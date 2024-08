La dura confesión de Miriam, hija de Ginés Corregüela, ante su intento de suicidio en ‘La vida sin filtros’

La ruptura de la relación entre Ginés Corregüela y su hija pequeña, Miriam, se produjo durante el paso de él por ‘Supervivientes 2023’. El conocido como ‘rey de los bocadillos’ reconocía haber sido desleal a su mujer y madre de sus hijas con Yaiza Martín, por la cual se decantaba, dejando así de lado a su familia.

Desde entonces, la relación entre padre e hija está completamente rota. Él ni siquiera acudió a la boda de la joven, algo que le dolió profundamente. Sin embargo, tras la separación de Ginés Corregüela y Yaiza, hace unos meses, Miriam ha intentado buscar un acercamiento con su progenitor. Para ello, ha acudido a ‘La vida sin filtros’, el programa presentado por Cristina Tárrega en Telecinco.

Ambos siguen dolidos. Ella no es capaz de olvidar el daño que su padre les ha hecho públicamente, mientras que el ticktocker no entiende que su hija pequeña se haya mostrado tan dura con él en los platós de televisión. Ahora que la canaria ya no está en su vida, Miriam ha aprovechado la ocasión para llevar a su padre al programa de Telecinco, y hacerle ver el daño que le ha hecho en todo este tiempo.

Miriam desvela que su padre, Ginés Corregüela, intentó suicidarse

Pero antes de reencontrarse con él, Miriam ha contado que su padre se había intentado quitar la vida hace un mes. Una revelación que ha sobrecogido a todos. «Estoy muy nerviosa porque hacía mucho que no veía a un plató. Estoy en una etapa complicada porque, aunque de cara a redes sociales soy muy explosiva, pues la procesión va por dentro. Soy muy natural pero he estado mal y no lo he dejado visibilizar por miedo a la gente», comenzaba diciendo Miriam, que lleva casi un año y medio sin hablar con su progenitor.

«Lo llevo bien pero ha habido circunstancias que me han hecho empeorar psicológicamente. Hace un mes me llamó mi hermana para que fuera a verle porque estaba en una situación crítica. Mi padre se quería quitar de en medio. No es fácil verle. Ha llegado hasta eso, esto no es fácil», explicaba la joven a Cristina Tárrega. Además, reconocía que los disgustos le han hecho perder hasta 20 kilos.

Miriam no cree que Ginés Corregüela quiera recuperar a su familia sino que es tan egoísta que lo que le pasa es que «no quiere quedarse solo». «Si tuviera un hijo me daría vergüenza que hablara así de mí», ha dejado claro. Asimismo, ha asegurado que fue ella la que no quiso que su padre estuviera en su boda: «Soy dura y es dolor pero necesito quitármelo de encima. Es un peso que me cohíbe. Obviamente estoy aquí por él y la gente que se volcó en mí. Mi madre siempre me dice que me guíe con el corazón y que no me fije en lo que ha pasado con ella».

El tenso encuentro entre padre e hija

Ginés Corregüela, que no tenía ni idea de quién era la persona que quería sorprenderle, no ha podido evitar emocionarse al comprobar que esa persona era su hija. Minutos antes de saber quién quería darle una sorpresa, el empresario reconocía a Cristina Tárrega el difícil momento que está atravesando: «Estoy triste, no estoy bien. Está siendo una racha complicada. No sé quién puede estar aquí para hablar conmigo pero si tuviera que elegir a alguien elegiría a mi hija Miriam».

Tal y como él deseaba, la persona que le esperaba al otro lado era la joven. Padre e hija han permanecido la friolera de 100 segundos en completo silencio, mirándose a los ojos. Ella, que no ha podido evitar las lágrimas, ha rechazado levantarse a abrazarle. Así es que era él el que decidía levantarse para acercarse a su hija y ofrecerle su abrazo y sus disculpas públicas. La presentadora pedía a la joven que perdonase a su padre: «Tú le necesitas y él a ti, mira a sus ojos, están tristes porque no te tiene a su lado, Miriam». Finalmente, ambos se han fundido en un abrazo.