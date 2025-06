La vida actual de todos los ganadores de 'Supervivientes' en los 25 años de historia del reality show

Desde que debutó en el año 2000 con su versión original 'Expedición Robinson', 'Supervivientes' se ha convertido en uno de los realities más longevos y seguidos de la televisión española. A lo largo de más de dos décadas y múltiples formatos —desde anónimos hasta VIPs—, el programa ha coronado a todo tipo de concursantes: desde deportistas y actores hasta influencers, cantantes y toreros. Todos ellos compartiendo los retos más difíciles: sobrevivir al hambre, al clima extremo y a la soledad, y siempre con un ojo puesto en la audiencia. Las primeras ediciones arrasaron en audiencias, ya que era la época de 'Gran Hermano' u 'Operación Triunfo'. Es decir, el nacimiento de los realities.

Su primera edición reunió a más de 4 millones de espectadores en la final. Aunque la más vista fue la de la edición de 2014, ganada por Abraham García, y que llegó hasta los 4.492.000 espectadores. Con la final de la edición de 2025 a pocas horas de celebrarse -está por decidirse entre Montoya, Anita Williams, Borja González y Álvaro Muñoz Escassi-, hacemos un repaso a todos los ganadores de las anteriores ediciones.

Xavier Monjonell (2000)

Xavier Monjonell, ganador de la primera edición de 'Supervivientes'.

Ganador de la primera edición, Xavier Monjonell, ex monitor de esquí de Girona, se retiró de los focos tras su victoria, después de llevarse 10 millones de pesetas a sus 27 años (60.000 euros). Decidió emigrar a Argentina, donde fundó y dirige un complejo turístico llamado 'La Catalana'. Actualmente comparte sus vivencias y consejos de vida en un canal de YouTube, manteniendo un perfil discreto y centrado en su familia y la naturaleza.

Freddy Cortina (2001)

Freddy Cortina, el golfista que arrasó.

Freddy Cortina, un joven golfista valenciano, se alzó con el triunfo en la segunda edición. Es decir, 20 millones de pesetas y un coche todoterreno. Tras su paso por Telecinco, regresó a la vida privada. Ha seguido jugando al golf, pero ha decidido mantener un perfil bajo y no participar en platós televisivos.

Daniela Cardone (2002)

Daniela Cardone, una argentina superviviente.

La argentina se convirtió en la gran vencedora de 'La Isla de los Famosos' en 2003, obteniendo un contundente 79,4 % de los votos del público en la final. Tras su triunfo, apareció en la portada de Interviú, mostrando un cambio de imagen tras perder peso durante la competición. No obstante, decidió regresar a Argentina y alejarse del foco mediático: actualmente vive en Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires, dedicada a su familia, sus dos nietos y su refugio animal Tekove Mymba, del que es embajadora. El primer santuario de animales de Latinoamérica.

Felipe López (2003)

Felipe, nadador y ganador.

Felipe era un nadador profesional cuando llegó a 'La isla de los FamoS.O.S.' y ganó con un 65,77 % de los votos del público, frente a María Pineda que obtuvo el otro 34,23 %. Tras su victoria, participó en 'Mira quien baila', quedando segundo finalista. Pero, desde entonces, ha dejado de lado los platós televisivos y la natación para centrarse en su familia y en su faceta de entrenador personal.

Jose Antonio Canales (2004)

Canales Rivera, uno de los ganadores que más ha seguido en la televisión tras su victoria.

Ahora conocido el programa como 'La selva de los famosos' tras trasladarse al Amazonas, el triunfo se lo llevó el torero Jose Antonio Canales. En aquella edición, Canales Rivera se proclamó ganador con un 63 % de los votos del público en la gran final, superando al waterpolista Miki Oca que obtuvo el 37 %. Tras su victoria, José Antonio Canales no dejó de aparecer en la televisión: ha colaborado en programas como 'Sálvame' o 'Splash! Famosos al agua'. No es ajeno a las polémicas con gente como Alba Carrillo o sus primos Paquirrín o Cayetano Rivera. Habitual de la prensa del corazón, sigue muy presente en la televisión siendo colaborador en 'Tardear' después de su paso por 'Sálvame'.

Víctor Janeiro (2005)

Víctor Janeiro, de los Janeiro de toda la vida.

Hermanísimo de Jesulín de Ubrique, ganó la edición del programa en 2005. Aunque trató de hacer una carrera en el mundo del toreo, no acabó de cuajar, teniendo una trayectoria bastante irregular. Así que se centró en el mundo televisivo y de los realities. Por ejemplo, también participó en 'Pesadilla en el paraíso', ganándolo también. Está casado desde 2007 con la periodista Beatriz Trapote, con la que tiene tres hijos.

Carmen Russo (2006)

Carmen Russo junto a su famoso coco.

La bailarina y actriz italiana ganó la primera edición VIP de 'Supervivientes', ahora ya en Telecinco. Tras donar una parte importante del premio a causas benéficas, regresó a Italia, donde aún reside junto a su esposo, Enzo Paolo Turchi. Recientemente participó en el programa de baile de la Rai 'Ne vedremo delle belle' y, a sus 65 años, combina apariciones ocasionales en televisión con una vida familiar bastante apartada de los focos. Aunque no descarta volver a trabajar en España. Porque antes de pasar por el programa, ya era una famosa vedette en nuestro país. "¡España me ha dado mucho! Es un amor que empezó hace treinta años y sí he sentido que se ha quedado para siempre. Es mi segunda casa y sigo notando ese cariño de la gente, que es muy bonito". Así se lo contó a Valeria Vegas en una entrevista para Telecinco.

Nilo Manrique (2007)

Nilo Manrique, ganador de 2007.

Ex de Isabel Gemio, con la que tiene dos hijos (Gustavo y Diego), Nilo vivió una competición reñida y se llevó el premio de la edición de famosos en 2007. Abrió un restaurante cubano y una sala de fiestas en Madrid, pero ambos negocios resultaron ser un fracaso. Más tarde llegaría su sonado divorcio con Isabel Gemio, en una batalla legal por pensiones alimenticias. De ahí saltaría a 'Supervivientes', que ganó con un 69% de los votos. Se trasladó a Cuba en 2017, donde centra sus esfuerzos en proyectos artísticos, especialmente vinculados a la música y la creación cultural. Pero malviviendo con una pensión de 387 euros al mes.

Isabel Gemio habló así sobre el padre de sus hijos en el programa de 'Viva la vida'. "Qué no daría yo porque tuviéramos una relación cordial y porque mis hijos pudieran disfrutar de su padre, porque hubiéramos tenido una relación como la que tuvimos incluso mucho tiempo después de estar separados… Pero él eligió otro camino y al final han perdido mis hijos. Y eso me duele".

Miriam Sánchez (2008)

Miriam Sánchez, una de las ganadoras más carismáticas.

La ganadora de la edición de 2008 fue protagonista de una final histórica. Su verdadero nombre era Lucía Lapiedra, y su fama se debía al cine para adultos. Participó tanto en 'Crónicas marcianas' como 'TNT', y fue especialmente relevante su relación con el periodista deportivo Pipi Estrada. Poco después de ganar 'Supervivientes', ejerció como asesora de amor en el programa 'Mujeres y hombres y viceversa'. Pero fue despedida, coincidiendo con su separación de Pipi Estrada. En los últimos años ha reaparecido pero muy desmejorada, y llegó a ser ingresada en la Clínica López Ibor. “No hay que perder la fe ni la esperanza. Le deseo todo lo mejor porque es una mujer que se lo merece", contó Estrada en Europa Press. "Es buena, inteligente y brillante. Todas las personas que la han conocido y han trabajado con ella han visto a una mujer estupenda”.

Maite Zúñiga (2009)

Maite, de los JJOO a Supervivientes.

Atleta olímpica que participó en los Juegos Olímpicos de 1992, triunfó en 2009 con un apoyo masivo del público. Y eso que su participación fue bastante discreta, evitando meterse en polémicas o discusiones. Abandonó el deporte alto rendimiento y se alejó de la televisión. Actualmente, es responsable del área técnica en categorías cadetes y juveniles de la Federación Española de Atletismo. Y está casada con el periodista Julio Maldonado 'Maldini', con el que tiene dos hijas.

María José Fernández (2010)

María Jose, la madre de todos.

Ganadora en una edición mixta de famosos y anónimos y madre de familia, regresó a su vida cotidiana con total normalidad. No explotó su triunfo mediáticamente y desde entonces ha permanecido en un segundo plano. Era parte de los anónimos y, antes de entrar en el concurso, era una tasadora de joyas en el País Vasco. Sus enfrentamientos Bea 'la legionaria' y Rafa Mora fueron legendarios. Se convirtió en la madre del grupo y, tras ganar, compartió su premio con Parri, otro de los concursantes. Eso sí, al volver se enfrentó a un grave problema de salud: un parásito que contrajo en Nicaragua la mantuvo hospitalizada durante 11 días.

Rosa Benito (2011)

Rosa Benito pudo tirar más del carro.

Rosa Benito regresó a casa con el triunfo en 2011 y rápidamente volvió al panorama mediático del corazón. Ha sido colaboradora habitual en varios programas de Telecinco como 'Sálvame' y mantiene apariciones frecuentes en debates de actualidad rosa. Conocida por haber estado casada con Amador Mohedano y por haber sido cuñada de la fallecida Rocío Jurado. Ha participado en realitys como 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP' en 2016. Y, por supuesto, cómo olvidar su mítico "te arrastro". Además de su mala relación con Rocío Carrasco, la hija de la cantante de Chipiona.

Abraham García (2014)

Abraham dejó las playas de Gandía por 'Supervivientes'.

Ganador de la edición de regreso del programa, Abraham ha mantenido una presencia constante en la pequeña pantalla como colaborador ocasional. Aunque no ha desarrollado una carrera firme más allá de Telecinco, sí ha participado en debates y reality shows. Su fama salió del programa de MTV 'Gandía Shore'. Tras ganar 'Supervivientes', se volvió DJ, probó suerte como reportero en 'Cazamariposas' e incluso como presentador en la televisión mexicana TV Azteca. Participó en la primera edición 'All Stars' en 2024 donde fue el tercer expulsado.

"El mundo de la música es algo que me apasiona, y lo de ser dj me lo inculco mi gran amigo Alberto Lessmann (Roman Lieske), uno de los mejores dj productores, que al verme con 10 años en su estudio bailar y querer tocar sus platos fue quien me ayudó a dar los primeros pasos", contó en una entrevista para NEO2.

Christopher Mateo (2015)

¿Quién quiere sobrevivir con mi hijo?

Christopher Mateo salió del mítico programa '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' de Cuatro. Él, su hermano y su madre se convirtieron en celebrities que no dejaban de pasearse por diferentes platós. Con su triunfo en 2015, Christopher siguió vinculado al medio televisivo como colaborador y figura recurrente en debates y reality shows. Ganó 200.000 euros, y se ha mantenido como inversionista y trader. Pero hace poco, El Confidencial destapó ciertas deudas de sus diferentes empresas. Además, en 2023 tuvo que hacer frente al problema de su salud de su hermano Rafa, que sufrió dos ictus.

Jorge Díaz (2016)

Modelo y superviviente.

Triunfador de la edición de 2016, el modelo y panadero se dedicó en cuerpo y alma a su primer negocio: un restaurante en Badajoz llamado La Palapa Medellín. "Salí de 'Supervivientes' con un dinero con el que no contaba, mi padre se quedó sin trabajo una semana antes de terminar el programa y para mí es como un proyecto de futuro, porque la moda no dura siempre", explicó para el diario Hoy, tras proclamarse vencedor.

José Luis Losa (2017)

Jose Luis Losada, una de las historias más tristes del programa.

José Luis Losa fue uno de los ganadores más queridos del programa. Venía de participar en otro reality, 'Masterchef', en el que quedó tercero. Tuvo como compañeros de edición a Edmundo Arrocet, Laura Matamoros, Gloria Camila, Leticia Sabater, Kiko Jiménez o Alba Carrillo. Sufrió un cólico muy fuerte hacia el final del programa. Casado con Inma Simarro, no pudo soportar la muerte de su esposa por un infarto repentino y acabó por suicidarse tres meses después. "Estaba triste. Le ha podido la pena, era una gran persona. A la vez lo veía con ganas, no me esperaba para nada esto. Es que José Luis sin Inma pensaba que no era nadie", comentó el director de El periódico Digital de Albacete, Javier Romero, para 'Sábado Deluxe'.

Sofía Suescun (2018)

Una de las más famosas de la historia de 'Supervivientes' es Sofia Suescun.

Tras ganar 'Gran Hermano' con tan solo 19 años y consolidarse como personaje mediático, conquistó 'Supervivientes' en 2018. Actualmente se ha reconvertido en influencer de éxito y colaboradora televisiva habitual en Mediaset, donde participa en debates, realities y patrocina marcas. Es colaboradora de 'Socialité' y ha sido modelo para marcas como Shein. Su relación con Kiko Jiménez ocupó portadas y portadas, además de muchas peleas en platós de televisión. "Muchas gracias a todos. Han sido tres meses de mucho sufrimiento. Estoy muy orgullosa de haber logrado superar este reto", dijo tras ganar el concurso, convirtiéndose en la primera concursante en ganar los dos grandes realities.

Omar Montes (2019)

Omar Montes, polémico pero ganador.

Saltó a la fama por su participación en 'Gran Hermano' y por ser pareja de Isa Pi, la hija de Isabel Pantoja. Tras ganar 'Supervivientes' en 2019, Omar ha consolidado un camino fulgurante en la música urbana. Tras su victoria, no solo firmó numerosas actuaciones y colaboraciones (sin mencionar el éxito masivo de temas como Alocao (4× platino) y La Rubia (Remix 2) (3× platino)) sino que también se ha convertido en una figura mediática de gran relevancia. Anuncios, ídolo de los jóvenes, colaboraciones con Bad Gyal o Ana Mena. Incluso fue asesor en 'La Voz' y su propio programa en Prime Video: 'El Principito'.

Jorge Pérez (2020)

Jorge Pérez, ganador durante la pandemia.

Ganador en plena pandemia, Jorge ingresó en la Guardia Civil en el año 2005 y prestó servicio en el GAR. Este es un cuerpo especial de la Benemérita creado en los ochenta para ejecutar operaciones que requieran respuesta rápida y entrañen un gran riesgo. Tras salir vencedor de la isla, comenzó a trabajar como tertuliano. Y fue muy célebre su supuesta infidelidad con Alba Carrillo, algo que él siempre negó. Acabó retirándose de los platos televisivos en 2022 para regresar un par de años después, participando en 'Supervivientes All Stars', aunque no ganó.

Olga Moreno (2021)

Olga Moreno, ganadora en 2021.

Conocida por su relación con Antonio David Flores, con el que estuvo casada dos décadas, se impuso en 2021. A partir de su victoria, se convirtió en figura habitual en prensa del corazón. Eso sí, aún arrastra la sombra de un posible tongo en su edición. Las redes ardieron al acusar al programa de favorecer a la concursante en una prueba para el liderazgo. Tras su victoria y su separación de Antonio David, recorrió varios platós hablando sobre su mala relación con él.

Fue una de las concursantes del 'All Stars' de 2024, aunque fue una de las primeras expulsadas. Acababa de perder a su madre y le costó mucho hacerse a la dinámica del concurso. "No tengo ganas de nada. Cualquier cosa me hace llorar. Me cuesta mucho todo. Me cuesta mucho ponerme un tacón y salir a la calle... Como ahora mismo me siento tan frágil y baja. Me siento fea, no quiero salir... llevo ocho meses metida en casa", contó en el programa 'De Viernes'.

Alejandro Nieto (2022)

Míster España y Míster Superviviente.

Coronado como Míster España 2015, Alejandro Nieto fue el vencedor de 2022. Pero no era su primer reality, ya que después de ganar Míster España, participó en la cuarta edición de 'GH VIP' en 2016. Su fama empezó a subir gracias al programa, y sobre todo, por sus duros enfrentamientos con Laura Matamoros. Participó también en 'La isla de las tentaciones' junto a su pareja Tania Medina, con la que también entró en 'Supervivientes'. Pero, tras muchas idas y venias, decidieron romper su relación este 2025 como contó el propio Alejandro en sus redes. "Os merecéis saber de la situación porque al final somos una pareja pública y os merecéis que os demos una mínima explicación, aunque no profundicemos. Ahora que tengo fuerzas, voy a comentar algo. Tania y yo hemos decidido separarnos un tiempo. Ojalá sea todo para algo bueno"

Bosco Martínez-Bordiú (2023)

Bosco Martínez-Bordiú, ganador de una de las últimas ediciones.

Sobrino de Pocholo, ganó su edición de 2023. En su entrevista tras ganar, confesó que el dinero del premio (200.000 €) se destinaría a "proyectos sostenibles que hagan de este un mundo mejor, ayuden a futuras generaciones o a las ya presentes". Ha abierto una bocatería en el centro de Madrid llamada 'Boscolitos'. Participó en la edición 'All Stars' 2024, donde quedó cuarto.

Pedro García Aguado (2024)

Hermano mayor, superviviente mayor.

Ex presentador de 'Hermano Mayor', se llevó el título a sus casi 60 años en 2024. Tras el concurso, reapareció en televisión en el programa 'Fiesta', donde habló abiertamente de su infancia traumática, su pasado de adicciones y su relación con su madre. Aseguró que parte del premio iría destinado a ayudar a personas en situaciones similares. Actualmente además de ser colaborador habitual del programa de Emma García está volcado en su labor como coach y divulgador en ámbitos como la educación emocional y la prevención de adicciones, liderando iniciativas como el Proyecto FES y el centro Tempus.

Marta Peñate (All‑Stars 2024)

Marta Peñate, la última superviviente.

Ganadora de la edición especial All‑Stars celebrada en 2024, Marta Peñate ya era una habitual del mundo del reality. Participó en 'Gran Hermano 16' junto a Sofía Suescun, aunque se enfrentaron nada más terminar el programa. También estuvo en 'La isla de las tentaciones', 'La casa fuerte', o 'Supervivientes 2022', donde llegó a la final, perdiendo frente a Alejandro Nieto. Actualmente atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida con su pareja Tony Spina tras sufrir un aborto a mes y medio de embarazo.