María Patiño y Kiko Matamoros casi llegan a las manos en 'La familia de la tele' y tienen que actuar en TVE

Desde su salto a TVE, los rostros de 'Sálvame' apenas habían tenido fuertes enfrentamientos más allá de uno entre Laura Fa y Lydia Lozano en el bloque exclusivo de RTVE Play. Sin embargo, este jueves, María Patiño y Kiko Matamoros han protagonizado un tenso enfrentamiento en 'La familia de la tele' que ha acabado con David Valldeperas cortándolo y pidiendo cambiar de tema.

Todo se producía al debatir sobre la reaparición de Isabel Preysler tras meses alejada de los focos. "Que capacidad tiene la Preysler de aparecer y desaparecer cuando ella quiere", aseveraba Aitor Albizua. "Hombre, cuando ella quiere no, cuando tiene un compromiso profesional aparece y desaparece y me parece muy bien, a ella le eligen las marcas", defendía Kiko Matamoros que dejaba claro que él está enamorado de la figura de la filipina.

"Pero estaba preguntando Valldeperas que por qué estábamos debatiendo sobre la figura de la Preysler antes en RTVE Play. Y yo lo que digo David es que no puedo criticar la profesionalidad de Isabel en cuanto a figura del corazón y es muy consecuente porque se dedica a lo que se dedica y nunca tiene un mal gesto con la prensa, en ese sentido es un diez. Pero no representa a una mujer a la que yo puedo admirar porque es conocida por sus historias sentimentales y yo tengo derecho igual que tú a decir lo que pienso", defendía María Patiño provocando que Kiko Matamoros se encarara con ella. "¿Te puedo replicar o te vas a quedar con tu frase demagógica?", le decía.

"Yo también me se poner de pie que soy más alto que tú y si quieres chillar chillas y chillo yo más que tú", le espetaba Kiko Matamoros a la presentadora alzando la voz. "Es que parece que me quiere intimidar y a mí no me intimidas", añadía el colaborador. "Yo no intimido, pero a mí nadie me coge y corrige cada vez que hablo porque todos decimos lo que nos da la gana", le contestaba Patiño. "Si tienes un problema no es el mío, yo no te corrijo cada vez que hablas", le contradecía Matamoros.

Tras ello, Kiko Matamoros y María Patiño se enzarzaban en un tenso rifirrafe mientras estaban de pie. "Me parece muy machista tu discurso", le soltaba el colaborador. "Es muy sucio sacar la carta del machismo aquí", aseveraba Nuria Marín. "¿A ti te parece bien que le pregunten por si ha dado el pésame a la familia de Vargas Llosa a estas alturas?", cuestionaba Kiko. "Me parece lógico", respondía la colaboradora.

"¿Pero si tú has llegado a hablar de tu mujer de hace 20 años contras, como no le van a preguntar a Preysler por su último novio?", le soltaba María Patiño. "A esta mujer se le hizo una campaña con lo de Vargas Llosa y se silenció la realidad en muchos medios para perjudicarla", denunciaba el colaborador.

El enfrentamiento de Kiko Matamoros y María Patiño obliga a la dirección de 'La familia de la tele' a intervenir: Ya basta"

Kiko Matamoros y María Patiño se enfrentan en 'La familia de la tele'

Al ver que el debate se iba de las manos, David Valldeperas les pedía que hablaran de uno en uno. "¿Oye podemos tener un diálogo o no?", cuestionaba Kiko Matamoros enfrentándose a sus compañeros. "Estoy hablando si no me queréis escuchar, de verdad que no", decía Kiko Matamoros levantándose de su asiento y amagando con dejar el plató al ver que hablaban otros colaboradores.

Más adelante, Kiko Matamoros y María Patiño volvían a tener otro enfrentamiento cuando el colaborador insistía en que estaban acusando a Isabel Preysler de machismo injustamente. "Kiko, la gente tiene que saber que somos gente con clase y glamour y no lo estamos demostrando", aseveraba Nuria Marín.

"A mí nadie me va a decir que tú no permites que se diga algo. Se está diciendo que se está arrastrando a una mujer. Todo el mundo tiene derecho en este país a una persona que se expone como él argumenta a valorarla como valora a la Pantoja, a Anabel y a cualquier mujer y yo tengo el derecho de decir lo que pienso", se defendía Patiño. "Yo tengo el derecho a defender a una mujer cuando se le ha hecho una campaña negativa cuando se separó de Vargas Llosa por los celos de él", le replicaba Matamoros.

Y cuando Aitor Albizua pretendía cambiar de tema, María Patiño se levantaba y se enfrentaba a su compañero. "A mí no me vuelvas a usar esa manera despectiva porque no me da la gana", le soltaba la presentadora. "La que está hablando de una manera despectiva eres tú, a mí no me hables así", le replicaba Kiko Matamoros. "Si tienes un problema resuélvelo pero no lo pagues conmigo", aseveraba el colaborador. "Kiko, María ya basta", les pedía David Valldeperas. "Venga que tenemos que avanzar", sentenciaba Aitor.