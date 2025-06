Makoke revela la descabellada secuela que está enfrentando tras regresar de 'Supervivientes 2025'

Tras cumplir casi tres meses en los Cayos Cochinos, Makoke está atravesando ahora una de las tareas más complicadas de 'Supervivientes', retomar su vida normal. La malagueña ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con un vídeo en el que se sincera sobre una de las secuelas más desagradables que está enfrentando tras su paso por Honduras.

Tras 95 días en la isla y una repesca, la ex pareja de Kiko Matamoros se quedó a las puertas de la final tras convertirse en la superviviente con menos apoyo del público. Ahora, la televisiva se prepara para darse el sí quiero con Gonzalo, su actual pareja con la que se casará el próximo septiembre y cuyos detalles de la celebración ha estado repasando una y otra vez en las playas de los Cayos Cochinos.

Makoke se abre sobre el problema con la comida que arrastra tras 'Supervivientes': "Me ha dicho que estoy loca"

Sin embargo, Makoke no contaba con que su experiencia extrema en el reality de Telecinco arrastraría una serie de problemas que le impedirían disfrutar de su verano o entregarse de lleno a la preparación de su día especial. Y es que, la madre de Javier Tudela parece haber visto dañada su relación con la comida tras 'Supervivientes', confesando a sus seguidores no poder controlarse.

"No sabéis lo mal que lo he pasado en el supermercado", comenzó explicando en una historia de Instagram desde su coche, poco después de hacer una compra en la que confesó haber adquirido todo tipo de alimentos "completamente innecesarios" tan solo por la ansiedad que arrastra de su paso por Honduras. Al parecer, con las semanas de hambruna y dificultades aún en mente, la televisiva no puede evitar comprar comida sin ningún tipo de filtro.

"Cosa que veía, cosa que he metido en el carro. He comprado lo que en mi vida... Gonzalo me ha dicho que estoy loca", aseguró Makoke en el vídeo compartido con sus más de 396.000 seguidores en la plataforma, lamentando su situación actual. A su vez, se ha mostrado agradecida por la suerte que tiene de poder tener acceso a los alimentos que quiera y adquirirlos de forma ilimitada.

"No sabéis qué lujo es poder ir, comprar, meterlo en un carro y llevártelo a tu casa. Placeres tan cotidianos como esos, tener salud y la nevera llena es maravilloso", terminó confesando la madre de Javier Tudela, que vivirá este martes junto al resto de sus compañeros la esperada gran final de 'Supervivientes 2025', en la que Anita, Montoya, Borja y Escassi se jugarán el título de ganador en una gala de infarto.