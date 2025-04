'Tu cara me suena 12' vive su gala más polémica entre abucheos a Chenoa por su decisión más injusta

'Tu cara me suena 12' vivió este viernes 25 de abril una tercera gala marcada por la tensión en sus votaciones y un alto nivel que no se lo puso fácil a los jueces. Si bien Yenesi se robó el espectáculo en el tramo final de la noche revolucionando el plató como Yurena, la versión de Bertín Osborne de 'Alba' de Antonio Flores tan solo logró conmover a Lolita. Por otro lado, Melani García causó una fuerte división entre el público y el jurado por su número como La Quinta Estación.

Tras quedarse al borde de la victoria durante la segunda gala con su aplaudida imitación de Nathy Peluso, Gisela Lladó regresó con más fuerza esta semana para alzarse con la victoria gracias a su imitación más esmerada de Dusty Springfield. El segundo puesto fue a parar a Esperansa Grasia, que sorprendió como Lola Young, mientras que el bronce quedó reservado para Ana Guerra, que logró escalar puestos con su hipnótica puesta en escena de Thalía.

Mikel Herzog Jr. da el pistoletazo de salida como Maroon 5 y Bertín Osborne no sorprende como Antonio Flores

Aún con resaca de su primera victoria de la edición, Mikel Herzog Jr fue el encargado de arrancar la tercera gala de 'Tu cara me suena 12', y tuvo que dejar a un lado el sonido de Bruno Mars que le dio el oro hace dos semanas y apostar por el pop rock de Maroon 5. Entre guitarras, amplificadores y una amplia banda, el actor emergió en el escenario convertido en Adam Levine.

Y tras dar el pistoletazo de salida al ritmo de 'Payphone', el ganador de la segunda gala permaneció de pie junto a su pie de micro para escuchar la valoración más sincera del jurado. "He estado muy atenta porque nunca tienes ningún fallo... pero has estado impecable", sentenció Chenoa sobre el número que había culminado con un paseo entre el público. Sin embargo, aún quedaba toda la noche por delante, y esta gala guardaba grandes sorpresas para muchos.

Pero el segundo en la lista no fue quién rompió los esquemas del jurado en esta tercera entrega. Por segunda semana consecutiva, el reto al que se enfrentó Bertín Osborne dejó más bien indiferente tanto al jurado de 'Tu cara me suena 12' como a los espectadores. En esta ocasión, debía transformarse en Antonio Flores, lo cual no estuvo exento de presión por la presencia de Lolita en plató. De pronto, el escenario se convirtió en un tablao flamenco, y con la camisa abierta, el cantante de rancheras se transformó con los primeros acordes de 'Alba'.

Melani García protagoniza la gran polémica de la noche como La Quinta Estación, con abucheos a Chenoa

Visiblemente emocionada por recordar a su hermano, Lolita fue la primera en dirigirse al concursante. "Te quiero dar las gracias por dos cosas, primero por cómo lo has hecho... con el corazón. Por nombrar a Alba, por elegir esa canción, que tiene muchas. Sabes que te quiero mucho, y que lo hayas imitado ahora mismo... para mí es un pellizco de alegría", sentenció la intérprete antes de fundirse en un abrazo con el cantante.

Una vez dejaron atrás el momento más emotivo de la noche, llegó el turno de la gran promesa de la edición, la benjamina que irrumpió en 'Tu cara me suena 12' haciéndose con el oro tras su primera imitación. Y aunque Melani García asumió con confianza y entusiasmo la dura tarea de convertirse en Natalia Jiménez en La Quinta Estación, este viernes terminó protagonizando, contra todo pronóstico, la mayor polémica de esta edición.

Su versión de 'Sueños rotos', que interpretó enfundada en un elegante vestido negro, intentando derramar el mayor sentimiento posible entre la banda, no fue lo suficiente para el jurado. "Un 7 es una nota muy injusta para el espectáculo que has hecho, pero también es verdad que hay concursantes que se dejan la piel y que merecen estar cada gala un poquito más alto", confesó Chenoa tras desvelar la baja puntuación general, consiguiendo incluso un 6 por parte de Àngel Llàcer. Una decisión que causó un enorme revuelo entre el público de plató, que sentenció la valoración con abucheos.

Goyo Jiménez añade el toque de humor como Viceversa y Esperansa Grasia roza la victoria

Y si bien Melani García dejó algo frío al jurado con su última imitación (y no al público, que la salvó en última instancia con su voto), Goyo Jiménez fue el encargado de dar el toque de locura y humor a la noche con su imitación de Viceversa. Nada más bajar las escaleras lleno de energía, con el puño en alto y sus mejores movimientos de baile, quedó claro que el número de 'Ella (Tu piel morena)" no iba a pasar desapercibido. El humorista consiguió poner a todo el público en pie mientras Florentino Fernández y compañía observaban boquiabiertos el despliegue del concursante.

Embutido en unos ajustadísimos pantalones de cuero, y apartándose un flequillo que suscitó algún que otro chascarrillo, Goyo no tuvo ninguna duda en que había cumplido su cometido con creces: "que la gente se lo pase bien". "Ha sido brillante, pero lo más importante es tu actitud", sentenció Flo. Y si bien muchos esperaban que Esperansa Grasia continuase el tren de carcajadas de 'Tu cara me suena 12' convirtiendo su imitación de Lola Young en una parodia, la tiktoker demostró una semana más que no solo se define por la comedia.

Si ya logró sorprender durante la semana pasada como Isabel Aaiún, lo que consiguió este viernes con el hit 'Messy' rompió con todas las expectativas. Tras recrear una de las actuaciones más conocidas de la británica, la creadora de contenido se dio un baño de aplausos entre confeti, visiblemente emocionada. "Eres talentosa para todo, da igual lo que hagas... cuando una persona es así, como tú, puedes hacer todo lo que te propongas", aseguró Ángel Llácer entre aplausos del público.

'Tu cara me suena 12' regresa a los 2000 con Yenesi como Tamara en 'A por ti'

Pero la tercera gala de 'Tu cara me suena 12' guardaba muchas más sorpresas para el tramo final de la noche, en concreto el número por excelencia de la velada, protagonizado por Yenesi. Cuando el pulsador desveló que la creadora de contenido se convertiría este viernes en uno de los mayores iconos televisivos de los años 2000, nada podía preparar al jurado para su transformación en Yurena.

Con su pelo rojo característico, su abrigo de visón y recreando el infame videoclip de 'A por ti', la concursante se personó en el escenario completamente poseída por la Tamara de 'Crónicas Marcianas'. Con la cantante presente en la mesa del jurado, Yenesi se dejo la piel clavando incluso la escena en la que un guarda de seguridad la caza robando maquillaje en una tienda de lujo.

Y tras desfilar por una alfombra roja como la propia Yurena habría hecho, la tiktoker recibió una ronda de aplausos sin igual después de tres semanas en el concurso. "He visto muchos colores aquí, tiene mucha personalidad, Yenesi lo tenía muy claro y lo has clavado. Es tu mejor actuación hasta ahora", aseguró Chenoa entre aplausos minutos antes de elevar por primera vez a la concursante al top 3.

Ana Guerra deslumbra como Thalía y Manu Baqueiro cierra la gala como La La Love you

A la locura del tamarismo que invadió 'Tu cara me suena 12' le siguió otro de los toques latinos de la noche, pues Ana Guerra se embutió en el look menos discreto de Thalía para conquistar al jurado. Con un ejército de bailarines descamisados de fondo, y clavando los movimientos de la diva, la canaria comenzó a deslizarse por el escenario al son de 'Amor a la méxicana' agitando su peculiar falda-sombrero y jugando con su sostén de guitarras.

"Seguís siendo todos de 12 pero has estado maravillosa, entrega total... te lo has currado mogollón. La semana pasada me porté fatal contigo pero esta semana te voy a compensar", confesó Àngel Llàcer, que sin embargo no colocaría con sus puntuaciones a la canaria entre las primeras posiciones, donde acabó finalmente gracias al público. Y Manu Baqueiro fue el encargado de cerrar la gala con su importante misión de esta semana.

El actor tenía el difícil reto de transformarse en La La Love you con la propia banda sobre el escenario, pero nada más alinearse con el vocalista del grupo en lo que parecía una fiesta de fin de curso, quedó claro que venía dispuesto a luchar. Luciendo un esmoquin rojo, Baqueiro no permitió que su técnica vocal le impidiese disfrutar de la enérgica estampa que lograron con 'El fin del mundo' a todo volumen en el escenario de 'Tu cara me suena 12'.

Gisela Lladó se hace con su primera victoria en 'Tu cara me suena 12' gracias a Dusty Springfield

Y tras una segunda gala en la que rozó el oro con Nathy Peluso, Gisela Lladó hizo de Dusty Springfield su arma secreta para dejar al público y al jurado boquiabiertos. Transformada en el icono británico de los 60, descendió al escenario con micrófono de cable en mano para comenzar a susurrar uno de los temas más conocidos de su catálogo: 'Son of a preacher man'.

Tan solo Gisela y su voz, no hicieron falta más elementos en el escenario para crear una mágica atmósfera que si bien la situó en el segundo puesto del veredicto del jurado y en el tercer lugar del público, un inesperado vuelco en el ranking le otorgó su primera victoria en 'Tu cara me suena 12'.

Finalmente, tras sumar los votos de público y jurado se produjo un empate de Gisela con Esperansa Grasia en la primera posición, pero al prevalecer el voto del público le entregó este triunfo. "Ha estado divinamente, me has gustado muchísimo, has conseguido transportarme a aquella niña que yo era", confesó Lolita recordando como admiraban a Springfield durante su niñez.

Votos del jurado:

Esperansa Grasia: 47

Gisela Lladó: 43

Yenesi: 39

Mikel Herzog Jr: 34

Ana Guerra: 33

Bertín Osborne: 28

Melani García: 27

Manu Baqueiro: 20

Goyo Jiménez: 17

Votos del público:

Melani García: 12

Ana Guerra: 11

Gisela Lladó: 10

Esperansa Grasia: 9

Manu Baqueiro: 8

Yenesi: 7

Mikel Herzog Jr: 6

Goyo Jiménez: 5

Bertín Osborne: 4

Votos del jurado+público: