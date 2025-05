Estreno de 'La Familia de la Tele', hoy en directo: Horario del 'Gran Desfile' y última hora en La 1

Paula Vázquez recibe al equipo de 'La familia de la tele' en Torrespaña y les cuenta su misión

Paula Vázquez recibe al equipo disfrazada de agente de seguridad: «Vuestro plató no está aquí. Está a solo 25 kilómetros de distancia. Además, ha despejado y hace un día bonito. Hay un plan para vosotros. Tenéis que llegar por vuestros propios medios a Prado del Rey, que os está esperando un desfile espectacular que no se ha hecho nada igual en televisión. Sin dinero, con vuestras habilidades sociales vais a tener que llegar. Dos normas tenéis que cumplir: no se puede utilizar dinero ni coger el móvil. Y segunda: no podéis coger ningún transporte que sea público. Lo vais a hacer por parejas y tenéis que respetar las normas de seguridad de la DGT».