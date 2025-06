Inés Hernand habla alto y claro sobre cuál es su verdadera relación con María Patiño tras el final de 'La familia de la tele'

Mucho se ha hablado del supuesto mal rollo que había entre Inés Hernand y María Patiño cuando ambas presentaban 'La familia de la tele'. Ahora, días después del final del programa de La 1, la creadora de contenidos se ha sincerado sobre su relación con su compañera. Lo ha hecho en una entrevista para 'Semana', donde también habla sobre cómo ha vivido la cancelación del magacín por sus flojos datos de audiencia.

"El final de la 'La familia de la tele' fue consecuencia de unos datos que no vinieron acompañando y consecuencia de, quizá, una persecución por un formato que intentaba sobrevivir a un momento histórico en el que a lo mejor ya no estamos. Al final solo se buscaba entretener y yo creo que es mucho más saludable intentarlo que no hacerlo y quejarse", reconoce Inés Hernand.

Sobre el programa en sí, la presentadora confiesa que "el corazón siempre me había llamado la atención por cómo se hacía un tratamiento del personaje, de la noticia… Después de vivirlo desde dentro me ha llamado la atención que sea una prensa tan estigmatizada cuando realmente aquí al final de lo que se habla es de una lucha de clases. No te estás entrometiendo en nada, estás haciendo un análisis. Me parece una prensa bastante working class, me gusta".

Inés Hernand habla de sus compañeros de 'La familia de la tele'

Inés Hernand tampoco se muerde la lengua al hablar de sus compañeros de ‘La familia de la tele'. De Aitor Albizua, aunque recuerda que "ya había trabajado" con él, "ha sido clave para mí por la complicidad. Al final él y yo llegábamos de nuevas. De la gente que no conocía ha habido dos grandes descubrimientos para mí. Uno de ellos es Belén Esteban".

Sobre Belén, explica que "nos llamamos con frecuencia y nos contamos nuestras cosas. Hice un viaje a Sevilla con ella para hacer la promoción de 'La familia' y en el tren nos sentamos detrás de dos policías y entonces, según nos sentamos, ella me dijo: 'A ver, Inés, yo necesito que me expliques una cosa, porque yo no me aclaro ¿Tú eres de izquierdas o de derechas?'. Entonces yo le expliqué un poco mi forma de ver las cosas y me encantó de ella que es una persona que me parece que es muy cabal y que tiene mucha inquietud por aprender. Encajamos desde el principio y me hace muy feliz tenerla cerca".

También reconoce haberse llevado "muy bien con Raúl Rodo, con Laura Fa, pero mi otro gran descubrimiento ha sido Kiko Matamoros. Me he reído muchísimo con Kiko. Lo mejor del lenguaje de Matamoros es el de fuera de cámara. Cuando están poniendo un catch o un vídeo, todos los comentarios que hacen por debajo son maravillosos, no podía aguantarme la risa. Es una persona que va más allá del tempo que tiene la televisión. Tiene una capacidad de relativizar incluso su propia vida, que es fantástico". "Es un gusto compartir plató con él", añade.

Sobre María Patiño: "Tenía sus propias frustraciones"

Respecto a si se ha llevado alguna decepción con algún compañero, Inés Hernand confiesa que "ha habido personas con las que ha sido más difícil o imposible romper la distancia. A veces por falta de tiempo, como con Chelo García-Cortés, que al final no coincidíamos tanto, pero un día nos tomamos un vino juntas y me enamoró. O con Víctor Sandoval, que también es una amistad en la que me encantaría descontextualizarlo de su personaje porque es un tío fantástico, pero no hemos tenido tiempo de ahondar".

Sobre María Patiño y su supuesto mal rollo del que tanto se ha hablado en redes sociales, la presentadora reconoce que "a título personal, con ella no he tenido ningún problema. Es más, he procurado acercarme a ella con cordialidad siempre y también controlando sus tiempos, porque soy una persona que ante todo soy muy respetuosa. Entiendo que ella a lo mejor tenía una expectativa también del propio proyecto, entiendo que tenía sus propias frustraciones".

"Yo me he acercado como he podido y no ha surtido efecto. Pero para mí ni siquiera es como que decepción, pero parece como que han circulado por ahí comentarios en torno a la relación de Aitor, María y mía, como si le hiciéramos bullying o como si tuviésemos mala relación. Y creo que no, pero hemos tenido una relación cordial. Creo que hemos intentado entrar en convivencia y bueno pues ha dado el resultado que se ha dado…", sentencia.