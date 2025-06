María Patiño hace autocrítica de 'La Familia de la Tele' y cierra la puerta a 'Ni que fuéramos': "No estamos haciendo lo que el público quiere"

La Puerta de Alcalá se transformó en la noche del 10 de junio en una pasarela de luces, pantallas gigantes, estrellas y alfombra roja para celebrar el décimo aniversario de Netflix en España. La plataforma de streaming conmemoró una década de éxitos con un evento multitudinario en pleno corazón de Madrid, reuniendo a celebridades, creadores y cientos de fans en una fiesta que combinó espectáculo, nostalgia y guiños al futuro del entretenimiento digital.

La celebración, a la que asistió El Televisero, incluyó actuaciones musicales, proyecciones interactivas y un repaso a las producciones más emblemáticas de Netflix en España, desde 'La Casa de Papel' hasta 'Élite'. Pero más allá del espectáculo, el evento sirvió para reafirmar el papel de la plataforma en la transformación del consumo audiovisual en el país, y dejó claro que, tras diez años, Netflix sigue apostando fuerte por el talento y las historias locales.

Entre las protagonistas de la noche destacaron tres rostros muy reconocidos del panorama televisivo español: Belén Esteban, Inés Hernand y María Patiño. Cada una, desde su estilo único, aportó su sello personal al acto. Belén Esteban hizo gala de su carisma en una aparición muy aclamada por el público, montándose en una moto de la policía y haciéndose fotos con Giorgina Rodríguez. Inés Hernand, presentadora de 'La Familia de la tele', también fue muy aclamada por muchos de los 5.000 fans que acudieron al evento.

Y por su parte, María Patiño desfiló por la Calle Alcalá con su característico desparpajo y luciendo unas flores en la cabeza en honor a 'Sálvese quien pueda', el docureality de Netflix que protagonizó. De ello hablamos en exclusiva con la presentadora de 'La Familia de la tele'. Además, María nos valora las audiencias que está cosechando el programa de La Osa Producciones, nos aclara el supuesto mal rollo con Inés Hernand y el futuro del formato y de los colaboradores fuera de RTVE.

María, ¿vienes corporativa, con rosas rojas en la cabeza, en honor a Netflix?

No, son flores que pertenecen al segundo capítulo de Netflix, cuando rodamos en México. No hay que olvidar que el primer capítulo fue durante cuatro semanas, número uno. Ya que se recuerda tantas cosas que ocurren, qué mejor que recordar también cosas que pasaron.

Estamos todos deseando que ojalá hubiera una tercera temporada de 'Sálvese quien pueda'.

No lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no me planteo lo que va a ocurrir mañana.

¿Cómo estás viviendo toda esta nueva etapa en TVE, María?

Bueno, pues con cierta dificultad. Me sigo sorprendiendo de la fijación que a veces hay con determinados programas. Y ya me di cuenta, cuando terminó 'Sálvame', me di cuenta cuando empecé en 'Ni que fuéramos' y me sigo percatando ahora que estoy aquí. Pero es que yo ni soy una persona que me haga la víctima, ni me molesta el ruido exterior, que lo analizo, y al final a mí lo que me importa es intentar hacer el trabajo lo mejor posible, y la verdad es que está costando.

Aunque estéis con un dato increíble o un dato bajo seguís siendo vosotros, es sinceridad. Vimos aquel día la catarsis que vivisteis, que para muchos es el mejor programa de 'La familia de la tele' hasta la fecha, pero ¿cómo valoras tú las audiencias? ¿Por qué crees que en TVE no está funcionando mejor?

Bueno, porque probablemente no estemos haciendo bien lo que el público quiere. O sea, es que es una realidad. A mí todo lo demás... Yo es que no adorno nada la vida, esto es muy sencillo, el público es el que manda y probablemente no hayamos logrado conseguir el concepto. Yo, en parte también lo considero y ahora dependerá de si nos dan tiempo o no para conseguirlo, pero eso ya no depende de nosotros.

¿Qué ha pasado con Inés? Que de repente saliste el otro día en su defensa y habían dicho que había hasta mal rollo...

Vamos a ver, yo es que soy una persona así, pero cuando se me ve con gente que conocéis, no es titular, pero yo me he enfadado con Belén en directo y creo que todos lo habéis visto y probablemente hay momentos o situaciones... pero que no son situaciones personales, pero concretamente ese día, era un día que yo particularmente estaba metida en mi planeta y entonces me llamó la atención la lectura. Yo soy una tía muy individual, muy solitaria y salté porque a quien señalaban eran a ellos, no a mí. Al final, yo se supone que era la víctima y en ese momento era víctima de mí misma, que tenía un día bastante convulso, pero por muchas cosas. Es que no siempre estoy happy happy.

Y eso es lo que se humaniza, lo que nos gusta de vosotros.

Ya, pero el público no tiene por qué estar... tiene sus problemas y a mí me han contratado para no transmitir o agobiar con mis situaciones personales. Eso lo tengo clarísimo.

Eres autocrítica, bastante.

Bueno, no, es que es verdad, me han contratado para eso. Y entonces en ese sentido cuando ves que te pesa el cuerpo y que no tienes esa alegría o esa capacidad de estar delante de la cámara, pues me revuelvo y me siento mal conmigo misma, pero vamos, me ha pasado en muchas épocas, lo que pasa es que ahora todo coge otra dimensión y lo entiendo.

En caso de que, imagínate, Televisión Española decidiera no continuar con 'La Familia de la Tele', ¿te verías volviendo al pisito de 'Ni que fuéramos'? ¿O crees que también es una etapa cerrada y habría que mirar al futuro?

No, yo creo que es una etapa cerrada. De todas maneras, yo es que esto de decir nunca hago nada... te prometo que no me lo he planteado, pero sí me plantearía otras cosas que han surgido que por circunstancias no he podido hacer y probablemente a lo mejor llega el momento. Pero lo que sí te juro es que mañana es mi meta, hacer el programa, y no tener miedo a nada, porque esto siempre me ha pasado muchas veces. "El corazón ya no va a funcionar", "ahora te vas a Telecinco", "¿Cómo te vas a 'Sálvame'?", "No te juntes con esa gente, no te van a querer"... Estuve en Antena 3 y me decían: "Qué horror cómo esta gente del corazón está en Antena 3"... Entonces, es como ostras, en el 2025 y todavía tenemos esos prejuicios. Yo ya soy muy mayor y me da mucha pereza.

¿En estas semanas se ha puesto en contacto Telecinco con vosotros?

No. Yo hablo de mí. No, ni me suena nada.

¿Y Jorge Javier Vázquez?

Claro, Jorge es mi colega. Y es mi colega y hablamos. Es que yo empecé con él.

¿Y qué tal está él viviendo esto también? Entiendo que también con un poquito de empatía...

Bueno, es que hemos vivido tanto, hemos pasado por tanto, que en el fondo yo entiendo que desde fuera se ve de una manera, pero nosotros vivimos de otra. Es que para nosotros es una rutina y hemos vivido momentos de vender mucho producto, momentos de vender menos. Y el hecho de haber llegado hasta aquí, y sobre todo los dos, que veníamos, él de su Revista Pronto, yo de mi Sevilla.

Pero sabiendo cómo es, seguro que te habrá visto y te habrá dicho '¡María, arriba!'.

Sí, pero no solo en esta etapa. Es que incluso en programas que aparentemente no os lo planteáis, he estado más infeliz que ahora. El éxito a veces no te deja ver lo que hay en la persona y parece que el fracaso es que estás mal, ¿entiendes lo que te digo? Para mí, mi reto es que mañana quiero hacerlo bien.