Iñaki López carga contra Isabel Díaz Ayuso tras sacar su peor cara en lo emitido por 'Más vale tarde'

Esta semana, Iñaki López está conduciendo 'Más vale tarde' en solitario pues Cristina Pardo se ha desplazado hasta Roma como enviada especial de La Sexta para cubrir la muerte del Papa Francisco. Y esto hace que el presentador pueda soltar sus dardos hacia determinados políticos sin que su compañera le replique como ha sucedido en otras ocasiones.

Y este viernes, hacia el final del programa 'Más vale tarde' se hacía eco de unas polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el Gobierno y el PSOE. "Nos vamos en esta última parte con declaraciones como la de la Presidenta de Madrid que lanzó varias perlas sobre el PSOE, vamos a escucharlas que seguro que hacemos algún comentario al respecto", advertía el presentador.

"¿Que va a ser amor por las mujeres un Gobierno que no se puede hacer ni actos con ellos no vaya a ser que los ministros lo quieran celebrar luego con las mujeres de nuevas generaciones? Porque vaya feminismo le han dejado los señores de la izquierda a este país", asegura Isabel Díaz Ayuso en unas declaraciones que eran replicadas de inmediato por Iñaki López.

"Persiguiéndome en lo personal a mí y a cualquier mujer que hacemos política, los más machistas y lo que quieren es que veamos franquistas por todas partes. Todo Franco Franco por todos lados. Los buitres todos juntos siempre en grupo y las águilas volando libres y solas", añadía la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Al volver del vídeo, Iñaki López no podía quedarse callado. "Ehh los mitines mejor siempre por la mañana y faltaba únicamente un palillo clavado en una feria en estas declaraciones. No sé si todas las chanzas de Miguel Ángel Rodríguez son buenas y se pueden trasladar alegremente a un mitin como se ha visto en este caso", sentenciaba el presentador.

Tras ello, era Antonio Maestre el que no se contenía. "Poco se puede analizar de manera racional lo que dice Isabel Díaz Ayuso cuando no puede leer porque es una evidencia que es nefasta cuando no tiene nada de capacidad para poder hilar una argumento en un discurso. Se ve que cuando no puede leer es esto, tiene un nivel bastante paupérrimo como política y los argumentos no los voy a valorar. Es solo escucharla y la mejor manera de rebatir es ponerlo en bucle que la gente la escuche y saque sus conclusiones", destacaba el periodista.

"Yo creo que es uno de los mejores discursos de taberna que he escuchado en mucho tiempo", terminaba apostillando Iñaki López en 'Más vale tarde'.