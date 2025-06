Un micro abierto caza a Cristina Tárrega rajando así de Paz Padilla ante su última polémica en 'Tardear'

Hasta hace unos meses, Paz Padilla era colaboradora de la tertulia vip de 'Tardear' en la etapa en la que Ana Rosa Quintana era la presentadora. Pero tras la reformulación del formato y después de que Mediaset y la andaluza no renovaran su contrato de exclusividad, Paz no ha vuelto a pisar el programa. Y quizás por ello este miércoles no han dudado en cuestionar el último movimiento de su ex compañera con Cristina Tárrega y Verónica Dulanto siendo las más duras con ella.

Así, 'Tardear' se hacía eco este miércoles de la guerra abierta entre Paz Padilla y el pueblo de Barbate. "Están muy cabreados en Zahara de los Atunes porque la famosa raspa de pez que cuelga de pulseras y camisetas ahora tiene dueña y no es del pueblo que lleva utilizándolo décadas", empezaba explicando Verónica Dulanto. "Paz Padilla se ha adueñado de ello, lo ha registrado como marca y los artesanos gaditanos han dicho hasta aquí. ¿Esto es apropiación cultural o malentendido legal?", cuestionaba la presentadora.

Según explicaban en 'Tardear', Paz Padilla ha iniciado una guerra contra todos los comerciantes de Zahara de los atunes prohibiendo que utilicen la raspa que simbolizaba al pueblo en sus negocios. "Dice que nos estamos aprovechando de su marca, yo me he sentido amenazada. Paz Padilla abrió su tienda en 2022 y nosotros llevamos seis años utilizándola", denuncia una comerciante.

"No tiene ningún sentido", aseveraba Marisa Martín Blázquez de primeras. "Es que una cosa es la marca de Paz que es el No ni na con esa raspa, pero ¿por qué los artesanos no van a poder utilizar la raspa sola? Yo es que no entiendo a Paz", apostillaba Verónica Dulanto.

Después era Cristina Tárrega la que tomaba la palabra para dar su visión de lo sucedido. "Yo hace 25 años que me casé en Cádiz y uno de los primeros regalos que tuve fue un colgantito de una raspa, es algo muy antiguo de los barbateños, de los gaditanos y casi de los andaluces, así que no toca esto contra el pueblo de Cádiz, no toca, Paz lo siento, no toca", clamaba la colaboradora.

Tras ello, 'Tardear' se desplazaba hasta Barbate para hablar con dos comerciantes afectados que habían recibido un burofax por parte de Paz Padilla amenazando con demandarles por utilizar su logo. "Ella llegó a mi tienda y le dijo a mi trabajador 'le dices a tu jefe que tiene que quitar todos los artículos que tienen raspa y sino nos vemos las caras en los juzgados'", explicaba. "Que feo", se escuchaba decir por lo bajo a Cristina Tárrega.

"Por esa misma regla de tres cuántos restaurantes que ahí que tienen una raspa tendrán que quitarla. Lo que pasa es que vosotros no habéis tenido la maldad en Cádiz de registrar la raspa anteriormente", soltaba la colaboradora. "Eso no es maldad, eso es espabilar", le corregía Marta López. "Es maldad y yo la adoro a Paz pero es maldad", volvía a decir por lo bajo Cristina Tárrega. "Yo vuelvo a insistir a mí me sorprende mucho por parte de Paz Padilla porque creo que es compatible una cosa con la otra", apostillaba Dulanto.

Ante la polémica que se estaba generando, la subdirectora de 'Tardear' irrumpía para explicar que el problema no está en el uso de cualquier raspa sino en el logo que le había hecho Xoan Viqueira a Paz Padilla. "Pero es que hay tantas modalidades de raspa que claro que alguna se asemeja porque la raspa lleva toda la vida en Cádiz por favor", insistía Tárrega en su queja.