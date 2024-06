Yaiza Martín revela el motivo de la ruptura con Ginés y se enfrenta a su hija en ‘Fiesta’

Yaiza Martín y Ginés Corregüela fueron, sin duda, la pareja protagonista de ‘Supervivientes 2023’. El conocido como ‘rey de los bocadillos’ entró como concursante desde el principio, mientras que su pareja fue a hacerle una visita y, una vez allí, la propusieron quedarse. Y ella aceptó encantada.

Esto provocó la ruptura total en la familia de él, ya que Ginés estaba casado y con dos hijas, a las que prefirió dejar por Yaiza. Las infidelidades del concursante a su por entonces mujer, así como el fuerte carácter de la canaria, coparon multitud de titulares. Pero ellos, haciendo oídos sordos, dieron rienda suelta a su amor en los Cayos Cochinos, donde incluso protagonizaron un simulacro de boda.

Sin embargo, un año después de aquello, Ginés Corregüela y Yaiza Martín han roto. Fue Miriam Corregüela, la hija de él, la que anunció, muy feliz, que su padre y la canaria habían puesto fin a su relación. «Siempre he pasado de estos temas, pero… Ahora vengo yo, casi un año después, y anuncio a toda España que los dos chicos que más se conocían el año pasado en ‘Supervivientes’ han dejado su relación», aseguraba la joven en su cuenta de TikTok.

Yaiza Martín desvela el verdadero motivo de su ruptura con Ginés

Ante este anuncio, ‘Ni que fuéramos’ se puso en contacto con Yaiza, quien confirmaba la ruptura, dejando claro que fue ella la que decidió poner punto y final a su relación. «Tomé mi decisión y él lo alarga. No quiero ninguna garrapata más que me chupe la sangre. Es una cosa de dos y se podía quedar de la mejor manera por todo lo que hemos vivido y todo lo que nos hemos querido. No quiero que me afecte ni a mí ni a los míos nunca más, no quiero que nadie haga un circo, que sigan entre ellos tirándose en un tira y afloja. No me corresponde», comentó la canaria, con la voz quebrada por la emoción.

Se desconocía que es lo que había llevado a la pareja a poner fin a su historia de amor, hasta ahora. Y es que este domingo 9 de junio, Yaiza Martín ha llamado en directo a ‘Fiesta’ para contar toda la verdad sobre su ruptura con Ginés. Según reveló, «fui yo quien quise zanjar y fue la otra parte la que no quiso cortarla. Él lo ha estirado. Me quiero callar, de verdad. Yo estoy hablando para aclarar porque mi situación la puedo demostrar».

Sin embargo, poco a poco la exconcursante de ‘Superviviente’ ha ido desvelando detalles muy sorprendentes de su ya expareja: «Se le acabó el dinero y se le acabó el amor. Es él quien me debe un dinero que yo le presté. Yo todo esto quería arreglarlo en mi casa. No voy a dejar que me chupen la sangre algunas garrapatas». Una clara alusión a la familia de él.

Acto seguido, Yaiza Martín ha roto a llorar y, entre lágrimas, ha contado qué es lo que le ha llevado a poner fin a su relación: «No ha habido terceras personas. Este señor dijo que nos vamos a vivir a Úbeda y yo dije que no quería volver. Allí me insulta y no quiero que se me trate mal. Yo decidí quedarme en Sevilla y él no lo acepta. Los caminos se separan».

Yaiza Martín interviene en ‘Fiesta’.

Yaiza y Miriam se enzarzan en directo en ‘Fiesta’

Pero ella ha ido más allá y ha acusado directamente a su expareja de haberle vaciado una de sus cuentas bancarias: «He descubierto que no hay dinero en esa cuenta y sale que se ha retirado desde una sucursal en Úbeda». Mientras Yaiza seguía hablando, Emma García ha conectado, a su vez, con Miriam Corregüela, la hija de Ginés y enemiga pública número uno de la canaria.

Ambas han protagonizado en directo un tenso intercambio de acusaciones. «Estoy mal porque vengo del hospital. No me siento responsable de esta noticia…», comenzaba diciendo la joven. Pero la expareja de su padre la interrumpía de inmediato para espetarle: «Sí eres responsable. Y no pongas la coletilla del hospital porque no has ido».

Bastante más tranquila que Yaiza, Miriam aseguraba que si no había ido antes era porque «cada vez que intentaba ir estaba ella». Estas palabras no han sentado nada bien a la exsuperviviente, que ha lanzado graves acusaciones contra ella. Unas acusaciones a las que la joven ha respondido con el silencio. Finalmente, Emma García se veía obligada a intervenir para poner fin a la conexión.