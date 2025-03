La vida actual de Yaiza Martín: su impactante nueva profesión dos años después de 'Supervivientes'

La última vez que vimos a Yaiza Martín en un plató de televisión fue en el de 'Fiesta', en junio del 2024. En aquel momento, la canaria se acababa de separar de Ginés Corregüela, cuya relación terminó como 'el rosario de la aurora'. La pareja pasó del amor al odio, protagonizando fuertes enfrentamientos también en los platós de televisión.

Desde entonces, Yaiza Martín decidió alejarse de los focos y regresar a Tenerife, donde, según ha destapado este domingo 30 de marzo 'Fiesta', ha dado un giro de 180 grados a su vida. Un equipo del programa de Telecinco se ha desplazado hasta el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona para descubrir cómo es el día a día de la exconcursante de 'Supervivientes 2023'.

La canaria saltó a la fama como la amante de Ginés Corregüella, quien decidió dejar a su mujer y a sus dos hijas por ella. Juntos participaron en 'Supervivientes 2023' y, tras su paso por el reality, hicieron alarde de su amor en los platós de televisión y a través de sus redes sociales. Hasta que todo saltó por los aires.

Así es la nueva vida de Yaiza Martín tras alejarse de los focos

Tal y como ha descubierto en exclusiva 'Fiesta', Yaiza Martin trabaja actualmente conduciendo una grúa, una profesión a la que se dedicaría de lunes a viernes. Los fines de semana, trabajaría en un taller mecánico, dedicándose a reparar coches. Dos profesiones que giran en torno al mundo del motor y a las que se dedica mientras disfruta de su querida tierra.

La reportera del programa Arabella Otero ha sido la encargada de llevar a cabo la investigación para conocer un poco más de esta nueva vida de la exnovia de Ginés Corregüela. Según ha contado, esta no quiere saber nada de los medios de comunicación, y no la habría sentado nada bien que la hayan encontrado. "Me lo ha puesto muy difícil", reconoce la periodista desde Tenerife, desde donde ha conectado con el espacio que presenta Emma García.

"Llevo cuarenta y ocho horas intentando hablar con ella y lo máximo que he conseguido es a través de un compañero", ha explicado Arabella Otero. Además, le llama la atención que, con lo cómoda que parecía estar Yaiza Martín en un plató de televisión hace unos meses, ahora "no quiere saber nada de nosotros". "No se tomó nada bien que estuviéramos en las inmediaciones de su nueva empresa", concluye la reportera del programa de Telecinco.