen Ginés Corregüela e Isabel Hurtado, la que anunció, a bombo y platillo, la ruptura de su padre con Yaiza Martín. Por tal motivo, muchos pensaron que el exconcursante de ‘Supervivientes 2023’ se podría haber acercado a su exmujer, a la que dejó por la canaria.

En las redes sociales se comenzó a especular con una posible reconciliación entre el matrimonio, quienes habían estado juntos más de 30 años hasta su divorcio, a comienzos de 2023. A través de un vídeo de TikTok, y tras leer todos los comentarios sobre esta posible segunda oportunidad de sus padres, la propia Miriam quiso preguntar a su progenitora sobre este asunto. Y ella nos se ha mordido la lengua.

«Quiero decir que estoy muy cansada de que todo el mundo haga comentarios como: ‘A Isabel le va a pedir Ginés y va a volver con él’. Lo dije antes, lo digo ahora y lo diré toda la vida: no voy a volver con esa persona que no me ha sabido valorar, que no me ha querido y que no sabe querer porque no me da la gana», dejó claro Isabel Hurtado.

Ginés Corregüela desvela si volverá con Isabel Hurtado

Ahora, ha sido Ginés Corregüela el que se ha pronunciado al respecto. El conocido como ‘rey de los bocadillos’ les ha pedido a sus seguidores que no vuelvan a preguntarle a su exmujer por este asunto, y que no la saquen ningún tema relacionado con él, ya que le guarda un gran cariño y respeto. «Conmigo ha estado bien, ha sido una mujer de su casa y una buena madre para sus hijas», ha asegurado el andaluz sobre la madre de sus dos hijas, Laura y Miriam.

Además, Ginés Corregüela ha dejado claro que «la quiero como la madre de mis hijas que es, pero no va a haber una segunda oportunidad. Eso está zanjado». De esta forma aclara que, de la misma forma que Isabel no está dispuesta a volver con él, él tampoco tiene intención de retomar su relación con ella. Eso sí, confiesa que «le deseo lo mejor. Nunca le he deseado nada malo. Me hubiera gustado terminar bien con ella y poder tomarnos una cerveza de despedida».

De lo que no ha querido hablar ‘el rey de los bocadillos’ es de su ruptura con Yaiza Martín, quien sí que habló de la misma en el programa ‘Fiesta’. Allí aseguró que había sido decisión suya la de terminar la relación, ya que, según ella, no había sido respetada por parte del entorno de su ex. Además, él no había respetado su decisión de no querer vivir en Úbeda y permanecer en Sevilla.