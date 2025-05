Lydia Lozano entra en brote por lo ocurrido en 'La Familia de la Tele' y abandona su puesto en el programa

Antes de arrancar 'La familia de la tele' en La 1, todos los días el nuevo magacín de tarde de TVE emite un adelanto en RTVE Play al igual que también durante la emisión de 'Valle Salvaje' en La 1. Los espectadores que hayan visto ambos bloques este martes habrán asistido a la primera gran bronca del programa que presenta María Patiño con Lydia Lozano y Laura Fa como protagonistas.

Si en el primer bloque, Lydia Lozano recordaba que Laura Fa la tachó de "machista" y "clasista" en una entrevista y que nunca lo entendió; fue en el segundo tramo en RTVE Play cuando las cosas entre ambas se iban de las manos después de que Laura volviera a atacar a su compañera llamándola "cuñada" y "clasista" por cuestionar a Aitana por sus relaciones y hablando de que todo eran carpetas para generar interés.

Tras escuchar, el ataque de Laura Fa, Lydia Lozano se marchaba del plató de 'La familia de la tele' muy indignada y llorando. "Adiós, luego vuelvo. Quédate con la moderna", soltaba. Y aunque le hacían volver a plató, la periodista le pedía a Kiko Matamoros que se quedara él a hablar de Aitana con Javier de Hoyos y Laura Fa. "Que no, que es una maleducada y yo ya llevo año y medio en esta santa casa sin tener un pollo con un compañero. Si esta señora cada vez que hablo me dice que parezco un cuñao yo me levanto y me voy", reaccionaba Lydia.

"Que me toque las narices diciendo que soy una antigua cuando a lo mejor soy más moderna que ella, que siempre tiene que atacarlo todo desde el machismo y el feminismo, las mujeres tal y que yo hablo como un cuñao porque he conocido a las grandes de este país, yo sigo pensando lo mismo Aitana es una gran artista y a mí estas carpetas de 'GH' no me gustan", sentenciaba Lydia.

Lydia ha entrado en brote, pero ha vuelto a plató 😱#LaFamilia20M pic.twitter.com/s8jNb4lsXp — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 20, 2025

Lydia Lozano se encara con Laura Fa y revela el motivo de su enemistad

Tras ello, Javier de Hoyos trataba de hablar con Lydia Lozano para saber qué le pasaba con Laura Fa y ella era contundente al decir que "no la soporto". "Lo que ve en RTVE Play es lo que más me gusta de todo lo que se hace en este programa", aseveraba Kiko Matamoros disfrutando de ver la guerra entre sus dos compañeras.

Asimismo, Kiko Matamoros hacía una mirada hacia atrás para recordar lo duro que fue para Laura Fa sus inicios en 'Sálvame' porque era el "objetivo de gente con mucho peso en el programa". Y al tratar de fechar el momento en el que Lydia y Laura Fa rompieron su relación de amistad, la colaboradora aseguraba que la catalana "se portó fatal conmigo" en octubre de 2024 pero se negaba a recodar lo que pasó. "Yo a Laura no la he echado de menos desde que se acabó Sálvame y cuando dijeron que venía dije que que horror", añadía.

"Yo a Laura no la he echado de menos" 🫥#LaFamilia20M pic.twitter.com/boadIuMafH — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 20, 2025

Fue entonces cuando Laura Fa trató de explicar a los espectadores que todo el enfado vino por la presentación del libro de Lydia Lozano y un comentario que ella hizo. "Lydia presentaba su libro y yo dije: 'Qué bien que es lunes, que así puedo ir y saludar a compañeros'. Y le sentó como una patada en el culo", relataba Laura.

"Ahora sí, eres una trilera. Invité a todos mis compañeros, déjame hablar antes del audio para que vea la gente que soy sincera. Le dije: '¿Pero cómo quieres venir a la presentación de un libro de una clasista y machista?' Ah, te viene bien para tomarte una copa con María Patiño. Y me dijo que nunca haría publicidad de mi libro", le replicaba Lydia Lozano antes de que Laura Fa le mostrara a Javier de Hoyos los mensajes que se intercambiaron.