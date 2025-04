'Tu cara me suena 12' arranca con una indiscutible ganadora en su estreno y tres shows de altura

'Tu cara me suena 12' dio el pistoletazo de salida este viernes 4 de abril con una primera gala que adelantó con creces el elevado potencial de sus nueve concursantes, y donde sobresalieron tres actuaciones. Si bien Melani García emocionó como Céline Dion, Bertín Osborne sorprendió como Omar Montes y Mikel Herzog se postuló como favorito al imitar Abraham Mateo, los primeros en pasar por el escenario no fueron las estrellas de esta edición, sino los miembros del jurado.

En mitad de lo que parecía una discoteca, el primero en dar el salto de la mesa de valoraciones a la pista de baile fue Florentino Fernández, que se estrenó como el nuevo jurado del programa abriendo la gala como Quevedo bajo el ritmo de 'Bzrp Music Sessions Vol.52'. Pronto la escena se llenó de luces de neón y bailarines, y Chenoa hizo su entrada triunfal como Dua Lipa.

Ángel Llàcer 'vive cantando' en su regreso a 'Tu cara me suena 12' con flecos y a lo loco

De la elaborada puesta en escena de 'Don't start now', el arranque tomó un ambiente más folclórico con 'Sarandonga' de fondo. Y aunque todo indicaba que Lolita iba a ser la siguiente del jurado en lucirse, Susi Caramelo dio la sorpresa caracterizada como la cantante. Tras el inesperado giro de guión, el escenario principal se iluminó por primera vez para albergar uno de los regresos más esperados de 'Tu cara me suena 12'.

Con flecos y cardado, Àngel Llàcer reapareció como Salomé al ritmo de 'Vivo cantando' para celebrar su vuelta al programa casi un año después de su forzosa baja por salud. Ya con todos los rostros habituales reunidos, los concursantes desfilaron uno a uno en escena para fundirse en la canción de Quevedo que Flo había sido el encargado de iniciar el número de apertura.

"Lolita está ahora con mucho lío, está haciendo teatro y se me ha prometido que cuando ella no pueda venir, yo seré su doble de acción", aclaró Susi Caramelo sobre su inesperada aparición en esta primera gala de 'Tu cara me suena 12' antes de que Lolita irrumpiese en el escenario para reclamar su puesto. "Estaba haciendo un arroz con bacalao", bromeó la cantante con una paellera en la mano. Y sin más dilación, la lluvia de estrellas arrancó con Ana Guerra como la primera valiente en enfrentarse al clonador.

Ana Guerra se convierte en Karol G para inaugurar la gala con el merengue del verano

El escenario se transformó en una playa del caribe, y entre sillas de playa y palmeras, la que fue finalista de 'Operación Triunfo' reapareció en pantalla transformada en Karol G, lista para dar abrir la gala por todo lo alto con 'Si antes te hubiera conocido'. Clavando el inconfundible acento de la colombiana, su tímido contoneo ante el micrófono y su contagiosa energía, la canaria puso a bailar a todo el plató, que estalló entre aplausos junto al jurado.

"Esto ha empezado muy fuerte", señaló Àngel Llàcer asombrado según la concursante se liberaba de la interminable conga que había formado con los bailarines para finalizar su número. "A mí lo que me encanta es por fin tenerte de concursante en 'Tu cara me suena 12', bienvenida. Creo que vas a dar muchísimas sorpresas.... tengo unas ganas de verte en la próxima gala", sentenció Chenoa entre aplausos.

Del merengue del verano, la gala continuó con el debut de Goyo Jiménez sobre el escenario del programa, que lamentó la aventura antes de salir a escena. "Te vamos a quitar la barba de verdad", le advirtió Manel Fuentes antes de su transformación. Y así fue, pues el humorista tuvo que convertirse en el Príncipe gitano para su primer número en el concurso, apareciendo completamente irreconocible para interpretar su versión más desenfadada de 'Obi, oba'.

Goyo Jiménez impresiona como el Príncipe gitano y Gisela revoluciona el escenario como Katy Perry

El flamenco volvió a inundar 'Tu cara me suena 12' por segunda vez en la noche, y el colaborador de 'El Hormiguero' no dejó a nadie indiferente con su entregada imitación, esmerándose en clavar todos los manierismos y expresiones del popular cantante. "Me he quedado flipado, porque todos te tenemos siempre en esa parte del monólogo y lo has hecho genial... tienes un chorro de voz espectacular", advirtió Florentino Fernández impresionado.

Si bien el humorista sorprendió para bien al jurado, con la siguiente concursante de la lista no había ningún tipo de duda en cuanto a sus habilidades en el escenario. Gisela Lladó llegó dispuesta a endulzar la primera gala de la edición con uno de los números más elaborados de la noche. Entre algodones de azúcar y bastones de caramelo, la otra extriunfita del elenco emergió como Katy Perry, haciendo vibrar al público con su rendición más esmerada de 'Teenage dream'.

Puede que fuese el vestido de caramelos en movimiento que lucía o la inconfundible voz que ya enamoró a más de un espectador durante su paso por 'Operación Triunfo', pero la interpretación de la catalana revolucionó al público, logrando que incluso Chenoa, su antigua compañera de academia, se levantase de su silla emocionada. "Creo que se basta y se sobra sola con este numerazo. Me ha emocionado mucho verla, sabe que la quiero mucho", aseguró la miembro del jurado.

Bertín Osborne da el campanazo en su estreno y asume el reto de Omar Montes

Bertín Osborne se transforma en Omar Montes en la primera gala de 'TCMS 12' / Antena 3

Entre aplausos, Gisela procedió a sentarse junto a sus compañeros aún con su vestido en movimiento y el clonador se puso a funcionar para gestar una de las imitaciones más surrealistas de la noche. Si para muchos ya era difícil imaginar a Bertín Osborne en 'Tu cara me suena 12', la imagen del cantante de rancheras como Omar Montes era una estampa que se alejaba de cualquier escenario posible. Sin embargo, el cantante dio la sorpresa desatando su lado más urbano.

Y precisamente, la versión más gamberra y desenfadada del presentador al ritmo de 'La sevillana' dejó boquiabiertos al público y al jurado, catapultándolo hasta lo más alto del ranking. Con barba, corte de pelo degradado y cadenas de oro, el televisivo permaneció en el personaje para escuchar las valoraciones más sinceras del jurado. "Esto es historia de la televisión", proclamó Manel Fuentes. "Creo que el hecho de que estés en este programa, demuestra que este programa está más vivo que nunca", declaró Llàcer entre aplausos tras elogiar su imitación.

Cuando llegó el turno de Esperansa Grasia, no quedó ninguna duda de que la influencer había llegado a 'Tu cara me suena 12' dispuesta a recoger el testigo de otras grandes reinas de la comedia en el concurso. Y es que, su primer personaje de la edición tampoco le dejó demasiado margen a mostrarse como algo más que una humorista, pues en su primera paso por el escenario apareció completamente calva, con gafas de sol y lista para darlo todo como La mosca Tse Tse.

Esperansa Grasia abraza el fondo del ranking como la cómica de la noche y Mikel Herzog deja sin palabras como Abraham Mateo

Mikel Herzog debuta en 'Tu cara me suena' como Abraham Mateo / Antena 3

Entonando 'Te quiero comer la boca' entre la banda que adornaba el escenario e incluso flirteando con el jurado, la creadora de contenido dejó cumplió su propósito de la gala 1 haciendo al público estallar en risas. "He disfrutado más de lo que pensaba", confesó la concursante asegurando que participar en el concurso siempre había sido "el sueño de su vida". Pero la gran sorpresa de la noche no llegó hasta pasado el ecuador de la gala.

Embutido en un traje de cuero y con un ejército de bailarines a sus espaldas, Mikel Herzog se propuso romper los esquemas del público y el jurado clavando los movimientos y el chorro de voz de Abraham Mateo. Y el concursante puso el broche de oro a un frenético número de casi tres minutos con una impresionante nota alta que se fundió con el agua que caía de fondo, formando una escena al más puro estilo 'Flashdancealgod'.

"Cuando vemos arte en estado puro, alguien que se entrega en cuerpo y alma... el escenario es tu hábitat natural. Que hagas esto que has hecho hoy, a nosotros nos hace reconciliar con la vida", sentenció Àngel Llàcer entre aplausos, adelantando la decisión que sus compañeros secundarían más tarde elevándolo a lo más alto del ranking. Pero la concursante que le precedía no corrió la misma suerte, pues terminó estrechando lazos con Esperansa Grasia en el fondo de la lista.

Yenesi no convence como Amaia Montero y Manu Baqueiro se queda a medio gas como Harry Styles

Al ritmo de la archiconocida '20 de enero' de La Oreja de Van Gogh, Yenesi salió del clonador transformada en una Amaia Montero sacada directamente de los 2000 para hacer alarde de sus conocidas habilidades de imitación. Sin embargo, clavar la voz de personajes famosos no fue suficiente para pasar con nota su primer rodeo en 'Tu cara me suena 12'. "Has estado muy nerviosa, y eso no te lo puedes permitir, aquí vienes a pasártelo bien, que no se te olvide", le advirtieron desde la mesa del jurado.

Tras la madrugada del 20 de enero, Manel Fuentes regresó a la sala de espera donde la lista de concursantes había ido reduciéndose poco a poco, siendo Manu Baqueiro y Melani García los últimos en estrenarse en esta primera gala. Y el actor no dudó en poner toda la carne en el asador asumiendo el reto de dar vida a Harry Styles. Guitarra en mano, con traje de cuadros y en lo que parecía un parking de caravanas en pleno otoño, el concursante debutó al ritmo de 'Golden'.

Si bien la falta de esmero en la puesta en escena de su número no le hizo ningún favor a Baqueiro, que su voz fuese el único instrumento para brillar las actuaciones de la talla de Gisela o Mikel Herzog no le ayudó tampoco. Puede que ese sea el motivo por el que el jurado prefirió enzarzarse en una pelea para esquivar regalar alguna valoración y pasar rápidamente a la concursante que cerraría la primera gala de 'Tu cara me suena 12'.

Melani García se corona como la ganadora de la noche y desta las lágrimas como Céline Dion

Melani García triunfa con su imitación de Céline Dion / Antena 3

Disfrazada de superheroína, Melani García se presentó al público como la benjamina de la edición. Su corto recorrido en escenarios y su falta de experiencia televisiva pudieron ser a priori sus dos grandes obstáculos para brillar en un concurso de estas dimensiones. Pero su talento consiguió brillar y cegar a todos los presentes en plató cuando se puso en la piel de Céline Dion.

Nada más aparecer con un largo vestido blanco, subida en la Torre Eiffel recreando la estampa de los Juegos Olímpicos de París 2024, no quedó duda de que la interpretación de 'Hymne à l'amour' iba a darle la victoria a la joven cantante, que logró mover al público como ningún otro concursante había conseguido a lo largo de la noche. "A mí me dejas absolutamente sin palabras. Yo creo que tus compañeros ya han notado que juegas en otra liga, aunque esto sea imitar... voces como la tuya hay muy pocas en el mundo", terminó señalando Chenoa mientras Melani se secaba las lágrimas, para más tarde volver a repetir la emotiva actuación tras alzarse con la primera victoria de la edición.

Votos del jurado:

Melani García: 46

Mikel Herzog Jr: 41

Bertín Osborne: 40

Gisela Lladó: 36

Ana Guerra: 33

Manu Baqueiro: 28

Yenesi: 23

Goyo Jiménez: 22

Esperansa Grasia: 19

Votos del público: