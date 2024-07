La drástica determinación de Yaiza Martín tras las graves acusaciones de Ginés Corregüela

Hace una semana Ginés Corregüela publicaba un vídeo en el que denunciaba haber sido víctima de una venganza. El exconcursante de ‘Supervivientes 2023’ aparecía llorando en la casa que había compartido con su exmujer, Yaiza Martín, en Sevilla. Además, mostraba cómo toda su ropa estaba destrozada.

Aunque en ningún momento mencionó el nombre de la canaria, ella ha respondido este sábado, 6 de julio, ante esas graves acusaciones. «No solo me está costando salud, no es agradable que me señalen con el dedo. No solo una persona, España entera», lamentaba Yaiza Martín en el programa ‘Fiesta’, de Telecinco.

Además, criticaba el hecho de que se estuviera dando credibilidad a una denuncia falsa: «Había que ir con las pruebas. Yo estaba desde el martes en Tenerife. Esto lo graba el sábado, nosotros sabíamos que entregábamos las llaves del piso de Sevilla el día 30, que era domingo. Yo me voy unos días».

Yaiza Martín ha dejado claro que el asunto ya «está judicializado». Y, acto seguido, ha lanzado una advertencia a su expareja: «Te voy a perseguir hasta el final. No sirven los perdones. ¿Sabes por qué? Yo tengo que seguir viniendo a trabajar. Salgo a la calle y se me está señalando con el dedo de algo que he tenido que demostrar. Un juez me ha recogido las pruebas y el testimonio».

Además, la canaria ha explicado en el programa de Emma García que, días antes de abandonar el piso que compartió con Ginés tomó algunas medidas. «Sabiendo que hay detrás, todo lo que se inventan y todo lo que hacen para estar en la palestra cinco minutos, evidentemente intenté que esto no fuera a salirse de contexto», asegura la polémica exconcursante de ‘Supervivientes 2023’.

Yaiza Martín: «Voy a defender mi dignidad»

Según ha contado, se personó en la comisaría de la Policía Nacional de Sevilla: «Allí la directora tiene todos los papeles y todos los vídeos, todas las conversaciones y todos los audios. Yo conté cómo estaba mi relación y que esto es mediático. Ellos esto lo cuentan de la manera que les da la gana». En comisaría dijo «que tenía que dejar las llaves y el inmueble en condiciones. ¿Cómo lo hago? Me dice, tranquila, patrulla de la policía nacional. Vídeo de cómo dejas el inmueble. El vídeo está ahí. Nadie sabía que ese video estaba ahí».

Ahora mismo, Yaiza Martín solo tiene un objetivo, que es defender su dignidad: «No se debería perder la dignidad. Voy a defender mi dignidad con todas las cosas que se han recogido. Yo fui a denunciar algo que era falso. Las demandas ya llegan también. Se están redactando». «Hay muchas maneras de acosar a las personas: mediáticamente, psicológicamente… Yo tengo un montón de pruebas que las recogen en el juzgado. Me voy a defender donde me tenga que defender. No quiero volver a hablar de este tema», sentencia.