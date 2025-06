Aitor Albizua habla en exclusiva de la "agonía televisada" de 'La Familia de la Tele' y la relación con Patiño sin cámaras

El Orgullo LGTBIQ+ 2025 se celebra también en RTVE, a través de una programación especial en la que la audiencia podrá disfrutar en abierto, entre otras ofertas, de la película 'Te estoy amando locamente', que recibió muchísimas buenas críticas en su estreno en 2023; el documental 'Genderless'; y la retransmisión en La 1 y La 2 de la manifestación estatal del sábado 5 de julio, en la que finalmente sí estará Melody.

Así, desde las 19:00 horas del sábado, los espectadores podrán seguir en directo por La 1 todo lo que suceda en Madrid, a lo largo del Paseo del Prado y Recoletos. Y a partir de las 21 horas, debido al inicio del 'Telediario', la retransmisión pasará a La 2, hasta el final del recorrido. En esta ocasión la gran manifestación del Orgullo LGTBIQ+ será retransmitida por Eva Soriano, un año más, junto a Aitor Albizua.

La catalana ya fue la elegida para la retransmisión de TVE el pasado año. Lo cierto es que la de Reus se encuentra en un buen momento profesional y al margen de su labor en 'Cuerpos especiales' en EuropaFM y tras haber presentado 'La Noche D' en La 1 y 'Showriano' en Movistar Plus+, ahora se rumorea su vuelta a RTVE al frente de un nuevo programa de la mano de El Terrat, algo que nos aclara en esta entrevista.

Por su parte, el presentador vasco vuelve a ponerse al frente de un programa de la cadena pública tras el agónico final de 'La Familia de la Tele', consolidándose así como uno de los rostros más queridos por la audiencia, pero no ha dejado pasar la ocasión para pronunciarse sobre todo lo sucedido en estos últimos dos meses al frente del programa que recuperaba el espíritu de 'Sálvame'. ¿Cómo vivió Aitor Albizua el final del programa? ¿Qué relación hay entre María Patiño y él? Nos lo cuenta todo, en exclusiva.

Eva Soriano, Aitor Albizua, ¿cómo estáis?

Eva: Pues muy bien, muy contentos, la verdad, de formar parte de este orgullo.

Aitor: Felices, también de trabajar con Eva Soriano.

¿Qué tal? ¿Cómo estáis preparando esta retransmisión? ¿Qué vamos a ver nosotros?

Eva: Yo creo que vais a ver a dos personas que al principio vamos a estar bien, pero luego a lo largo de la tarde vais a ver la decadencia. Porque yo esto ya lo he vivido y al principio empiezas muy pizpireto, muy alegre, pero luego se van viendo las costuras. O sea, es 100% un reality.

Al final son muchas horas, porque yo que he estado en alguna carroza, y a las cinco ya tienes que estar, hace mucho calor. ¿A qué hora empieza?

Aitor: Empieza a las siete y media y entonces vamos de siete y media a diez. De siete y media a nueve en la 1 y de nueve a diez en La 2, efectivamente. Son muchas horas porque hay muchas cosas que contar y muchísima gente que pasa por ahí. Así que vamos a hacer ese hilo conductor.

Eva: En La 2 es donde vais a ver la matraca.

Aitor: El after hour. Va a haber muchos invitados y, de hecho, nos han dicho que ya podemos decirlo. No lo hemos contado. Va a estar Hugo Marlo, activista trans, va a estar Paco Tomás, va a estar la Negri, va a estar Víctor Sandoval. Va a estar Daniel Valero, Tigrillo, va a estar Merce Rodríguez y, ojo, porque va a estar Karla Sofía Gascón. Pero ojo, esto, entre otra mucha gente que irá también pasando, porque os podéis imaginar que es un programa que se está haciendo y que se va a hacer también en directo. Tengo apuntadas más personas. Claro, igual meto la pata y luego no están.

Eva: Deja algo para el directo.

Hasta hace poquitos años esto no era algo normal, el que se retransmitiese el orgullo, seguimos avanzando, parece como que lo tenemos todo conseguido y no, y que se retransmita la manifestación en la cadena pública es otro derecho, por así decirte, para todos los espectadores. ¿Cómo os sentís vosotros?

Eva: Un pequeño triunfo más, ¿no? Poco a poco va siendo cada vez más grande. El año pasado estuvimos todo el rato en La 2 de Televisión Española. Este año ya estamos una parte en La 1, el año que viene, por supuesto, todo el rato en La 1, yo creo.

Aitor: Y luego también, efectivamente, es un reconocimiento a la memoria. Pienso en todos esos compañeros y compañeras que han trabajado en la tele pública y que en un momento dado no han podido ser visibles o que no han podido hablar de lo que querían o tenían que hablar en un momento dado.

Eva: Estaban callados para que no supiera la gente su orientación sexual, porque estaba señalado dentro de los medios. Entonces, ahora que lo veas con perspectiva, dices: "Ostras, pues qué bien"

Aitor: Sí, sí, sí. Y que una tele pública, efectivamente, es servicio público y es reivindicación de los derechos humanos y también en cuestiones, por supuesto, LGTBIQ+. Y sí, para todas aquellas personas que les han dicho: "No vayas así o no vayas asá o no digas esto o bájale la pluma...". Oye, mira, vete un ratito a tu casa y ponte de ladito.

Alba Carrillo el otro día decía claramente que si hubiera un cambio de gobierno y estuviera el PP, ella no estaría aquí. No sé si lo habéis pensado esto vosotros, si también se os pasó por la cabeza o qué pensáis ante esto.

Eva: Pensaba que ibas a decir las otras declaraciones de Alba Carrillo, que dijo: "Yo soy gay, yo soy gay", y le preguntaban qué sigla era dentro del colectivo y ella decía: "No, no, ninguna, pero yo soy queer. Yo formo parte del colectivo. Yo lo reivindico, yo estoy dentro y yo soy gay".

Aitor: Bueno, es que al final también hay mucha gente heterosexual que hace mucho más por los derechos LGTBIQ+ que gente dentro del colectivo, que igual tampoco se preocupa por otras causas sociales. Así que no solo al PP, sino a todas las fuerzas políticas, lo que les diría es que se sumen sin remangos y sin remilgos a esta manifestación y a esta causa que al final hablamos de derechos humanos. Y no solo es un "por interés te quiero Andrés", y que no solo se trata de amar, sino se trata de ser y que si todo eso no se convierte en derechos, pues al final no vamos a ningún sitio.

¿Y os habéis planteado lo que os decía sobre un cambio de gobierno?

Aitor: No, yo sé que la tele pública depende de política.

Eva: También hay gente de colectivo en todas las ideologías. No creo que sea solo una cosa de izquierdas o de derechas. Creo que es transversal. Ah, pues ahora llega un gobierno de derechas y ya no hay colectivo. Es como si lo hay, por supuesto que sí.

En este caso, Aitor, ¿cómo has vivido tú el final de 'La Familia en la Tele'? Ha sido un máster, ¿no?

Aitor: Sabía que me lo ibas a preguntar. Ha sido un máster exprés. Ha sido un intensivo, porque no ha durado mucho, pero ha sido una intención. Imagínate, hemos pasado por todas las etapas de sentimientos, desde la ilusión, la alegría, los nervios, la incertidumbre, luego la frustración, la decepción, el enfado por momentos y luego también una agonía televisada que, bueno, yo lo he dicho también en el programa en directo, que ha sido todo tan cristalino, que al final también lo hemos vivido con la gente. Yo estoy agradecidísimo de que me den oportunidades de trabajar en RTVE. Hay proyectos que salen bien, otros que no tan bien. Han sido muchas piezas las que en un momento dado no han encajado, todo eso recubierto de un ruido tanto interno como externo que había veces que era como madre mía, voy a poner mi vida en avión. Ya no solo el móvil, pero estoy agradecidísimo de haber conocido a Kiko, a María, a Belén, a Inés. Estoy feliz y no ha salido, a seguir trabajando.

¿Cómo ha sido la relación con María Patiño?

Aitor: Yo sentí una química brutal desde el principio con María, entiendo que a la gente le dé como ese morbo y que al final, cuando una cosa no está funcionando, se empieza a hablar de la relación de los que estamos en pantalla y demás, pero creo que la relación personal entre nosotros era como el menor de nuestros problemas. Yo estoy súper a gusto trabajando con ella. Y luego, además, que cuando una cosa no funciona, no es fácil, no es fácil trabajar como en ningún trabajo, como cuando alguien va a su trabajo y no está a gusto por lo que sea, porque no encajan las cosas. Bueno, pues en esa situación, hombre, pues es normal que estés desanimado y demás, pero la relación personal entre nosotros era el último de nuestros problemas. A mí me alucinó ese debate, pero entiendo que se genere cierto interés, pero muchas veces me daba pena que se sacaran interpretaciones que no eran. Pero vamos, esta semana cenamos todos juntos. O sea, que no hay ningún problema. Creo que en situaciones difíciles cada uno y es respetable que las gestiona como puede, ya no como quiere, como puede. Hombre, ha sido nuestra marca el reírnos de nuestros elefantes en la habitación porque no teníamos otra. Entonces, nada, yo estoy súper feliz y también porque seguimos triunfando en 'Cifras y letras'.

Eva, te paso a ti la patata caliente ahora. Hace poquitas semanas leímos una información sobre que ibas a estar al frente de un nuevo programa de El Terrat para sustituir previsiblemente a Buenafuente y su 'Futuro imperfecto'.

Me encantaría saber quién ha sacado esa noticia porque es increíble, me encantaría, pero me sabe muy mal decir que no es verdad. Esa noticia sale porque yo creo que hay un rumor por ahí de algo que puede salir, pero ya os digo yo que un programa de verano no va a ser, primeramente porque yo necesito vacaciones. Yo si no me voy a morir. Yo soy una persona que trabaja en la radio todos los días. Yo necesito descansar, yo necesito irme un rato a que me dé agua en el culo de vacaciones. Con lo cual, eso, lamentablemente, no va a poder ser. Me encantaría tener un late night, por supuesto, y eso es algo que yo voy a proyectar, porque si lo proyecto yo creo que en algún momento vendrá, pero creo que las cosas no van por ahí. Nada es lo que parece.

Bueno, has dicho verano, pero quizá en otoño...

Lo único que puedo decir es que en verano no me vais a ver en televisión. Ahora, ¿a la vuelta de vacaciones? Quién sabe. Ojalá. Es que nada se sabe. Al final en este sector, Aitor me da la razón que es como muy.... En un principio hay cosas, luego no, luego sí. Yo no voy a contar nada porque se gafan las cosas, pero no hay nada que me gustara más, que me hiciera más ilusión que empezar algo en esta santa casa.