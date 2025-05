El anuncio de 'Tardear' con Cristina Tárrega como aliciente para competir contra 'La familia de la tele' en La 1

Si nada lo vuelve a impedir, TVE estrenará por fin 'La familia de la tele' el próximo lunes 5 de mayo a las 15:50 horas con su gran desfile. Y tras dos estrenos frustrados, 'Tardear' también ha tenido que ir posponiendo las que iban a ser sus armas contra la llegada del nuevo magacín de La 1.

Así, la ansiada y promocionada visita de Terelu Campos al plató de 'Tardear' para enfrentarse y responder a todos los testimonios que han denunciado su actitud de soberbia y altiva cuando presentaba 'Con t de tarde' en Telemadrid ha tenido que ser cancelada también a la espera de la llegada del programa de sus ex compañeros de 'Sálvame' en TVE.

También la entrevista a Paola Olmedo que anunció 'Tardear' para el pasado lunes quedó cancelada con el gran apagón. Y será el lunes 5 de mayo cuando se sentará finamente la ex mujer de José María Almoguera en el plató del programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto.

Cristina Tárrega y Terelu Campos, las bazas de 'Tardear' contra 'La familia de la tele'

Por lo pronto, 'Tardear' ya anuncia cuáles serán sus bazas para luchar contra la llegada de 'La familia de la tele'. Así, para el lunes, la gran arma del programa de Telecinco será Cristina Tárrega enfrentándose a sus últimas polémicas y demostrando que ella no tiene congelado a ninguna persona como se dijo en su momento en 'Sálvame' y volvieron a decir en 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos'.

Para ello, Cristina Tárrega contará con la colaboración de Belén Rodríguez. La que fuera colaboradora de 'Sálvame' es una gran experta en este tipo de creencias y no dudará en aconsejar a su compañera en cómo congelar a alguien para desearle el mal.

Así, en la promo que ha lanzado Telecinco sobre 'Tardear' vemos a Belén Rodríguez y Cristina Tárrega en un congelador. "¿Qué hacemos en un congelador con el frío que hace? He dicho veinte mil veces que yo nunca he congelado a nadie", asevera Tárrega. "¿Pero en serio que no sabes congelar? No te preocupes porque yo te voy a enseñar", le replica Belén. Y justo aparece Luis Pliego para decirle que quiere comprobar si es cierto que no tiene congelado a nadie. "El próximo lunes te enseño a congelar, tráete papel y boli", sentencia Belén Rodríguez.

Y si el lunes 'Tardear' juega con el hielo, el martes lo hará con el fuego. Así, el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto ceba que será el próximo martes 6 de mayo cuando Terelu Campos visite por fin el plató como arma contra el primer programa de 'La familia de la tele' desde el plató del Estudio 5 de Prado del Rey.