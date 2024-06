Emma García pone en su sitio a Jorge Javier Vázquez en ‘Fiesta’: «Eres un tocapelotas»

Ya es habitual que cada domingo Emma García se reúna en ‘Fiesta’ con el presentador del reality de turno para adelantarle los contenidos del programa de la noche. En esta ocasión, la presentadora esperaba que Jorge Javier, que será el encargado de presentar la gala de ‘Supervivientes All Stars’ entrara al plató.

Pero parecía que Jorge Javier Vázquez era reticente a entrar en el nuevo plató de ‘Fiesta’. «No hay cosa que más me guste en el mundo que encabronar a tu directora», le reconocía el catalán a su compañera en alusión a Eva Espejo, la directora del magacín. «Pues la tenías contentita», le advertía Emma.

«Oye, por favor, ¿qué te pasa? Relájate», le pedía la presentadora a Jorge Javier Vázquez al verle bastante alterado y nervioso. «Jorge no encabrones, te digo una cosa a la directora y a la presentadora», le pedía Emma después de que él la cogiera del brazo para evitar que le llevara al plató.

«Es que soy muy supersticioso y no quiero entrar antes, ¿por qué sabes lo que va a suceder ahí no?», le reconocía Jorge Javier Vázquez a Emma García. «Te voy a decir una cosa, eres un tocapelotas», le espetaba las vasca al catalán sin ningún pudor. «Oye, tocapelotas no, vamos a poner las cosas en su sitio», le replicaba él.

Tras ello, era Emma la que se negaba a que Jorge Javier entrara. «Ahora no quiero que entre», le soltaba. «Es que quiero venir con tiempo y mejor vestido», aclaraba él mientras le decía a su compañera que estaba muy guapa y ella se quedaba sin saber que responderle de cómo estaba él.

«Jorge a mí me hace ilusión enseñarte el plató pero no quiero que sea una obligación. ¿Tienes dos segundos para que te de un paseo por allí?», le pedía Emma. «Ya me la has liado», le decía Jorge Javier al entrar al renovado plató de ‘Fiesta’. «Oye, qué grande», aseveraba el presentador. «Ya ves que pedazo plató tenemos», añadía ella.

En ese instante, Jorge Javier Vázquez se dirigía a Eva Espejo, la directora de ‘Fiesta’ y decía que él estaba en la reunión de ‘Supervivientes All Stars’ y le habían dicho de hacer una conexión con Emma y estaba viendo que decían que le iban a entrevistar por todos sus nuevos proyectos. «Oye cuando me lleves tú a visitar todos tus platós que tienes un montón», le soltaba Emma a modo de puya por todos los programas que va a presentar en los próximos meses.

«Estaba en el de enfrente que fue mi casa durante 15 años», seguraba Jorge Javier aludiendo al plató de ‘Sálvame’ y que ahora ocupa ‘TardeAR’. «¿Ahí va a ser?», le cuestionaba Emma. «De todas formas te digo una cosa, de la noche a la mañana te los quitan o sea que…», soltaba el catalán ironizando con la cancelación de ‘Sálvame’ justo cuando se cumple un año del final del programa. «¿Sabes que vamos a ser vecinos no? Porque al otro lado vas tú con tu diario», concluía Emma García revelando que el plató de ‘El diario de Jorge’ será el que antes ocupaba ‘Fiesta’ y que ahora es de ‘Así es la vida’.