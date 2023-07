La descomunal agarrada de Marta Peñate y Makoke que se va de las manos en ‘Vaya Vacaciones’

La relación entre Makoke y Marta Peñate no atraviesa por su mejor momento en ‘¡Vaya vacaciones!‘. A pesar de haber sellado las paces en un primer momento, un comentario de Makoke ha levantado ampollas en Marta, quien ha vuelto a saltar contra ella provocando un conflicto que ha tenido efectos colaterales en su relación con Tony Spina y Javier Tudela.

«Yo esta mañana he hecho las paces con Marta, nos hemos dado un abrazo y no quiero problemas con Marta», ha comenzado diciendo la madre de Javier Tudela. Acto seguido, ha apuntado: «Lo que he visto con Marta esta tarde he estado callada porque no quería pelearme ni quiero discutir con Marta porque no quiero, pero creo que esta tarde la han provocado a Carmen».

Ante ello, Marta Peñate ha buscado el apoyo de su pareja al arrearle: «¿No vas a decir nada?». Al ver su parsimonia, Marta ha estallado soltando con cierta sorna: «Me dice de mi novio lo bien que me hacía los masajes, yo todo me lo tomo a risa y haces el ‘show’, basta ya». Poco después, el clima de tensión en la villa se volvía prácticamente irrespirable.

«Makoke, contigo poco más tengo que hablar después de lo de hoy. Me he dado cuenta hoy sinceramente de que eres súper muy sibilina. Como no me dejas decirte las cosas a la cara cuando venga el cuadro no te sorprendas, vale, que eres muy mueble», ha comenzado diciendo Marta. «Pero mueble de los caros», le ha soltado Makoke. Frente a ello, Marta ha explotado: «No me extraña nada que te lo han dicho en todos los realities a los que has ido. Te llaman para que te cambies de outfit y hagas cuatro gilipolleces porque lo que has hecho hoy, el cariño que le tienes a mi novio se ha visto aquí».

Lejos de quedarse callada, Marta ha continuado con su furibundo ataque a Makoke: «No te sorprendas de que te ponga a parir que es lo que te mereces». Al escuchar estos ataques, Javier Tudela ha intentado salir a defender a su madre, aunque ésta ha intentado impedírselo: «Javi, olvídala. Yo es que ni la escucho». «¡Vaya escándalo de mujer! Pero si estábamos de buen rollo», ha reaccionado él.

Por su parte, Marta Peñate ha proseguido con la espada en alto en su particular trifulca contra Makoke: «Es muy mala tía». De forma paralela, Javier Tudela le ha pedido explicaciones a Tony, quien trasladaba lo sucedido: «Había buen rollo entre ellas y de la nada ha dicho que Marta le parece una provocadora». «¿Eso que es así ha ofendido tanto?», ha preguntado Javi, ante lo que Marta ha vuelto a saltar diciendo: «Javi eres un demagogo, muy demagogo. Bien queda, bienquedismo ya».

Tony Spina, entre la espada y la pared por el enganchón de Marta Peñate y Makoke

«Como yo le pegué un tirón de orejas a ella, tengo que decir que no me ha gustado que le diga eso a mi pareja, que ha estado fuera de lugar», ha continuado explicando Tony Spina. De igual manera, aprovechando la ausencia de Marta, el italiano se ha acercado a Makoke para explicarle su postura asegurando querer mantenerse al margen. Sin embargo, un comentario de Javier Tudela le ha hecho explotar: «Estoy hablando con ella, ¿no puedo decir lo que pienso a tu madre? Javi tío, tú eres mi colega y parece que me estás cohibiendo. Parece que no puedo decir lo que pienso».

Entre tanto, la guerra entre Makoke y Marta ha proseguido. «Me parece una maleducada, no voy a entrar en eso», le ha arreado Makoke. «Y tú muy falsa. Ya entiendo por qué has quedado en todos los realities como has quedado, porque eres muy falsa. A lo mejor yo aquí quedo mal, pero me voy libre de haberte dicho todo», ha soltado Marta. Recordando su paso por ‘GH VIP’, Makoke ha asegurado: «Quedé como el culo, pero mira, conocí a una persona extraordinaria como Tony». «Una persona que creo que se está dando cuenta un poco de quien eres», le ha arreado Marta.

Finalmente, Tony ha acabado expresando su postura: «Mis sentimientos no van a cambiar, lo que pasa que yo me voy a mantener al margen. Voy a enfermar y no quiero perder lo que tengo». «No voy a volver a hablar con ella. Vamos a convivir en la casa y ya está», ha desarrollado Makoke para terminar diciéndole a Tony: «Te lo agradezco y lo entiendo».