La denuncia de Kiko Matamoros contra ‘Supervivientes’ por su «manipulación» con Laura Matamoros

Kiko Matamoros advirtió que iba a hablar alto y claro en ‘Ni que fuéramos‘, el nuevo proyecto de los creadores de ‘Sálvame’ en Canal Quickie. Y ha cumplido su palabra. Nada más arrancar el programa, el colaborador ha cargado duramente contra Alejandra Rubio por haberle traicionado al acercarse a Makoke. Por si fuera poco Kiko también ha cargado contra Mediaset por lo que ha hecho con su hija Laura en ‘Supervivientes’.

De hecho, este miércoles ya ponía un tuit contra ‘Supervivientes’ por lo que hizo con Laura Matamoros en su vuelta a España. «Menudo hostión ante la enésima provocación de Supervivientes y Telecinco«, escribía el colaborador en alusión a cuando Carlos Sobera le preguntó a Laura si echaba de menos a Makoke.

Así, este miércoles en el estreno de ‘Ni que fuéramos Sálvame’, Kiko Matamoros ha expresado su indignación con Mediaset por la presencia de Makoke en los platós. «Yo empiezo a revolverme desde el minuto 1 porque ya veo una presencia en el plató de una persona que no tiene mucho sentido porque no ha estado en el reality», destacaba el colaborador. «Pero es colaboradora», le replicaba Patiño.

«Con Laura se ha hecho un juego muy feo»

«Pero nunca ha estado comentando ese reality», insistía Kiko. «Pero yo como cadena es un elemento que utilizaría. Y además Laura hace referencia a Makoke desde cuando salta en el helicóptero», añadía la presentadora. «Pero y Laura por qué sabe que Makoke está en plató porque cuando ella viaja a Honduras no sabía nada. Todo ha sido provocado clarísimamente para tener un contenido, que me parece bien. Tienen un objetivo que es entretener y entiendo que es lícito moralmente, pero te podrá parecer mejor o peor, sin ser un delito, determinada manipulación. Mi hija sabe que Makoke está en plató porque alguien de la organización se lo dice», explicaba Kiko Matamoros.

«Tienen un objetivo claro que es vamos a jugar y por eso Laura dice lo de ‘le dedico el salto a una señora que está en plató’. Yo tengo mucha información de lo que ha pasado ahí y tengo conversaciones con gente que ha estado allí y por eso digo que van a tener que elegir entre susto o muerte», proseguía diciendo Kiko.

Después, era María Patiño la que le preguntaba que qué había ocurrido en realidad y que fuera al grano. «Lo que ocurre es que con ella se hace un juego muy feo, se la estimula desde los platós para que hable de Makoke y ella es torpe porque se cree que con esa insistencia está dando juego y quiere favorecer a la productora y sin embargo lo que vale es cualquiera de sus reacciones para apalearla en cualquiera de los programas de la cadena desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Así provocando su descrédito, que ella tiene la culpa por haber caído en él», confesaba Kiko Matamoros.

Kiko Matamoros aclara por qué no apareció este martes en ‘Supervivientes’

«Y la última manipulación se produce ayer que es cuando le andan a Lorena Morlote para que haga de cebo para que vuelva a picar y vuelva a hablar de Makoke. Carlos Sobera le hace una pregunta que es ‘no está Makoke, ¿quieres que venga?’ y Laura les pega un hostión en toda la línea de flotación cuando les dice a quién echo de menos es a mi padre, como se merecen porque ya está bien. Y como se echa a Morlote de ese camerino porque no ha hecho el juego que ellos pretendían que se hiciera», sentenciaba el colaborador.

«Pero eso es hacer televisión como también hemos hecho nosotros», le volvía a replicar Patiño. «Por eso, que yo soy un maestro y tengo espolones, yo que estoy al corriente de los movimientos que se están haciendo le llaMo a Lorena y le dije que le dijera a Laura al oído que no entrara al trapo, y no les jodí el pasodoble porque han hecho récord, pero desde luego la previsión que teníais de fuegos artificiales a beneficio de los pobres no se produjo», añadía el colaborador.

Por otro lado, Kiko Matamoros no dudaba en decir que desde el principio le dijo a su hija que esto podía pasar al no estar él en la cadena. «Ella me ha reclamado llorando que por favor me dejaran que fuera a verla aunque no se me viera en pantalla», confesaba. «¿Tú no podías ir a defenderla?», le cuestionaba María Patiño a lo que él decía que «no». «A mi me llaman hace dos días o tres porque he publicado cosas en redes que a lo mejor ellos no quieren dar una imagen sectaria de que alguien ha jugado en condiciones de inferioridad pero yo no les iba a blanquear al ir a recoger a mi hija y por eso no voy. Yo no iba a blanquearles con esa actuación», concluía.