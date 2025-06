Borja González hace saltar las alarmas en 'Supervivientes 2025' con un percance que obliga a su asistencia médica

Borja González ha dado el susto de la noche durante la semifinal de 'Supervivientes 2025'. El concursante ha formado parte del nuevo y ambicioso juego de recompensa con el que Laura Madrueño ha sorprendido a los supervivientes.

Una prueba que, a pesar de haber podido concluir, le ha generado gran molestias en el tobillo por las que ha tenido que intervenir el equipo médico. Es necesario destacar que la prueba exigía gran destreza por parte de los concursantes, quienes acumulan 99 días de dura convivencia en los Cayos Cochinos.

A pesar de ello, los cinco concursantes restantes han participado en una dinámica en la que han tenido que superar un circuito de relevos con el objetivo de clavar la bandera en una estructura vertical sobre el mar. Para llegar ahí y vencer, todos han tenido que hacer grandes esfuerzos a tenor de lo comentado por Laura Madrueño, quien ha narrado la lesión de Borja en pleno directo: "Borja está agotado, va cojeando".

Al término de la prueba se ha podido ver como Laura Madrueño se ha acercado en pleno directo al valenciano. Visiblemente preocupada, la presentadora le ha preguntado: "¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado?". Aunque no se le ha podido escuchar, la molestia del joven ha provocado que la presentadora solicitara ayuda médica.

"Borja se ha hecho daño en el tobillo, enseguida va a verle el equipo médico a no ser que quieras salir ya para que te lo vea", han sido las palabras de Laurea Madrueño. No se ha quedado ahí, sino que la presentadora ha avanzado más detalles de la lesión del joven: "Bueno enseguida te lo van a ver. Parece que se ha torcido el tobillo. Esperemos que no sea nada grave". Poco después ya en La Palapa, el concursante ha aparecido con el tobillo vendado.