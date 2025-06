María Patiño deja más claro que nunca lo que ha pasado con 'La familia de la tele' en TVE: "No quiero estar"

Ha sido la noticia televisiva de la semana: RTVE decide poner punto y final a 'La familia de la tele' apenas un mes después de su estreno debido a sus flojas audiencias. Aunque esta información todavía no ha sido confirmada por la cadena, los rostros del programa así lo han dado a entender en redes sociales. La última en hacerlo ha sido una de sus presentadoras, María Patiño.

Este viernes, después de que TVE cancelara jueves y viernes 'La familia de la tele' para emitir un especial de 'Malas lenguas' con Jesús Cintora tras la dimisión de Santos Cerdán, la periodista ha roto su silencio a través de un comunicado en Instagram. "Aposté y no perdí. No es un acto de vanidad, es una vez más una reflexión real". comenzó diciendo María Patiño.

"Ante un bloqueo informativo y con el apoyo fundamental de los productores y la profesionalidad del equipo, rompemos barreras inimaginables a través de medios no tradicionales. Llegar a Netflix, conquistar YouTube, tener el apoyo de TEN y lograr la oportunidad de RTVE", prosigue la presentadora del magacín vespertino de La 1.

Y, aunque 'La familia de la tele' no haya funcionado, María Patiño no piensa ni por asomo en tirar la toalla. Así lo ha dejado claro en su comunicado publicado en sus stories de Instagram. "Tú decides mi destino como espectador, pero no minas mis ganas de volver a entrar en tu salón", sentencia.

María Patiño, muy tocada tras la cancelación de 'La familia de la tele'

Un día después de estas palabras, la periodista se ha vuelto a pronunciar. En esta ocasión ha sido en su cuenta de X, donde se ha sincerado como nunca antes sobre su experiencia en TVE. Por su mensaje da a entender que no lo ha tenido nada fácil para ser ella misma. Tal y como se habían percatado muchos seguidores del programa.

"Yo solo quiero volver a ser la misma de siempre, quiero fluir, quiero preguntar para saber, no quiero estar en tensión, no quiero ser corregida en todo momento, quiero divertirme, quiero aprender, quiero crecer", confiesa María Patiño.