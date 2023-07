Miriam Corregüela, hija de Ginés, sabotea el arranque de ‘¡Vaya vacaciones!’ y se lía gorda

La competitividad y la enemistad entre los dos equipos de ‘¡Vaya vacaciones!’ están a la orden del día. Tal y como se ha podido ver en la segunda entrega del espacio, los concursantes han tenido que agruparse en dos bandos para hacer frente a una determinante prueba que Miriam Corregüela se ha encargado de sabotear. Una actitud que ha tenido consecuencias puesto que Luján Argüelles se ha visto obligada a intervenir.

Dicho momento se ha vivido precisamente cuando, ya divididos en dos equipos, los concursantes se disponían a prepararse para una de las pruebas propuestas por la organización. En concreto, tenían que preparar una ruta con caballos para los clientes del resort como trabajo a desempeñar.

Una dinámica para la que la organización les ha entregado una tarta a cada equipo que debía llegar intacta al fin de la excursión. Sin embargo, durante la preparación de los caballos ha tenido lugar una gran discusión por la que Luján Argüelles ha reprendido a dos de los concursantes.

Todo ha comenzado cuando Marta Peñate se ha acercado al equipo contrario para pedir ayuda a la hora de montar a los caballos. El equipo contrario, comandado por Makoke, se ha negado, lo que ha abierto un nuevo cisma. «No tenemos tiempo», se ha excusado Makoke. «No te metas en todo. Eres súper mala persona Makoke, ya está comprobado», le ha arreado ella de vuelta.

El brutal enfrentamiento entre Miriam Corregüela y Tony Spina

Sin embargo, el gran conflicto se ha originado cuando en mitad de ese cruce de acusaciones Miriam Corregüela ha decidido sabotear la tarta de los adversarios. Un gesto que le ha valido como excusa a Tony Spina para hacer volar por los aires la tarta de sus contrincantes. Al ver este comportamiento, Luján Argüelles ha intervenido para pedir explicaciones.

«La primera tarta la ha roto Miriam y a raíz de que yo he visto que ella ha roto nuestra tarta yo me he visto con el derecho a destruir su tarta. Tú no tienes por qué tocar la tarta», ha argumentado Tony. Frente a ello, la presentadora ha comentado: «Cada uno elige la estrategia que quiere. La estrategia es libre. ¿Sabéis todos los baremos que vamos a tener en cuenta?». A pesar de esa laxa actitud, Luján les ha advertido diciendo: «Si salimos sin la tarta, ya veremos cuál es la puntuación».