Una invitada de ‘La vida sin filtros’ destroza a Alessandro Lequio con lo que le arrea en su cara

Tremendo enfrentamiento entre Alessandro Lequio y una invitada en ‘La vida sin filtros’ durante su nueva entrega en Telecinco. El programa de Cristina Tárrega ha centrado el programa de este sábado en el amor, pero, en ese momento, en plató ha habido de todo menos eso.

Aylén, de 20 años, ha irrumpido en ‘La vida sin filtros’ con un objetivo claro: estaba dispuesta a desenmascarar a su novio; un chico con el que lleva saliendo algunos meses y que le ha sido infiel en varias ocasiones.

Sin embargo, Alessandro Lequio ha justificado la deslealtades a esa edad tan temprana y su comentario soez ha hecho estallar brutalmente a la joven. «A los 20 años tú lo único que quieres es follar», le ha espetado con una vehemencia exacerbada, propia del polémico colaborador de Telecinco.

«Te dije que yo no era promiscua. Conmigo te relajas y no me hablas así, que bien que dices que tengo 20 años, pero te estás rebajando a mi nivel», le ha advertido también a gritos. «Es que estoy en un programa de televisión y tengo que hablar con todo el mundo», le ha replicado el italiano.

«Que pareces Tutankamón. Vete a ponerte un peluquín y déjame en paz», le ha arreado a continuación mientras Cristina Tárrega buscaba poner paz alzando igualmente la voz: «Basta, se acabó». «Todo ese carácter que te ha sacado Lequio, ¿para él por qué no lo tienes?», le ha reprochado la presentadora a Aylén en referencia a su novio infiel. Acto seguido, ella ha abandonado el plató para dar paso a nuevos testimonios.