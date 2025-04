'Tu cara me suena 12' corona a un indiscutible ganador en una gala 2 más descafeinada

'Tu cara me suena 12' celebró este viernes 11 de abril una segunda gala que elevó el nivel pero con actuaciones menos memorables que en el estreno. Esperansa Grasia se alzó como la gran revelación de la noche con su versión de 'Potra salvaje', mientras que Ana Guerra danzó en un vertedero de coches al ritmo de Mecano. Por otro lado, Bertín Osborne se quedó a medio gas al entrar en su zona de confort como Elvis Presley.

Tras quedarse al borde de la victoria durante la gala de estreno con su aclamada imitación de Abraham Mateo, Mikel Herzog Jr. regresó con más fuerza esta semana para alzarse con la victoria junto a Andrea Guasch por su magistral número como Bruno Mars y Lady Gaga. El segundo puesto fue a parar a Esperansa Grasia como Isabel Aaiún, mientras que el bronce se lo llevó Gisela por sacar su lado más salvaje como Nathy Peluso.

Goyo Jiménez arranca la gala como Robbie Williams y Melani García lo vuelve a hacer con 'Please please please'

Si bien la semana pasada 'Tu cara me suena 12' se despidió con la emotiva imagen de Céline Dion sobre la Torre Eiffel, este viernes Goyo Jiménez fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a las actuaciones con su versión de Robbie Williams en clave de humor. Enfundado en un enorme abrigo de vison, y haciendo uso de su mejor inglés, el humorista irrumpió en lo que parecía una fiesta de baile improvisada.

Pero ni las coreografías más esmeradas del cuerpo de baile que lo rodeaba ni los exagerados movimientos de la banda durante 'Rock DJ' pudieron maquillar la incómoda presencia del cómico en el centro del escenario, que no sabía muy bien cómo convencer a la cámara. "Creo que te lo has gozado, has estudiado, trabajado mucho y se ha notado", subrayó Chenoa entre aplausos antes de dar paso a la primera ganadora de la edición.

Tras hacerse con la victoria en el estreno, Melani García tenía la difícil misión de superarse este viernes, pero la melena rubia de Sabrina Carpenter y el registro vocal de 'Please please please' fueron como un regalo para la benjamina del elenco. Flotando sobre un diamante, la cantante emergió entre una lluvia espacial en el escenario con un body brillante mientras se metía en el papel de pop star.

Manu Baqueiro revoluciona 'Tu cara me suena 12' con la locura de Orquesta Mondragón

Y su delicada interpretación, que culminó con la joven postrada sobre un piano de cola, se llevó un aplauso rotundo de la mesa del jurado. "Es una canción en la que ella hace fácil lo difícil. Lo más importante es la magia, que es más complicado... y estaba tu dulzura ahí. ¡Matricula de honor!", sentenció Chenoa. "Tienes algo que hipnotiza, tu presencia hipnotiza", añadió Lolita completamente fascinada.

Y de la magia de Melanie y Sabrina Carpenter, el plató dio un giro de 180 grados para convertirse en una estampa de lo más grotesca al ritmo de Orquesta Mondragón. Tras su estreno como Harry Styles, pocos podían prever que Manu Baqueiro se doblaría por la mitad para interpretar a dos personajes durante la extraña puesta en escena de 'Caperucita feroz'. Poseído por el rock, el actor se transformó en una sugerente protagonista que espera en la cama con teléfono y cigarro en mano.

Mientras tanto, su otro alter ego, disfrazado de una especie de mayordomo que el jurado no pareció entender, corría como loco por todo el escenario sin perder el hilo de la letra e incluso subiéndose a la mesa de valoraciones. "Tú no solo eres un actor, eres un showman. Lo que has hecho hoy aquí por la noche está muy por debajo de tu actitud, eso te va a llevar a ser el campeón de 'Tu cara me suena 12'", sentenció Flo mientras le sugerían que igual "se había venido arriba".

Esperansa Grasia rompe todos los esquemas con 'Potra Salvaje'

Quién no dudó en venirse arriba tras su discreto estreno en el ranking del programa fue Esperansa Grasia, que aprovechó con creces el training VIP que consiguió el pasado viernes en el pulsador. Interpretar la canción del verano no siempre es fácil, mucho menos si se trata de 'La potra salvaje'. Pero la tiktoker consiguió que todo el público prestase atención a cada detalle del número como si la letra del tema no hubiese sonado hasta la saciedad en verbenas, despedidas y todo tipo de fiestas.

Transformada en Isabel Aaiún, el escenario de 'Tu cara me suena 12' se perdió por completo para adentrar al público en un establo donde la concursante solo necesitó su voz para mantener pegados a la pantalla a los espectadores durante casi tres minutos. Y tras finalizar el número por todo lo alto con la versión más cañera del tema, el jurado se rindió a sus pies. "Pensaba que este programa para ti sería un reto muy difícil... después de ver lo que has hecho hoy, me quito el sombrero", anunció Àngel Llàcer.

Quién arriesgó menos esta semana fue Bertín Osborne, que tras su estreno en el pulsador como Omar Montes, pisó con más fuerza el escenario este viernes como Elvis Presley. Luciendo el mítico mono blanco de pedrería del rey del rock and roll, el cantante descendió los escalones listo para tocar la guitarra al ritmo de 'Burning Love'. Sin embargo, su número de esta semana no estuvo a la altura para algunos miembros del jurado. "Hay una cosa que me ha sabido muy mal... ni un movimiento de pelvis", espetó Llàcer.

Bertín Osborne decepciona como Elvis Presley y Ana Guerra se queda a medio gas con Mecano

Entonces llegó el turno de Ana Guerra, que convirtió el plató de 'Tu cara me suena 12' en un desguace de coches, tiñendo la pantalla de blanco y negro en un principio para meterse en la piel de Ana Torroja en Mecano. Nada más entonar la primera estrofa de 'No es serio este cementerio', quedó claro que la canaria buscaba hacer justicia a su nota como Karol G de la semana pasada, pero el elevado nivel de los compañeros que aún quedaban por actuar terminó situándola entre el montón una noche más.

"Todos amamos esta canción, pero yo creo que la has defendido muy bien", aseguró Chenoa mientras Lolita alababa cómo la ex concursante de 'Operación Triunfo' había tratado de clavar todos los movimientos y manierismos de la cantante danzando entre los coches. "Lo has hecho muy bien. Hay voces que tienen su personalidad y es muy difícil", sentenció finalmente Lolita.

Quién regresó dispuesta a hacer valer sus dotes de imitadora más que en su cuestionable estreno en 'Tu cara me suena 12' fue Yenesi, que esta semana debía transformarse en Luis Miguel. Si bien su despropósito como Amaia Montero, teniendo en cuenta su arsenal de vídeos en redes sociales como diferentes personajes, fue culpa de los nervios, este viernes no hubo excusa que justificase su incómoda interpretación de 'La chica del bikini azul'.

Yenesi aún no logra brillar en 'Tu cara me suena 12', mientras que Gisela va a por todas como Nathy Peluso

Tras sobrevivir como pudo a casi tres minutos de puesta en escena estática, provista nada más de un micrófono y sus limitadas dotes para cantar, el jurado no pudo ocultar su veredicto. "Has imitado a alguien muy difícil pero a mí me has gustado. Aunque te ponga una nota que no sea de dos dígitos, tú no me hagas caso, tú para adelante", aseveró Lolita antes de que Gisela tratase de hacer justicia a su posición del ranking de la semana pasada.

Si los caramelos de Katy Perry no surtieron efecto pese a su impecable actuación, este viernes la versión más 'Salvaje' de la intérprete como Nathy Peluso dejó al jurado sin palabras. Entre un número de flashes agresivos, movimientos de baile caóticos y una actitud arrolladora, lo que brilló por encima de todo fue la ambición de la exconcursante de 'Operación Triunfo' por escalar a la cima del ranking, lo que más tarde se tradujo en unas valoraciones por las nubes.

Sin embargo, el número de la noche por excelencia llegó una vez más para cerrar la gala. Y es que 'Tu cara me suena 12' se guardó hasta el último momento de la noche la interpretación que llenaría de magia el escenario, en esta caso orquestada por Mikel Herzog Jr y la que eligió para ser su compañera de escena, Andrea Guasch. Juntos, enfundados en un look de los años 60 y ante un público de maniquís, se transportaron de lleno al videoclip de 'Die with a smile' de Bruno Mars y Lady Gaga.

Mikel Herzog Jr. y Andrea Guasch se alzan con la victoria como Lady Gaga y Bruno Mars

A Andrea Guasch no le hizo falta encender los numerosos cigarrillos que la diva del pop luce en su boca a lo largo del famoso clip para clavar su voz y sus movimientos mientras tocaba el piano. Y al cantante y actor tampoco se le resistió el reto de ponerse en el traje azul pastel del aclamado cantante. "Mikel, has nacido con gusto musical. Tienes una voz brutal, escucharte en cada gala... Tenéis esa complicidad, el gusto musical se nota", sentenció Chenoa minutos antes de la lluvia de doces que le otorgó su primera victoria en el concurso.

Votos del jurado:

Mikel Herzog Jr: 44

Gisela Lladó: 43

Esperansa Grasia: 42

Melani García: 35

Ana Guerra: 30

Yenesi: 27

Goyo Jiménez: 27

Manu Baqueiro: 24

Bertín Osborne: 16

Votos del público: