El comunicado de María Patiño tras publicarse la cancelación de 'La Familia de la Tele' en TVE

'La familia de la tele' regresará si nada lo impide el próximo lunes 16 de junio tras dos días fuera de la parrilla por la actualidad informativa. No obstante, parece que RTVE ha decidido tirar la toalla con el formato y prepara su próxima cancelación según han avanzado medios como Informalia o El Mundo. No obstante, por ahora desde RTVE no se ha oficializado la decisión y han sido varios los rostros los que han dejado claro que a ellos no les han informado de nada. La última ha sido María Patiño.

Así, después de que reporteras como Marta Riesco o Ares Teixidó hayan dejado claro que a ellas no les han comunicado nada oficialmente de que 'La familia de la tele' no siga en la parrilla de TVE; ahora son dos de sus presentadoras las que se han manifestado públicamente.

"No tengo ninguna información oficial que venga desde un canal que sea vinculante a nivel contractual, por lo tanto una sigue yendo a su puesto de trabajo, hasta que me entere de otra cosa contraria. Evidentemente, yo también estoy leyendo noticias que han aparecido online, pero a mí no se me ha comunicado nada oficial. Así es que eso puedo decir. En cualquier cosa, agradecida siempre con las oportunidades", ha asegurado Inés Hernand en sus redes sociales sobre su continuidad en el formato que presenta junto a María Patiño y Aitor Albizua.

Por su parte, María Patiño ha querido utilizar sus stories de Instagram para romper su silencio ante tantos rumores de la cancelación del programa tras algo más de un mes en parrilla. La presentadora no ha querido hacer referencia al final del magacín de La Osa Producciones Audiovisuales pero sí que ha aprovechado para dar las gracias a todos los que han confiado en ellos en este último año.

"Aposté y no perdí. No es un acto de vanidad, es una vez más una reflexión real. Ante un bloqueo informativo y con el apoyo fundamental de los productores y la profesionalidad del equipo rompemos barreras inimaginables a través de medios no tradicionales", empieza destacando.

"Llegar a Netflix, conquistar YouTube, tener el apoyo de TEN y lograr la oportunidad de RTVE. Tú decides mi destino como espectador pero no minas mis ganas de volver a entrar en tu salón", sentencia María Patiño en esta reflexión dejando claro que pese a que esta vez 'La familia de la tele' no ha conseguido llegar a la audiencia, ella no tira la toalla.

Y es que precisamente, hace unos días, en El Televisero pudimos hablar en exclusiva con María Patiño y ella no dudó en hacer autocrítica sobre lo que estaba pasando con el programa de TVE. "Probablemente no estemos haciendo bien lo que el público quiere. O sea, es que es una realidad. A mí todo lo demás... Yo es que no adorno nada la vida, esto es muy sencillo, el público es el que manda y probablemente no hayamos logrado conseguir el concepto. Yo, en parte también lo considero y ahora dependerá de si nos dan tiempo o no para conseguirlo, pero eso ya no depende de nosotros", aseguraba en dicha entrevista.

Por otro lado, al preguntarle por un posible regreso a TEN y Canal Quickie, María Patiño fue muy clara al decir que esa puerta ya está cerrada. "No, yo creo que es una etapa cerrada. De todas maneras, yo es que esto de decir nunca hago nada... te prometo que no me lo he planteado, pero sí me plantearía otras cosas que han surgido que por circunstancias no he podido hacer y probablemente a lo mejor llega el momento. Pero lo que sí te juro es que mañana es mi meta, hacer el programa, y no tener miedo a nada, porque esto siempre me ha pasado muchas veces", añadía.