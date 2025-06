María Patiño paraliza 'La familia de la tele' y advierte de consecuencias en el equipo con esta información

María Patiño paralizaba este lunes 'La familia de la tele' para dar una información delicada que podría implicar a varios colaboradores y que tenía que ver con David Rodríguez, el novio de Anabel Pantoja, y la familia de su pareja y por tanto de Isabel Pantoja.

"Esta tarde ha llegado el momento, en el que se lo he dicho al director [David Valldeperas]. He decidido no seguir guardando silencio. Muchos de vosotros conocíais y manejáis una información, y estoy hablando de información, que desconozco por qué os habéis callado", empezaba diciendo la presentadora.

"Llevo pensando desde la semana pasada porque alguien se le escapa y yo lo escucho que no solo no lo entiendo, sino que si no dais un paso adelante vosotros lo voy a dar yo. Estoy hablando de la familia Pantoja y estoy hablando en serio", proseguía diciendo María Patiño.

Tras ello, María Patiño avanzaba que estaba hablando de algo que podía haber llegado a pasar dentro del clan Pantoja y que era muy grave. "Me llama la atención que Laura Fa intuyo que puede llegar a saberlo, intuyo que mi compañera y amiga Belén Esteban también puede saberlo y no sé si Kiko Matamoros y sinceramente....", trataba de decir.

"Yo no sé nada, yo soy amiga de Anabel no de Isabel Pantoja", aseveraba Belén Esteban. "¿Tú no sabes lo que pudo llegar a ocurrir y no ocurrió porque alguien lo paró?", le repreguntaba María Patiño a su compañera que insistía que ella no sabía nada ni a lo que se estaba refiriendo.

María Patiño, a sus colaboradores: "Os puedo poner en peligro a todos"

Después de un reportaje de Marta Riesco en El Rocío con Dulce y de unas declaraciones de José Manuel Parada, María Patiño retomaba su información. "David Rodríguez, la pareja de Anabel Pantoja, quiso denunciar hace más de un año a un miembro de la familia Pantoja y Anabel Pantoja lo paralizó", soltaba la presentadora mientras Belén Esteban aseguraba que ella no sabía nada. "¿Anabel Pantoja e Isabel Pantoja impidieron que David pusiese esa demanda?", cuestionaba la presentadora.

Pero todos los colaboradores dejaban claro que ellos no tenían ni idea de lo que estaba contando la presentadora de 'La familia de la tele'. "¿Pero sabes la causa de la demanda?", le preguntaba Laura Fa. "La causa la conozco pero no quiero ahondar más", le contestaba Patiño. "O sea que si nosotros lo sabemos lo teníamos que contar pero tú que lo sabes no lo cuentas, es alucinante", le recriminaba Lydia Lozano.

"No, no, lo que no se había contado era la intención de poner una denuncia a un miembro de la familia Pantoja por parte de David Rodríguez y que lo paralizan Isabel y Anabel Pantoja y como esto no se había contado, yo si doy un paso más para adelante puedo poneros en peligro a todos", añadía María Patiño.