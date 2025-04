'Tu cara me suena 12' arrasa en audiencias destronando a 'Supervivientes' como el mejor estreno del curso

En un momento en el que la fragmentación ha afectado a las audiencias de la televisión en abierto todavía hay formatos que siguen demostrando su fortaleza. Y uno de ellos sigue siendo un producto nacional como 'Tu cara me suena'. El talent de Antena 3 estrenó este viernes su duodécima edición rompiendo de nuevo los audímetros.

Así, 'Tu cara me suena 12' arrasó en su estreno con un espectacular 24,1% y 2.250.000 espectadores. Unos datos que hacen que sea su segundo mejor arranque de la historia en share, superado solo por la quinta edición, que alcanzó un 25.3%. Con respecto al año pasado suma una décima y 37.000 seguidores.

🎤 ARRASA #TCMSEstreno en la noche del viernes al hacerse con un espectacular 24.1% de share y 2.250.000 espectadores.



🎶 #TuCaraMeSuena es LÍDER ABSOLUTO y supera los 5.2 millones de espectadores únicos.



¡¡ALUCINANTES SUS DATOS!!

Histórico de audiencias de los estrenos de 'Tu cara me suena':

TCMS 1: 14% y 2.064.000

TCMS 2: 20.3% y 3.119.000

TCMS 3: 19.4% y 2.807.000

TCMS 4: 21.9% y 3.142.000

TCMS 5: 25.3% y 3.303.000

TCMS 6: 20.6% y 2.608.000

TCMS 7: 22.2% y 2.648.000

TCMS 8: 22.6% y 3.183.000

TCMS 9: 23.7% y 2.749.000

TCMS 10: 22.9% y 2.408.000

TCMS 11: 24% y 2.213.000

TCMS 12: 24.1% y 2.250.000

De este modo, 'Tu cara me suena' consigue arrebatar el mejor estreno del curso a 'Supervivientes 2025', que consiguió un 22,7% de cuota y 1.477.000 espectadores en su tramo principal. No obstante, son los dos formatos que mejor rendimiento continúan teniendo a día de hoy junto a 'La isla de las tentaciones'.

Con este arranque, 'Tu cara me suena' dejó a la competencia muy lejos. En segunda posición se quedó 'De Viernes', que apenas nota la llegada del talent que presenta Manel Fuentes pues anotó un 12% y 999.000 espectadores bajando solo dos décimas con respecto a la semana anterior y subiendo incluso 31.000 seguidores. Más lejos se quedaron el cine de Cuatro con "Rambo Last Blood" (6,6%), 'José Mota No News', que se despide de La 1 con mínimo (6%) y 'Equipo de investigación' (5,3%).

Fantástico #DeViernes en el prime time de @telecinco al firmar los siguientes números:



🪩 12% de share, cerca de 1 millón de espectadores y 3.9 millones de espectadores únicos.



🪩 2º MEJOR RESULTADO DEL AÑO en volumen de espectadores.#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/eAITn41OGX — Dos30' (@Dos30TV) April 5, 2025

'Tu cara me suena' arrasa en jóvenes y en mujeres

Gracias a un exhaustivo informe elaborado por la consultora Dos30', podemos ver como 'Tu cara me suena 12' lideró en todos los targets aunque sin duda fue en mujeres y en jóvenes donde mejores datos anotó. Así, por sexos podemos ver como el talent marcó un gran 27,3% en mujeres frente al 20,1% de hombres.

Si nos detenemos en los target de edad hay que destacar el espectacular 31,9% que marca en jóvenes de 13-24 años seguido de los mayores de 65 años donde suma un 24,8%. Le siguen los adultos de 45-64 años con un 24,5% mientras que en adultos jóvenes de 25-44 años anota un 20,3% y en niños de 4-12 años se queda con un 17,3%. Y en target comercial anotó también un 24,1%.

En cuanto a su curva minuto a minuto, podemos ver como empieza en un 18,3% llegando a subir hasta casi el 30%. Mientras que su minuto más visto se produjo a las 23:23 horas con un 26,2% y 2.828.000 espectadores.

Aragón y Castilla La Mancha, las comunidades donde más se vio

Por Comunidades Autónomas, el inicio de 'Tu cara me suena 12' sobresalió muy especialmente en Aragón (30,7%), Castilla La Mancha (29,7%), Castilla y León (27,8%) y Comunidad Valenciana (26,4%). También superaron a la media nacional Murcia (25,9%), Baleares (24,8%) y Cataluña (24,3%).

Rozando la media nacional se quedaron Andalucía y el Resto con un 24%. Mientras que en Madrid anotó un 23,3% seguido de Canarias (22,6%) y Asturias (22,1%). Sus peores datos fueron en Euskadi (18,9%), Galicia (18,5%) y ya muy por debajo Navarra (13,2%).