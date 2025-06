Inés Hernand rompe su silencio ante el anuncio de la cancelación de 'La familia de la tele': "No se me ha comunicado"

Este jueves, diversos medios de comunicación como Informalia y El Mundo filtraban que RTVE ya tiene decidido ponerle punto y final a 'La familia de la tele' debido a sus flojos datos de audiencia. Y, poco a poco, los rostros del magacín vespertino de La 1 se van pronunciado al respecto. La última en hacerlo ha sido una de sus presentadoras, Inés Hernand.

Lo ha hecho en términos similares a los de su compañera Marta Riesco. Ambas a través de sus stories de Instagram. La reportera, que se encuentra de escapada junto a su novio en Galicia, ha dejado claro que, por el momento, no puede decir nada. "Me preguntáis cosas que aún no puedo contestar porque aún no sabemos nada. Estoy disfrutando de unos días de relax y la verdad que voy a intentar aprovecharlos al máximo. No dudéis que cuando pueda o sepa, os diré algo como siempre he hecho", ha escrito la periodista.

Marta Riesco en Instagram.

Inés Hernand se pronuncia sobre el fin de 'La familia de la tele'

Ahora, ha sido Inés Hernand, presentadora de 'La familia de la tele' junto a María Patiño e Aitor Albizua, la que ha roto su silencio ante una cancelación del programa, que no han oficializado ni la productora ni la cadena pública. Y, al igual que Marta Riesco, también ha reconocido que no la han informado de nada. "No tengo ninguna información oficial que venga desde un canal que sea vinculante a nivel contractual, por lo tanto una sigue yendo a su puesto de trabajo, hasta que me entere de otra cosa contraria", ha empezado diciendo.

"Evidentemente, yo también estoy leyendo noticias que han aparecido online, pero a mí no se me ha comunicado nada oficial. Así es que eso puedo decir. En cualquier cosa, agradecida siempre con las oportunidades, con las gentes que a uno le pone la vida", asegura Inés Hernand, muy agradecida con la oportunidad que les ha brindado TVE.

"Si una cosa no sale pues ya saldrá otra y con una sonrisa, eleganza. Eso puedo decir. Y que nadie te dé a ti tormento, cariño mío. Que hacía mucho que no hacía stories diciéndote lo guapa que eres, lo fantástica que estás y que pases buen fin de semana", sentenciaba la influencer. Un comentario de lo más enigmático cuya destinataria se desconoce, aunque podía ir dirigido a María Pombo, tras la guerra abierta entre ambas.