Antena 3 lidera invicta el fin de curso, La 1 cierra en junio su mejor mes de la temporada y Telecinco se ancla al tercer puesto

Junio llega a su fin y, con él, la temporada televisiva. Finaliza así un curso intenso en el que se han habido grandes éxitos, fracasos, estrenos, despedidas y un cambios de roles que demuestra la viveza de la televisión.

Así las cosas, Antena 3 culmina la temporada convirtiéndose en la cadena más vista del país un nuevo mes, amasando un dominante 13,1%. Tiene en su haber, una vez más, los cuatro programas más vistos de la televisión. La 1 de TVE (10,7%) resiste y termina un mes de junio en constante pugna con Telecinco por quedarse el segundo puesto, lugar que finalmente ha mantenido. Telecinco (10,2%) no aprovecha el éxito de 'Supervivientes' ni el Mundial de clubes para superar a la cadena pública y se queda tercera, cerrando su peor curso histórico por segunda vez consecutiva.

Entre las segundas cadenas no hay grandes variaciones. La Sexta obtiene un 6,7%, que le lleva a liderar por 48º mes consecutivo. Cuatro por su parte marca un 6% (+1 décima), logrando uno de sus mejores resultados de los últimos tiempos.

Por grupos, Atresmedia lidera por 27º mes consecutivo con un 26,7%. Le sigue Mediaset España con un 25,4%. Por su lado, el grupo RTVE registra un 16,5%.

Antena 3 (13,1%) cierra como líder invicta del curso

Antena 3 brilla en junio con un 13,1% de cuota, reforzando su posición como TV líder ya durante once meses seguidos (desde agosto de 2024), a puntos de la segunda posición. Lidera las principales franjas de la televisión: prime time (14,2%), sobremesa (17,3%) y la tarde (10,7%) y todos los días de la semana, a excepción de los domingos. Por tanto, se ha hecho con el 80% de las jornadas, pese a ser un mes con eventos futbolísticos como la Nations League o el Mundial de Clubes.

Antena 3 lidera una vez más el top de los formatos más vistos de la televisión con hasta cuatro espacios a la cabeza: 'El Hormiguero' (15,7%), 'Tu cara me suena' (20,7%), 'Pasapalabra' (21,1%) y 'La ruleta de la suerte' (20,6%), todos invencibles al igual que 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (18%).

En el horario estelar, destaca 'Tu cara me suena' (20,7%), líder absoluto. 'La Voz Kids (14,3%) es el programa líder y más visto en la noche de los sábados. Las turcas 'Renacer' (10,5%) y 'Una nueva vida' (9,8%) se mantienen estables.

Su punto ha sido 'Traitors', el principal batacazo de la cadena en esta temporada. El reality finalizó su emisión con una media de un 7,6%. En cuanto a ficción nacional, 'Eva y Nicole' llegó a su final con un 8,8%.

En la sobremesa, destaca el gran éxito de 'Sueños de libertad' (13,3%). Mientras 'Y ahora Sonsoles' es líder y el magacín más visto de las tardes. Por su parte, 'Antena 3 Noticias' (19,8%) culmina 66 meses de liderazgo consecutivo (desde enero de 2020), logrando su mejor marca en dos años.

La 1 de RTVE (10,7%) aguanta la segunda plaza con su máximo de la temporada

David Broncano en 'La Revuelta'

La 1 cierra junio con un 10,7%. Escala tres nuevas décimas y logra su mejor dato mensual de la temporada gracias, entre otras cosas, al fútbol. Cierra su mejor junio en 13 años, con la excepción del año 2024 con la Eurocopa cuando lideró el mes con un 12,7%.

La final de la UEFA Nations League Portugal-España, disputada el 8 de junio, es lo más visto del año. Los penaltis reunieron a 9.032.000 espectadores y un 60,7% de cuota de pantalla, mientras que lo segundo más visto es la prórroga, con 8.959.000 espectadores y un 58,2% de cuota y, en tercera posición, el partido, con 8.024.000 espectadores y un 54,1%.

En el access prime time 'La Revuelta' de David Broncano cierra temporada a la baja. Registra su peor mes histórico con un 10,9%, viéndose ampliamente superada por 'El Hormiguero' con la mayor distancia histórica.

'MasterChef' y 'The Floor' llegan a su final con un 12,8% y 13,6% respectivamente. 'Futuro Imperfecto', con Andreu Buenafuente, promedia un notable 12,7% Y 'That's my Jam' un 9,3%. Correcta llegada de 'La Conexión' de Lara Álvarez (10,6%).

De la programación diaria, la cancelación de 'La Familia de la tele' es lo más destacado. 'Valle Salvaje' cierra el mes con un promedio del 9,8% y 'La Promesa' con un gran 13,6%. La llegada de 'Malas Lenguas' a la sobremesa de La 1 tiene una buena acogida, anotando un 8,8% y 775.000 espectadores. 'La hora de La 1' (16,1%) y 'Mañaneros 360' (11,9%) gozan de gran salud, permitiendo a la cadena pública liderar las mañanas con un buen 12,5%.

Los informativos del RTVE se mantienen como 2ª opción en junio tras cosechar un 12,1% de cuota.

La 2 logra un 3,2%, su mejor share en este mes desde hace 16 años, con 'Saber y ganar' (7%) y 'Cifras y letras' (6,3%) como sus grandes éxitos un nuevo mes.

Telecinco (10,2%) cierra su peor temporada con una ligera subida

Montoya en 'Supervivientes 2025'.

Telecinco (10,2%) culmina la temporada por encima de la barrera psicológica del 10% tras subir 4 décimas con respecto a mayo y ser la cadena que mayor subida experimenta en junio. No obstante, cierra en tercera posición a pesar del éxito de 'Supervivientes' y el Mundial de clubes, lo que le otorga su mejor dato en prime time desde julio de 2022.

En el horario estelar, lo más destacado es, sin lugar a dudas, su formato estrella: 'Supervivientes 2025'. El reality arrasa con un destacado 22,6% los jueves, 17,2% los domingos y 21% los martes. Además, la cadena lidera en la franja del late night (14%).

'¡De Viernes!' (12%) aguanta bien la competencia de 'Tu cara me suena', 'La noche de los récords' sigue débil (8,6%) y 'Todos por ti' llega con un frío 8,9%. 'La Favorita 1922' se desploma a un 6,6% en su última emisión, a falta de ofrecer su último capítulo.

Por otro lado, estables resultados en las mañanas con Ana Rosa Quintana, 'Vamos a ver' y 'Vamos a ver más'. Mientras tanto, en la tarde 'El diario de Jorge' marca los mejores registros de la cadena en esa franja de nuevo mientras que 'Tardear' y 'Reacción en cadena' siguen más débiles.

La Sexta reina 48 meses de forma consecutiva sobre Cuatro

Dani Mateo en 'El Intermedio'

La Sexta (6,7%) y Cuatro (6%) mantienen sus habituales posiciones.

laSexta (6,7%) sigue, por su parte, siendo la 3ª cadena privada más vista, líder sobre su directo competidor y ganándole ya durante 48 meses consecutivos.

Este mes, destaca 'Anatomía de…', 'Zapeando', 'Más Vale Tarde', 'laSexta Clave' o 'Equipo de investigación'.

Cuatro, por su parte, marca un 6%. 'First Dates', 'Horizonte' (10,3%), 'Cuatro Milenio' (7%) y 'Código 10' (6,4%) son las ofertas que más triunfan en el prime time además del notable rendimiento del cine. Estables números para 'Viajando con Chester', y 'Viajeros Cuatro' (7%). Del day time destaca sobre todo 'Todo es mentira'.

GRUPOS: Atresmedia encadena 27 meses consecutivos de liderazgo

EMISIONES MÁS SEGUIDAS: El fútbol, lo más visto

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias', líder absoluto, logra sus mejores datos en 2 años

AUTONÓMICAS: TV3 es la cadena autonómica líder

en junio con un 14% al subir 2 décimas. CMM, la que más sube.

CADENAS DE PAGO: Eurosport, impulsado por la emisión de Roland Garros, lidera el pago con un 4.2%, tras crecer 2 puntos respecto a mayo.

TARGET

Antena 3 Antena 3 mantiene su dominio en mujeres (15.5%) y en espectadores a partir de los 45 años. La1 logra la primera posición en hombres (11%) y en jóvenes de 13 a 24 años (12.5%). Telecinco recupera el liderazgo en adultos jóvenes de 25 a 44 años. Por su parte, Boing se mantiene como la cadena líder en niños de 4 a 12 años (13.3%).

FRANJAS Y DÍAS

Antena 3 lidera casi todo el día, dominando las franjas de mayor consumo del día: la sobremesa (17.3%), la tarde (10.7%) y el prime time (14.2%). Además, lidera del lunes al sábado, con la excepción del domingo, que se lo lleva La1. La1 también lidera la franja de mañana en el mes de junio con un 12.5% de share y Telecinco mantiene su liderazgo en el late night (14%).

Por CCAA: Antena 3 lidera en 10 de las 17 Comunidades Autónomas

Antena 3 vuelve a ser en la cadena dominante en la mayoría de regiones de

España. Lidera en territorios como Andalucía con el 14% de share y la

Comunidad Valenciana (15.9%). La 1 es la cadena líder en 5 territorios,

destacando en Madrid (13.4% de share). TV3 es la cadena más vista en Cataluña,

liderando en este ámbito de emisión con el 14% de share.

TDT: Las cadenas temáticas de Mediaset vuelven a ser imbatibles

Energy (2.6%) sube una décima y es el canal temático TDT más visto por quinto mes consecutivo, seguido de FDF. (2,5%). Atreseries (1,9%), la más exitosa entre los canales de Atresmedia.

