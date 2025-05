Lydia Lozano deja mal parada a Paz Padilla en 'La familia de la tele' tras airear públicamente sus mensajes

Después de que Paz Padilla huyera de ellos este jueves en plena Feria de Abril en Sevilla, 'La familia de la tele' ha vuelto a dedicar un hueco este viernes a la que fue presentadora de 'Sálvame' con Lydia Lozano alzando la voz y destapando el mensaje que le escribió el otro día acusándola de "mentirosa".

Todo se produjo el miércoles pasado cuando en 'La familia de la tele' analizaron cómo Paz Padilla ha conseguido sacarse un título de coach junto a un psicólogo. En aquel momento, algunos compañeros como Kiko Matamoros o Lydia Lozano recordaron lo que pasó en su día con Mayra Gómez Kemp o con la propia Lydia cuando Paz Padilla les decía que no tenían que llorar ante las muertes de su marido y de su hermano.

"Yo conté lo que me había pasado a mí cuando dije que ella sacó un libro cuando falleció su marido y decía que mi madre no tenía que llorar la muerte de mi hermano y yo no lo entendía. Lo dijo una, dos y tres veces. Y está grabado. He pedido a una persona que me mande las imágenes por favor", empezaba explicando Lydia Lozano.

Tras ello, David Valldeperas le pedía que fuera al turrón. "Yo me fui a la cama a las 23.30 horas y Paz Padilla que me había mandado el pésame por mi madre dos días antes y que le había dicho que me había conmovido no solamente me llama mentirosa", relataba. "Bueno eso te lo han llamado varios", espetaba Kiko Matamoros. "Pero tú me puedes llamar mentirosa por algo que no está grabado pero es que está grabado", aseveraba Lydia.

"Pero lee el mensaje", le pedía Aitor Albizua mientras el resto querían saber por qué le llamó mentirosa. "Voy a poner el primero solo porque me quedé", sostenía Lydia. "¿Ah pero te mandó un audio?", preguntaba María Patiño. "No, no, a mí me gusta mucho más lo escrito", respondía la colaboradora. "¿Pero Lydia es audio o letra?", repreguntaba David Valldeperas. "Que no es audio, que ya he dicho que me gusta más lo escrito", sentenciaba Lydia.

Lydia Lozano destapa el mensaje que recibió de Paz Padilla

Tras ello, Lydia Lozano no dudaba en leer el mensaje que recibió de Paz Padilla interpretándolo. "Nunca he dicho que no se llore. NUNCA", aseguraba Lydia. "Bueno ese es tu tono", le corregía Víctor Sandoval al ver que gritaba. "Perdona está en mayúscula y cuando escriben en mayúsculas es que gritan. ¿Oye me vais a dejar Víctor? Oye de verdad vete a la cocina un rato", le soltaba Lydia. "A mí nadie me dice donde tengo que ir", le contestaba él.

"Nunca he dicho que no se llore. NUNCA. Creo que nadie puede llorar más que yo. Muchas gracias de nuevo por tu bondad", terminaba de leer Lydia Lozano. "Sí, me decías que cuando murió mi hermano no llorase mi madre y discutimos detrás del pantallón y te dije que mi madre tenía todo el derecho a llorar y me dijiste claro Lydia tienes razón", le contestaba Lydia. "¿Qué yo te dije que no lloraras? Eso es MENTIRA", leía Lydia entonando el mensaje que recibió de Paz Padilla.

"Y me manda una entrevista cuando fue a Pablo Motos que ahí debe de decir que lloró mucho. Y yo le termino diciendo si hasta cuando fue Mayra Gómez Kemp le dijiste que no llorara y te dijo que ella no era Santa Mayra de los cojones. Mira Paz yo ni miento y estaban todos mis compañeros cuando pasó. No me llames mentirosa. Me da igual. Tú decías que mi madre no tenía que llorar. Y me resulta curioso que ahora que es coach esté insultándome", proseguía diciendo.

De toda la vida cuando se escribe en mayúsculas es que están GRITANDO 🫥#LaFamilia9M ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/FRV7pztdEL — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 9, 2025

Finalmente, David Valldeperas le pedía a Lydia Lozano que diera paso a unas imágenes de Paz Padilla divirtiéndose en la feria de Sevilla. Y la colaboradora no dudaba en levantarse y se ponía a interpretar y a bailar. "Ahora vemos a una Paz Padilla divirtiéndose, disfrutando de la vida, disfrutando", concluía.