Cristina Tárrega no lo menciona pero este dardo que dispara va para 'La familia de la tele' en 'Tardear'

Este lunes 5 de mayo, TVE ha estrenado por fin 'La familia de la tele', su nuevo magacín con el equipo de 'Sálvame'. Y para hacerle frente, 'Tardear' ha contado con Belén Rodríguez enseñando a Cristina Tárrega a congelar a sus enemigos para desearles el mal.

"Les recordamos que la furgoneta está a punto de llegar con el frigorífico de Belén Rodríguez y Belén va a desvelar el nombre que tú le has dado en maquillaje a la que vas a congelar", empezaba diciendo Verónica Dulanto. "Es una bocachanclas", soltaba Tárrega.

"Y Cristina se ha comprometido a dar otro, o sea que en este tiempo has pensado en a quién congelar", apostillaba Frank Blanco. "Pero como ella me ha dicho que en uno cabe una familia pues ya veréis como lo va a cascar...", soltaba Cristina Tárrega en lo que parecía un claro dardazo a 'La familia de la tele'.

Y es que no hay que olvidar que en los últimos meses Cristina Tárrega tiene una guerra abierta con el equipo de LA OSA Producciones Audiovisuales después de que en 'Ni que fuéramos' destaparan todos sus problemas a raíz de su paso por 'Bake Off: famosos al horno'.

De hecho, hace unas semanas, Kiko Hernández llamó en directo a Cristina Tárrega en 'Tentáculos' y la colaboradora de 'Tardear' fue rotunda al cortar al colaborador. Después, Carlota Corredera no dudó en recordar como Cristina se alegró en su momento de la cancelación de 'Sálvame' y se paseaba por los pasillos riéndose de ellos por quedarse fuera de Telecinco.

Belén Rodríguez ayuda a Cristina Tárrega a congelar

Después, Belén Rodríguez llegaba al plató de 'Tardear' con un congelador para mostrar a quiénes tiene ella congelados. "Tengo a seis personas congeladas, al menos cinco son de la tele", explicaba. "¿Y la que no es de la tele quién es?", se interesaba Frank Blanco sin que la colaboradora no quisiera dar más datos.

"Yo no congelo ni por hobbie ni porque me caiga mal ni nada de eso, yo congelo porque me hacen daño para que me dejen de hacer daño, ya está", sentenciaba Belén Rodríguez antes de verse que algunos de los rostros a los que tiene congelados son Luitingo, Carmen Alcayde, Silvia Pantoja, un ex y un directivo de televisión. "No se puede decir el nombre, es que puede tener consecuencias graves", explicaba Verónica Dulanto. "Es un directivo muy conocido por nosotros", apostillaba Frank Blanco. "No está en las grandes alturas", concluía Belén. "Es una persona que a lo mejor ahora no mucho pero ha tomado muchas decisiones", añadía Frank.